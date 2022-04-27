Три сценария для Паоло Ваноли

У «Спартака» были большие планы на столетие, но вместо борьбы за чемпионство, на которое нацеливался Леонид Федун, красно-белые проводят самый турбулентный сезон в истории. Команда вышла из сложнейшей группы Лиги Европы и борется за победу в Кубке (титул — в двух победах), но страдает в РПЛ.

За четыре тура до финиша «Спартак» лишь в трех очках от зоны стыковых матчей. А учитывая оставшийся календарь, ФНЛ становится вполне реальной, а не мифической угрозой.

Неудивительно, что от вопросов про вылет в команде отбиваются вообще все: Паоло Ваноли обещает «бороться и биться в каждом матче», Руслан Литвинов тоже гарантирует все исправить и признается: «Стыдно, когда заходит речь о «Спартаке» и ФНЛ, зоне стыков». А Массимо Каррера просто грустит, что спустя шесть лет после чемпионства журналисты дозваниваются в Бергамо по другому поводу: «Если болельщикам предстоит пережить стыки, то это трагедия. Но не думаю, что до этого дойдет».

Что с календарем?

«Спартак»: «Крылья Советов» (д), «Урал» (г), «Зенит» (д), «Химки» (г).

«Рубин»: «Сочи» (д), «Локомотив» (г), «Урал» (г), «Уфа» (д).

«Нижний Новгород»: «Арсенал» (г), «Ахмат» (д), «Сочи» (г), «Зенит» (д).

«Химки»: «Уфа» (д), «Зенит» (г), «Ростов» (г), «Спартак» (д).

«Урал»: «Динамо» (г), «Спартак» (д), «Рубин» (д), «Арсенал» (г).

«Уфа»: «Химки» (г), «Ростов» (д), «Арсенал» (д), «Рубин» (г).

«Арсенал»: «Нижний Новгород» (д), «Краснодар» (д), «Уфа» (г), «Урал» (д).

В случае равенства очков активируются дополнительные показатели. Первый — личные встречи. По ним у красно-белых нет проблем с «Рубином», «Уфой» и «Арсеналом» и пока все хорошо с «Химками» и «Уралом» (вторые встречи впереди).

«Ростов» обыграл «Спартак» в 26-м туре РПЛ со счетом 3:2. Фото Global Look Press

Худший сценарий

После провала в Ростове «Спартак» попадает под «Крылья», которые выйдут без Бейла, Якубы и турнирной мотивации, но все равно лучше по игре и в состоянии если не победить, то зацепить минимум ничью. В этот же день «Химки» примут «Уфу» и могут вплотную приблизиться к красно-белым. Если все это случится, Паоло Ваноли ждет самая нервозная неделя в карьере.

Сначала «Спартак» отправится в Екатеринбург, где и так не побеждал три года, а на этот раз «Урал» будет заряжен как никогда (давайте честно: здесь потеря очков тоже реальна). Через четыре дня потратит силы с «Енисеем» в Кубке и на той же неделе примет «Зенит», который в теории может оформить чемпионство именно в Тушине. «Химки» в последнем туре — тоже гарантия валидола: в последних матчах дома банда Юрана упаковала четыре и «Крыльям», и ЦСКА.

Многое будет зависеть от формы «Нижнего» и «Рубина» — «Спартак» вполне может рухнуть в стыки, если они пройдут дистанцию лучше. А мы только что выяснили, что это не так уж сложно: например, при двух поражениях и двух ничьих «Рубин» обойдет красно-белых, если наберет четыре очка в четырех матчах; «Нижнему» нужны пять, а «Химкам» — пять или шесть (в зависимости от очной встречи).

Паоло Ваноли. Фото Global Look Press

Позитивный сценарий

Здесь все просто: «Спартак» обыгрывает немотивированные «Крылья», справляется с «Уралом» и принимает «Зенит», который к этому моменту может отпраздновать золото и, как это обычно бывает, доиграть сезон теми, кто получал минимум практики. Девять очков гарантированно спасут красно-белых от стыков, но для активации этого условия должно совпасть слишком много факторов. Например, чтобы «Химки» выиграли все оставшиеся матчи (а ведь есть еще и «Нижний» с «Рубином»). Поэтому хватит и более скромного результата.

К тому же при Ваноли «Спартак» не настолько ужасен и часто недобирал очки, когда должен был: если обойдется без форс-мажора (например, очередных судейских ляпов), вопросы по стыкам реально снять уже в ближайших матчах с «Крыльями» и «Уралом», после чего можно спокойно сосредоточиться на Кубке, победа в котором затмит условное 10-е место в РПЛ.

Реалистичный сценарий

«Спартак» не будет считаться аутсайдером в трех из четырех оставшихся матчей. С «Зенитом» тоже возможны варианты: победами над «Динамо» и ЦСКА Ваноли доказал, что ради топ-соперников он в состоянии взбодрить команду и выдать качественную игру, несмотря на спад.

«Спартак» кошмарно выглядит на дистанции, но давайте объективно: даже нынешнего темпа должно хватить, чтобы финишировать над стыками. Во-первых, свои 6-7 очков команда зацепит. Во-вторых, у оппонентов темп не лучше: у «Рубина» впереди два топ-соперника и два прямых конкурента. У «Нижнего» убийственная концовка — выезд в Сочи плюс «Зенит». Лучшую форму показывают «Химки», но после «Уфы» у них поездка на поезде в Ростов и перелет в Питер к «Зениту», а потом игра со «Спартаком». С «Уфой» и «Арсеналом» все понятно — они так высоко не прыгнут.

Сюрреализм в виде участия в стыках в год столетия по-прежнему возможен, но все же маловероятен.

Если, конечно, «Спартак» сам все не испортит.