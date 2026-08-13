Луис Энрике — о возможном уходе из «Зенита»: «Я сосредоточен на игре за команду»

Нападающий «Зенита» Луис Энрике в разговоре с «СЭ» прокомментировал слухи о возможном уходе из петербургского клуба.

«Не хочу говорить о своем уходе. Я сосредоточен на игре за «Зенит», мы с семьей очень счастливы. Рад, что нахожусь в Петербурге. Поэтому адресую этот вопрос своим агентам, они занимаются решениями по моему будущему. Я же сфокусирован на «Зените» и хочу делать все, чтобы помочь команде», — сказал Энрике «СЭ».

Ранее издание Globo сообщило, что переход 25-летнего бразильца во «Фламенго» сорвался.

Луис Энрике играет за «Зенит» с января 2025 года, его контракт с сине-бело-голубыми рассчитан до 31 декабря 2028-го. В сезоне-2025/26 в 34 матчах во всех турнирах он забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость форварда в 24 миллиона евро.