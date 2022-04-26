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26 апреля, 08:30

«Зачем Семак поставил Дзюбу против «Алании»? Он не прессингует. А «Спартак» — в тупике». Орлов — о победе «Зенита» над «Краснодаром»

«Зенит» обыграл «Краснодар» со счетом 3:1 в матче 26-го тура РПЛ
Виталий Айрапетов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Артем Дзюба в матче против «Алании» в БЕТСИТИ Кубке России.
Фото ФК «Зенит»
Известный телекомментатор Геннадий Орлов — о победе «Зенита» над «Краснодаром» (3:1).
Россия. Тинькофф Премьер-лига. 26-й тур
25 апр, 19:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
1:3
Зенит
Голы
Сергеев, 35 (0:1), Малком, 42 (0:2), Манелов, 73 (1:2), Оздоев, 88 (1:3)
Краснодар
Сафонов Сорокин Исаенко Литвинов Петров Газинский (Мацукатов, 60) Ионов (Ильин, 74) Якимов (Черников, 60) Кривцов Олусегун (Манелов, 65) Волков (Апеков, 65)
Зенит
Кержаков Чистяков Дуглас Сантос (Сутормин, 86) Алип Барриос Вендел (Круговой, 59) Клаудиньо (Ерохин, 78) Кузяев Юри Алберто (Оздоев, 78) Малком Сергеев (Мостовой, 59)
Предупреждения
Манелов 85’, Петров 88’  -  Мостовой 84’
Судьи
Кукуляк (Калуга) Ковалев (Реутов) Князев (Курск)
ВАР
Шадыханов (Москва) Мурашов (Москва)

У Чистякова нет школы. Играет на прямых ногах...

— Конечно, «Зенит» превзошел «Краснодар» по количеству голевых моментов. Но я должен сказать следующее: «Зенит» хорош тогда, когда быстро начинает атаку. Сегодня мы этого не увидели. Почему? Два центральных защитника — Чистяков, Алип — не умеют сделать первый пас, более-менее похожий на острый... Просто не обучены этому. Поэтому все замедлялось.

При этом нужно отметить Кузяева, который действовал справа в обороне. Он провел матч на самом высоком уровне. Нагнетал, был полезен. Если бы еще и забил, а шанс имелся, то это был бы его день. А вот Дуглас Сантос, который играл слева, пока еще не готов физически. Не хватает ему что-то свежести.

К Чистякову, к сожалению, немало вопросов. Ну нет у него школы игры в обороне. Почему в России нет классных центральных защитников? Загадка... Чистяков все время стоит на прямых ногах, а не на полусогнутых... Ну разве можно сравнить его и Алипа с Ловреном, Ивановичем и Ракицким?

Форвард Иван Сергеев (слева) открыл счет в&nbsp;матче &laquo;Краснодар&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; 1:3. «Зенит» сшиб «Краснодар» и несется к титулу. Он может стать чемпионом уже в субботу

Дзюба не может обороняться

— Я так и не понял, зачем Сергей Богданович Семак и его помощники в матче с «Аланией» с первых минут выпустили Ерохина и Дзюбу. Из-за того «Зенит» вылетел из Кубка. Эти футболисты абсолютно не умеют обороняться! На контрасте — Сергеев и Алберто моментально прессингуют, мешают соперникам начинать и развивать атаки. Так вот Дзюба и Ерохин не накрывали игроков «Алании». Вот в чем проблема.

Все должны играть компактно. Сергеев и Алберто, вышедшие против «Краснодара» в стартовом составе, соответствуют такому футболу. Но вот Чистяков и Алип не способны выполнять диагонали. Перепасовывают друг другу или отдают ближнему. Видимо, настолько зажаты и закомплексованы, что даже не пытаются обострить.

А вышел Круговой — и сразу пошли диагональные передачи. Культура паса совершенно другая! Понимание игры совсем иное. Он может многое. И отдать, и сам прорваться, и пробить. Мостовой тоже обострил, молодец. Так и должен вступать в игру футболист со скамейки. С горящими глазами, со страстью! Однако в матче с «Аланией» он тоже себя не проявил. Думаю, «Зенит» все-таки недооценил тогда соперника. Может быть, я чего-то не понимаю, но почему Алберто в кубковой игре не попал в стартовый состав? Необъяснимо... А почему в запасе остались Дуглас Сантос, Сергеев? Ведь они как раз и перевернули ход встречи. То есть «Зенит» показал, что может пройти «Аланию» неоптимальным составом. Потом опомнились. Но...

Юри Алберто и&nbsp;Иван Сергеев празднуют гол. «Краснодар» — «Зенит»: Семак подтвердит претензии на титул

Почему Шварц не верит в Тюкавина, а Захарян играет на фланге?

— Здесь можно плавно перейти к «Динамо», которое проиграло ЦСКА. Считаю, Сандро Шварц мог бы больше доверять Тюкавину. На мой взгляд, немецкий специалист не до конца использует потенциал парня. И это просчет. Почему все время верят в Смолова? Он далеко не в каждой игре забивает. А при этом страдает Тюкавин, который остается в запасе.

Талантливый форвард. А ему не разрешают развернуться в полную мощь. Он же вышел на замену в дерби с ЦСКА и покатил в штангу. А если бы играл с первой минуты, возможно, забил бы.

И еще один вопрос по «Динамо». Почему Захарян играет слева? На мой взгляд, он должен действовать в центре, на позиции «десятки». На этом месте он гораздо лучше может проявить свои сильные качества. На фланге Арсен включается лишь эпизодически. Но Шварц так видит... Что-то он недокрутил. Да и Грулев мог бы больше дать команде. Считаю, очень способный игрок. Да еще и свой, как и Тюкавин. Это же здорово. Если бы Константин Иванович Бесков тренировал «Динамо», он бы точно сделал ставку на них.

Конечно, сейчас «Зенит» сильнее всех в РПЛ. Не думаю, что он упустит чемпионство. Шесть очков — серьезный задел. Да даже при равенстве баллов будут смотреть на личные встречи. А питерцы победили бело-голубых и сыграли вничью. Значит, здесь стоит говорить даже не о шести, а о семи очках.

Виталий Мешков (в&nbsp;центре) ставит пенальти в&nbsp;ворота &laquo;Спартака&raquo;. Судьи не толкают «Спартак» в пропасть, а подталкивают. Остальное клуб, каждые полгода меняя тренеров и приобретая игроков уровня Кофрие, делает сам

«Рубин» и «Спартак» недовольны судьями. Но на каком они месте?

— Матч «Ростова» со «Спартаком». Мне понравилась команда Карпина. Там футболисты получают раза в два-три меньше, чем в московском клубе. А счет на табло. Здесь стоит говорить о соотношении цены и качества. «Спартак» — это особая тема. Пусть они сами там разбираются, что к чему... Амбиций у них много, а какое место в таблице?

Претензии к судьям? Хм. Вы знаете, больше всех недовольны арбитрами у нас две команды — «Рубин» и «Спартак». Повторю вам свой вопрос. На каком они месте? Ниже «Ростова», «Ахмата», «Крыльев». Ну о чем тут говорить? Надо самим играть, развиваться, совершенствоваться! А какое качество футбола... Больше тренируйтесь, как говорится.

Не могу сказать, что легионеры красно-белых делают разницу. Вот «Зенит» угадал с бразильцами. Не знаю, как сейчас, но раньше у «Спартака» были примерно такие же финансовые возможности. Но кого москвичи покупали? Приезжали целые партии футболистов, которые ничего не давали. Сколько было промашек? Ну и тренеры меняются каждые полгода... Это тупик!

Артем Дзюба
Сергей Семак
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 17 7 2 61-25 58
2
 Динамо 26 16 4 6 45-25 52
3
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
4
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 25 11 6 8 36-27 39
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 26 9 7 10 44-44 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 26 8 5 13 33-44 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 26 5 9 12 18-29 24
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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Динамо – Урал
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Рубин – Сочи
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Краснодар – Ростов
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