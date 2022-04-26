«Зачем Семак поставил Дзюбу против «Алании»? Он не прессингует. А «Спартак» — в тупике». Орлов — о победе «Зенита» над «Краснодаром»
У Чистякова нет школы. Играет на прямых ногах...
— Конечно, «Зенит» превзошел «Краснодар» по количеству голевых моментов. Но я должен сказать следующее: «Зенит» хорош тогда, когда быстро начинает атаку. Сегодня мы этого не увидели. Почему? Два центральных защитника — Чистяков, Алип — не умеют сделать первый пас, более-менее похожий на острый... Просто не обучены этому. Поэтому все замедлялось.
При этом нужно отметить Кузяева, который действовал справа в обороне. Он провел матч на самом высоком уровне. Нагнетал, был полезен. Если бы еще и забил, а шанс имелся, то это был бы его день. А вот Дуглас Сантос, который играл слева, пока еще не готов физически. Не хватает ему что-то свежести.
К Чистякову, к сожалению, немало вопросов. Ну нет у него школы игры в обороне. Почему в России нет классных центральных защитников? Загадка... Чистяков все время стоит на прямых ногах, а не на полусогнутых... Ну разве можно сравнить его и Алипа с Ловреном, Ивановичем и Ракицким?
Дзюба не может обороняться
— Я так и не понял, зачем Сергей Богданович Семак и его помощники в матче с «Аланией» с первых минут выпустили Ерохина и Дзюбу. Из-за того «Зенит» вылетел из Кубка. Эти футболисты абсолютно не умеют обороняться! На контрасте — Сергеев и Алберто моментально прессингуют, мешают соперникам начинать и развивать атаки. Так вот Дзюба и Ерохин не накрывали игроков «Алании». Вот в чем проблема.
Все должны играть компактно. Сергеев и Алберто, вышедшие против «Краснодара» в стартовом составе, соответствуют такому футболу. Но вот Чистяков и Алип не способны выполнять диагонали. Перепасовывают друг другу или отдают ближнему. Видимо, настолько зажаты и закомплексованы, что даже не пытаются обострить.
А вышел Круговой — и сразу пошли диагональные передачи. Культура паса совершенно другая! Понимание игры совсем иное. Он может многое. И отдать, и сам прорваться, и пробить. Мостовой тоже обострил, молодец. Так и должен вступать в игру футболист со скамейки. С горящими глазами, со страстью! Однако в матче с «Аланией» он тоже себя не проявил. Думаю, «Зенит» все-таки недооценил тогда соперника. Может быть, я чего-то не понимаю, но почему Алберто в кубковой игре не попал в стартовый состав? Необъяснимо... А почему в запасе остались Дуглас Сантос, Сергеев? Ведь они как раз и перевернули ход встречи. То есть «Зенит» показал, что может пройти «Аланию» неоптимальным составом. Потом опомнились. Но...
Почему Шварц не верит в Тюкавина, а Захарян играет на фланге?
— Здесь можно плавно перейти к «Динамо», которое проиграло ЦСКА. Считаю, Сандро Шварц мог бы больше доверять Тюкавину. На мой взгляд, немецкий специалист не до конца использует потенциал парня. И это просчет. Почему все время верят в Смолова? Он далеко не в каждой игре забивает. А при этом страдает Тюкавин, который остается в запасе.
Талантливый форвард. А ему не разрешают развернуться в полную мощь. Он же вышел на замену в дерби с ЦСКА и покатил в штангу. А если бы играл с первой минуты, возможно, забил бы.
И еще один вопрос по «Динамо». Почему Захарян играет слева? На мой взгляд, он должен действовать в центре, на позиции «десятки». На этом месте он гораздо лучше может проявить свои сильные качества. На фланге Арсен включается лишь эпизодически. Но Шварц так видит... Что-то он недокрутил. Да и Грулев мог бы больше дать команде. Считаю, очень способный игрок. Да еще и свой, как и Тюкавин. Это же здорово. Если бы Константин Иванович Бесков тренировал «Динамо», он бы точно сделал ставку на них.
Конечно, сейчас «Зенит» сильнее всех в РПЛ. Не думаю, что он упустит чемпионство. Шесть очков — серьезный задел. Да даже при равенстве баллов будут смотреть на личные встречи. А питерцы победили бело-голубых и сыграли вничью. Значит, здесь стоит говорить даже не о шести, а о семи очках.
«Рубин» и «Спартак» недовольны судьями. Но на каком они месте?
— Матч «Ростова» со «Спартаком». Мне понравилась команда Карпина. Там футболисты получают раза в два-три меньше, чем в московском клубе. А счет на табло. Здесь стоит говорить о соотношении цены и качества. «Спартак» — это особая тема. Пусть они сами там разбираются, что к чему... Амбиций у них много, а какое место в таблице?
Претензии к судьям? Хм. Вы знаете, больше всех недовольны арбитрами у нас две команды — «Рубин» и «Спартак». Повторю вам свой вопрос. На каком они месте? Ниже «Ростова», «Ахмата», «Крыльев». Ну о чем тут говорить? Надо самим играть, развиваться, совершенствоваться! А какое качество футбола... Больше тренируйтесь, как говорится.
Не могу сказать, что легионеры красно-белых делают разницу. Вот «Зенит» угадал с бразильцами. Не знаю, как сейчас, но раньше у «Спартака» были примерно такие же финансовые возможности. Но кого москвичи покупали? Приезжали целые партии футболистов, которые ничего не давали. Сколько было промашек? Ну и тренеры меняются каждые полгода... Это тупик!
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|26
|17
|7
|2
|61-25
|58
|
2
|Динамо
|26
|16
|4
|6
|45-25
|52
|
3
|ЦСКА
|26
|14
|5
|7
|38-25
|47
|
4
|Сочи
|26
|14
|4
|8
|42-29
|46
|
5
|Локомотив
|25
|11
|8
|6
|37-32
|41
|
6
|Краснодар
|25
|11
|6
|8
|36-27
|39
|
7
|Кр. Советов
|26
|11
|5
|10
|33-30
|38
|
8
|Ростов
|26
|9
|7
|10
|44-44
|34
|
9
|Ахмат
|26
|10
|2
|14
|31-37
|32
|
10
|Спартак
|26
|8
|7
|11
|30-36
|31
|
11
|Рубин
|26
|8
|5
|13
|33-44
|29
|
12
|Н. Новгород
|26
|7
|7
|12
|23-36
|28
|
13
|Химки
|26
|6
|10
|10
|30-42
|28
|
14
|Урал
|26
|5
|9
|12
|18-29
|24
|
15
|Уфа
|26
|4
|10
|12
|24-37
|22
|
16
|Арсенал
|26
|5
|6
|15
|25-52
|21
|30.04
|14:00
|
Динамо – Урал
|- : -
|30.04
|14:00
|
Рубин – Сочи
|- : -
|30.04
|16:30
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|30.04
|19:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|1.05
|14:00
|
Спартак – Кр. Советов
|- : -
|1.05
|16:30
|
Химки – Уфа
|- : -
|1.05
|19:00
|
Ахмат – ЦСКА
|- : -
|2.05
|19:00
|
Арсенал – Н. Новгород
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|17
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Федор Смолов
Динамо
|11
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|14
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|21
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0