«Спартак» в трех очках от стыков — реален ли вылет в ФНЛ? Все расклады
У «Спартака» были большие планы на столетие, но вместо борьбы за чемпионство, на которое нацеливался Леонид Федун, красно-белые проводят самый турбулентный сезон в истории. Команда вышла из сложнейшей группы Лиги Европы и борется за победу в Кубке (титул — в двух победах), но страдает в РПЛ.
За четыре тура до финиша «Спартак» лишь в трех очках от зоны стыковых матчей. А учитывая оставшийся календарь, ФНЛ становится вполне реальной, а не мифической угрозой.
Неудивительно, что от вопросов про вылет в команде отбиваются вообще все: Паоло Ваноли обещает «бороться и биться в каждом матче», Руслан Литвинов тоже гарантирует все исправить и признается: «Стыдно, когда заходит речь о «Спартаке» и ФНЛ, зоне стыков». А Массимо Каррера просто грустит, что спустя шесть лет после чемпионства журналисты дозваниваются в Бергамо по другому поводу: «Если болельщикам предстоит пережить стыки, то это трагедия. Но не думаю, что до этого дойдет».
Что с календарем?
-
«Спартак»: «Крылья Советов» (д), «Урал» (г), «Зенит» (д), «Химки» (г).
-
«Рубин»: «Сочи» (д), «Локомотив» (г), «Урал» (г), «Уфа» (д).
-
«Нижний Новгород»: «Арсенал» (г), «Ахмат» (д), «Сочи» (г), «Зенит» (д).
-
«Химки»: «Уфа» (д), «Зенит» (г), «Ростов» (г), «Спартак» (д).
-
«Урал»: «Динамо» (г), «Спартак» (д), «Рубин» (д), «Арсенал» (г).
-
«Уфа»: «Химки» (г), «Ростов» (д), «Арсенал» (д), «Рубин» (г).
-
«Арсенал»: «Нижний Новгород» (д), «Краснодар» (д), «Уфа» (г), «Урал» (д).
В случае равенства очков активируются дополнительные показатели. Первый — личные встречи. По ним у красно-белых нет проблем с «Рубином», «Уфой» и «Арсеналом» и пока все хорошо с «Химками» и «Уралом» (вторые встречи впереди).
Худший сценарий
После провала в Ростове «Спартак» попадает под «Крылья», которые выйдут без Бейла, Якубы и турнирной мотивации, но все равно лучше по игре и в состоянии если не победить, то зацепить минимум ничью. В этот же день «Химки» примут «Уфу» и могут вплотную приблизиться к красно-белым. Если все это случится, Паоло Ваноли ждет самая нервозная неделя в карьере.
Сначала «Спартак» отправится в Екатеринбург, где и так не побеждал три года, а на этот раз «Урал» будет заряжен как никогда (давайте честно: здесь потеря очков тоже реальна). Через четыре дня потратит силы с «Енисеем» в Кубке и на той же неделе примет «Зенит», который в теории может оформить чемпионство именно в Тушине. «Химки» в последнем туре — тоже гарантия валидола: в последних матчах дома банда Юрана упаковала четыре и «Крыльям», и ЦСКА.
Многое будет зависеть от формы «Нижнего» и «Рубина» — «Спартак» вполне может рухнуть в стыки, если они пройдут дистанцию лучше. А мы только что выяснили, что это не так уж сложно: например, при двух поражениях и двух ничьих «Рубин» обойдет красно-белых, если наберет четыре очка в четырех матчах; «Нижнему» нужны пять, а «Химкам» — пять или шесть (в зависимости от очной встречи).
Позитивный сценарий
Здесь все просто: «Спартак» обыгрывает немотивированные «Крылья», справляется с «Уралом» и принимает «Зенит», который к этому моменту может отпраздновать золото и, как это обычно бывает, доиграть сезон теми, кто получал минимум практики. Девять очков гарантированно спасут красно-белых от стыков, но для активации этого условия должно совпасть слишком много факторов. Например, чтобы «Химки» выиграли все оставшиеся матчи (а ведь есть еще и «Нижний» с «Рубином»). Поэтому хватит и более скромного результата.
К тому же при Ваноли «Спартак» не настолько ужасен и часто недобирал очки, когда должен был: если обойдется без форс-мажора (например, очередных судейских ляпов), вопросы по стыкам реально снять уже в ближайших матчах с «Крыльями» и «Уралом», после чего можно спокойно сосредоточиться на Кубке, победа в котором затмит условное 10-е место в РПЛ.
Реалистичный сценарий
«Спартак» не будет считаться аутсайдером в трех из четырех оставшихся матчей. С «Зенитом» тоже возможны варианты: победами над «Динамо» и ЦСКА Ваноли доказал, что ради топ-соперников он в состоянии взбодрить команду и выдать качественную игру, несмотря на спад.
«Спартак» кошмарно выглядит на дистанции, но давайте объективно: даже нынешнего темпа должно хватить, чтобы финишировать над стыками. Во-первых, свои 6-7 очков команда зацепит. Во-вторых, у оппонентов темп не лучше: у «Рубина» впереди два топ-соперника и два прямых конкурента. У «Нижнего» убийственная концовка — выезд в Сочи плюс «Зенит». Лучшую форму показывают «Химки», но после «Уфы» у них поездка на поезде в Ростов и перелет в Питер к «Зениту», а потом игра со «Спартаком». С «Уфой» и «Арсеналом» все понятно — они так высоко не прыгнут.
Сюрреализм в виде участия в стыках в год столетия по-прежнему возможен, но все же маловероятен.
Если, конечно, «Спартак» сам все не испортит.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|26
|17
|7
|2
|61-25
|58
|
2
|Динамо
|26
|16
|4
|6
|45-25
|52
|
3
|ЦСКА
|26
|14
|5
|7
|38-25
|47
|
4
|Сочи
|26
|14
|4
|8
|42-29
|46
|
5
|Локомотив
|25
|11
|8
|6
|37-32
|41
|
6
|Краснодар
|25
|11
|6
|8
|36-27
|39
|
7
|Кр. Советов
|26
|11
|5
|10
|33-30
|38
|
8
|Ростов
|26
|9
|7
|10
|44-44
|34
|
9
|Ахмат
|26
|10
|2
|14
|31-37
|32
|
10
|Спартак
|26
|8
|7
|11
|30-36
|31
|
11
|Рубин
|26
|8
|5
|13
|33-44
|29
|
12
|Н. Новгород
|26
|7
|7
|12
|23-36
|28
|
13
|Химки
|26
|6
|10
|10
|30-42
|28
|
14
|Урал
|26
|5
|9
|12
|18-29
|24
|
15
|Уфа
|26
|4
|10
|12
|24-37
|22
|
16
|Арсенал
|26
|5
|6
|15
|25-52
|21
|30.04
|14:00
|
Динамо – Урал
|- : -
|30.04
|14:00
|
Рубин – Сочи
|- : -
|30.04
|16:30
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|30.04
|19:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|1.05
|14:00
|
Спартак – Кр. Советов
|- : -
|1.05
|16:30
|
Химки – Уфа
|- : -
|1.05
|19:00
|
Ахмат – ЦСКА
|- : -
|2.05
|19:00
|
Арсенал – Н. Новгород
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|17
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Федор Смолов
Динамо
|11
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|14
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|21
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0