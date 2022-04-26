Известный телекомментатор Геннадий Орлов — о победе «Зенита» над «Краснодаром» (3:1).

У Чистякова нет школы. Играет на прямых ногах...

— Конечно, «Зенит» превзошел «Краснодар» по количеству голевых моментов. Но я должен сказать следующее: «Зенит» хорош тогда, когда быстро начинает атаку. Сегодня мы этого не увидели. Почему? Два центральных защитника — Чистяков, Алип — не умеют сделать первый пас, более-менее похожий на острый... Просто не обучены этому. Поэтому все замедлялось.

При этом нужно отметить Кузяева, который действовал справа в обороне. Он провел матч на самом высоком уровне. Нагнетал, был полезен. Если бы еще и забил, а шанс имелся, то это был бы его день. А вот Дуглас Сантос, который играл слева, пока еще не готов физически. Не хватает ему что-то свежести.

К Чистякову, к сожалению, немало вопросов. Ну нет у него школы игры в обороне. Почему в России нет классных центральных защитников? Загадка... Чистяков все время стоит на прямых ногах, а не на полусогнутых... Ну разве можно сравнить его и Алипа с Ловреном, Ивановичем и Ракицким?

Дзюба не может обороняться

— Я так и не понял, зачем Сергей Богданович Семак и его помощники в матче с «Аланией» с первых минут выпустили Ерохина и Дзюбу. Из-за того «Зенит» вылетел из Кубка. Эти футболисты абсолютно не умеют обороняться! На контрасте — Сергеев и Алберто моментально прессингуют, мешают соперникам начинать и развивать атаки. Так вот Дзюба и Ерохин не накрывали игроков «Алании». Вот в чем проблема.

Все должны играть компактно. Сергеев и Алберто, вышедшие против «Краснодара» в стартовом составе, соответствуют такому футболу. Но вот Чистяков и Алип не способны выполнять диагонали. Перепасовывают друг другу или отдают ближнему. Видимо, настолько зажаты и закомплексованы, что даже не пытаются обострить.

А вышел Круговой — и сразу пошли диагональные передачи. Культура паса совершенно другая! Понимание игры совсем иное. Он может многое. И отдать, и сам прорваться, и пробить. Мостовой тоже обострил, молодец. Так и должен вступать в игру футболист со скамейки. С горящими глазами, со страстью! Однако в матче с «Аланией» он тоже себя не проявил. Думаю, «Зенит» все-таки недооценил тогда соперника. Может быть, я чего-то не понимаю, но почему Алберто в кубковой игре не попал в стартовый состав? Необъяснимо... А почему в запасе остались Дуглас Сантос, Сергеев? Ведь они как раз и перевернули ход встречи. То есть «Зенит» показал, что может пройти «Аланию» неоптимальным составом. Потом опомнились. Но...

Почему Шварц не верит в Тюкавина, а Захарян играет на фланге?

— Здесь можно плавно перейти к «Динамо», которое проиграло ЦСКА. Считаю, Сандро Шварц мог бы больше доверять Тюкавину. На мой взгляд, немецкий специалист не до конца использует потенциал парня. И это просчет. Почему все время верят в Смолова? Он далеко не в каждой игре забивает. А при этом страдает Тюкавин, который остается в запасе.

Талантливый форвард. А ему не разрешают развернуться в полную мощь. Он же вышел на замену в дерби с ЦСКА и покатил в штангу. А если бы играл с первой минуты, возможно, забил бы.

И еще один вопрос по «Динамо». Почему Захарян играет слева? На мой взгляд, он должен действовать в центре, на позиции «десятки». На этом месте он гораздо лучше может проявить свои сильные качества. На фланге Арсен включается лишь эпизодически. Но Шварц так видит... Что-то он недокрутил. Да и Грулев мог бы больше дать команде. Считаю, очень способный игрок. Да еще и свой, как и Тюкавин. Это же здорово. Если бы Константин Иванович Бесков тренировал «Динамо», он бы точно сделал ставку на них.

Конечно, сейчас «Зенит» сильнее всех в РПЛ. Не думаю, что он упустит чемпионство. Шесть очков — серьезный задел. Да даже при равенстве баллов будут смотреть на личные встречи. А питерцы победили бело-голубых и сыграли вничью. Значит, здесь стоит говорить даже не о шести, а о семи очках.

«Рубин» и «Спартак» недовольны судьями. Но на каком они месте?

— Матч «Ростова» со «Спартаком». Мне понравилась команда Карпина. Там футболисты получают раза в два-три меньше, чем в московском клубе. А счет на табло. Здесь стоит говорить о соотношении цены и качества. «Спартак» — это особая тема. Пусть они сами там разбираются, что к чему... Амбиций у них много, а какое место в таблице?

Претензии к судьям? Хм. Вы знаете, больше всех недовольны арбитрами у нас две команды — «Рубин» и «Спартак». Повторю вам свой вопрос. На каком они месте? Ниже «Ростова», «Ахмата», «Крыльев». Ну о чем тут говорить? Надо самим играть, развиваться, совершенствоваться! А какое качество футбола... Больше тренируйтесь, как говорится.

Не могу сказать, что легионеры красно-белых делают разницу. Вот «Зенит» угадал с бразильцами. Не знаю, как сейчас, но раньше у «Спартака» были примерно такие же финансовые возможности. Но кого москвичи покупали? Приезжали целые партии футболистов, которые ничего не давали. Сколько было промашек? Ну и тренеры меняются каждые полгода... Это тупик!