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Факел — Зенит: счет 0:1 и обзор матча 6-го тура РПЛ 29 августа 2026

«Зенит» вдесятером выгрыз победу в Воронеже — Соболев реализовал пенальти в добавленное время

Гоша Чернов
Шеф отдела международного футбола
Фото Анна Мейер / ФК «Зенит»
Тяжелейшие три очка для сине-бело-голубых.
Чемпионат России. Премьер-лига. 6-й тур.
29 августа, 15:00. Факел (Воронеж)
Факел
0:1
Зенит

Масса потерь чемпиона

Поражение от «Спартака» сильно повлияло на «Зенит». Петербургская команда уступила по делу и вылетела из топ-3.

Но ухудшение турнирного положения — далеко не самое страшное в этой ситуации. Хуже то, какие последствия оставили те 0:2 в Москве.

Красную карточку получил Глушенков, травмировался Вендел. Как выяснилось на неделе, это был не полный список потерь. На брифинге перед отправлением в Воронеж Сергей Семак произнес странную фразу, рассуждая о состоянии здоровья футболистов: «Есть еще вопросы, которые нам предстоит решить до выезда. Поэтому посмотрим, кто еще, может быть, присоединится к этой группе».

&laquo;Факел&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo;.«Зенит» победил «Факел» в Воронеже: онлайн-трансляция матча РПЛ

Оказалось, что в Воронеж не полетели Педро, Мостовой и Дуглас Сантос. И если двое последних на старте сезона основными не считались, то потеря 20-летнего полузащитника — кошмар для «Зенита». В матче со «Спартаком» Педро был едва ли не лучшим в составе сине-бело-голубых, особенно в первом тайме. Вместо него с первых минут появился юный Кондаков, который до этого только однажды выходил в основе на матч РПЛ. Ниже него — Барриос и Карпукас: достаточно оборонительная пара.

Но и это еще не все. В запасе неожиданно оказался Соболев, хотя, казалось, его место на острие не подлежит сомнению из-за лимита и дисквалификации Глушенкова. Зато вышел Фелипе Аугусто, которому пора доказывать, что «Зенит» не зря заплатил за него 15 миллионов евро.

Другое удивительное изменение — выход Алипа вместо Нино. Лимит тут ни при чем: «Зенит» в него вписывался бы и без появления казахского защитника. В последних двух матчах бразильца рано заменяли, а теперь он вообще переместился в резерв.

Две штанги сине-бело-голубых

К кадровым проблемам «Зенита» добавлялись и логистические. Аэропорт в Воронеже закрыт, поэтому команда добиралась в город через Тамбов, причем рейс задержали. В результате сине-бело-голубые прибыли в отель лишь незадолго до полуночи. А матч был ранним, так что команда только переночевала, позавтракала — и на стадион.

Разумеется, соперник тоже настораживал. Поездки к «Факелу» «Зениту» даются очень тяжело. Весной 2024-го команда потеряла в Воронеже очки, и именно в тот день местные болельщики массово запустили кричалку про «позор». Год спустя за оскорбительный жест фанатам с поля был удален Вендел.

На этот раз «Зенит» тоже не мог ждать легкой игры. Да, «Факел» после пяти туров шел последним с двумя очками, но в каждом матче мог добиться большего. И сейчас команда Олега Василенко была настроена на победу.

Вендел.«Он точно нам не поможет». У «Зенита» проблемы перед матчем с «Факелом» — Вендел не сыграет из-за травмы

Первые моменты создал «Зенит». Сперва Кондаков с углового мог забить красивый гол, но Фролкин с трудом достал мяч, а на 16-й минуте «Зенит» чуть не реализовал другой стандарт: Гнапи после навеса Джона Джона пробил в штангу собственных ворот.

«Факел» и на старте встречи не запирался в обороне, а к середине тайма начал опасно атаковать. На 25-й минуте Бардачев, принадлежащий «Зениту», был невероятно близок к голу с углового, а следом отличный момент возник у Гнапи — мяч пролетел над перекладиной. Чуть позже Сутормин загубил потенциально голевую атаку: должен был отдавать передачу в штрафную на Гиоргобиани, но вместо этого потерял мяч.

«Факел» много и высоко прессинговал, и для «Зенита» это было проблемой — еще игра со «Спартаком» показала, что сине-бело-голубым трудно под давлением.

Но все же чуть ближе к голу по итогам тайма были петербуржцы — хотя бы потому, что дважды попали в штангу, это сделал Фелипе Аугусто. Правда, на 41-й минуте бразилец в более опасной ситуации вообще не попал в створ, хотя Кондаков шикарным проходом сделал все для гола.

Красная Дивеева и победный пенальти Соболева

В перерыве оба тренера обошлись без замен, но уже на 48-й минуте Василенко пришлось менять получившего травму Альшина.

Можно было предположить, что «Факел» во втором тайме усилит давление, осознав уязвимость чемпиона. Но воронежцы переключились на более оборонительную модель: с начала второго тайма и до концовки хозяева нанесли только один удар — Гнапи отправил мяч выше.

«Зенит» хотя бы чаще бил, в том числе со стандартов. На 59-й минуте Вега мог отличиться со штрафного — Фролкин отбил мяч перед собой, но защитники подстраховали.

Чуть позже Кондакова снесли в нескольких сантиметрах от штрафной, но арбитр Антон Фролов проигнорировал эпизод. Даниил продолжил лежать, однако и «Зенит» атаковал — Луис Энрике имел шанс забить, Фролкин лицом отразил мяч.

В середине второго тайма Семак сделал тройную замену — на поле появились Соболев, Караваев и Андраде, а Мантуан переместился в атаку.

Александр вышел продуктивно: на 73-й минуте мог забить с углового, а чуть позже попал в перекладину. Мантуан очень долго готовился к вбрасыванию, и в итоге не зря — Соболев был очень близок к голу.

«Факел» мало проводил атак во втором тайме, но одна из них привела к красной карточке Дивеева. В борьбе с Гиоргобиани Игорь ударил соперника в грудь. Защитнику не понравилось, что соперник вцепился в его форму и не отпускал, но агрессивного поведения это не отменяет. Фролов после просмотра оставил «Зенит» в меньшинстве.

Однако сине-бело-голубые даже в таких обстоятельствах не прекратили атаковать — и в добавленное время добились своего. Нетфуллин неаккуратно сыграл против Кондакова в своей штрафной, после чего был назначен пенальти. Соболев был хладнокровен — 0:1.

Времени у «Факела» уже не оставалось, но он мог отыграться — Адамов поймал мяч после попытки Якимова отличиться со стандарта. Это был второй и последний удар «Факела» за тайм.

В итоге воронежцы уступили, но в очередной раз чувствуют себя так, будто недобрали очков. А «Зенит» с огромным трудом добивается победы.

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РПЛ
ФК Зенит
ФК Факел (Воронеж)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 5 0 0 10-4 15
2
 Спартак 5 4 0 1 10-4 12
3
 ЦСКА 6 3 3 0 9-6 12
4
 Зенит 6 4 0 2 13-4 12
5
 Динамо Мх 5 3 0 2 9-7 9
6
 Балтика 5 2 1 2 7-6 7
7
 Динамо 5 2 1 2 7-7 7
8
 Рубин 5 1 3 1 6-7 6
9
 Оренбург 5 1 3 1 4-6 6
10
 Ахмат 5 1 2 2 6-5 5
11
 Крылья Советов 5 1 2 2 5-7 5
12
 Ростов 5 1 2 2 7-9 5
13
 Родина 5 1 1 3 8-14 4
14
 Локомотив 5 0 3 2 5-7 3
15
 Акрон 6 0 3 3 6-15 3
16
 Факел 6 0 2 4 3-7 2
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28.08 18:00 Акрон – ЦСКА 2 : 2
29.08 15:00 Факел – Зенит 0 : 1
29.08 17:30 Краснодар – Ростов - : -
29.08 20:00 Локомотив – Динамо - : -
29.08 20:00 Ахмат – Крылья Советов - : -
30.08 15:00 Родина – Балтика - : -
30.08 17:30 Спартак – Оренбург - : -
30.08 20:00 Рубин – Динамо Мх - : -
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Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 5
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Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
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Маркиньос

Спартак

 3
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 2
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 4 1 1
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Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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Эгаш Касинтура

Ахмат

 3 1 0
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