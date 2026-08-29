«Зенит» вдесятером выгрыз победу в Воронеже — Соболев реализовал пенальти в добавленное время
Масса потерь чемпиона
Поражение от «Спартака» сильно повлияло на «Зенит». Петербургская команда уступила по делу и вылетела из топ-3.
Но ухудшение турнирного положения — далеко не самое страшное в этой ситуации. Хуже то, какие последствия оставили те 0:2 в Москве.
Красную карточку получил Глушенков, травмировался Вендел. Как выяснилось на неделе, это был не полный список потерь. На брифинге перед отправлением в Воронеж Сергей Семак произнес странную фразу, рассуждая о состоянии здоровья футболистов: «Есть еще вопросы, которые нам предстоит решить до выезда. Поэтому посмотрим, кто еще, может быть, присоединится к этой группе».
Оказалось, что в Воронеж не полетели Педро, Мостовой и Дуглас Сантос. И если двое последних на старте сезона основными не считались, то потеря 20-летнего полузащитника — кошмар для «Зенита». В матче со «Спартаком» Педро был едва ли не лучшим в составе сине-бело-голубых, особенно в первом тайме. Вместо него с первых минут появился юный Кондаков, который до этого только однажды выходил в основе на матч РПЛ. Ниже него — Барриос и Карпукас: достаточно оборонительная пара.
Но и это еще не все. В запасе неожиданно оказался Соболев, хотя, казалось, его место на острие не подлежит сомнению из-за лимита и дисквалификации Глушенкова. Зато вышел Фелипе Аугусто, которому пора доказывать, что «Зенит» не зря заплатил за него 15 миллионов евро.
Другое удивительное изменение — выход Алипа вместо Нино. Лимит тут ни при чем: «Зенит» в него вписывался бы и без появления казахского защитника. В последних двух матчах бразильца рано заменяли, а теперь он вообще переместился в резерв.
Две штанги сине-бело-голубых
К кадровым проблемам «Зенита» добавлялись и логистические. Аэропорт в Воронеже закрыт, поэтому команда добиралась в город через Тамбов, причем рейс задержали. В результате сине-бело-голубые прибыли в отель лишь незадолго до полуночи. А матч был ранним, так что команда только переночевала, позавтракала — и на стадион.
Разумеется, соперник тоже настораживал. Поездки к «Факелу» «Зениту» даются очень тяжело. Весной 2024-го команда потеряла в Воронеже очки, и именно в тот день местные болельщики массово запустили кричалку про «позор». Год спустя за оскорбительный жест фанатам с поля был удален Вендел.
На этот раз «Зенит» тоже не мог ждать легкой игры. Да, «Факел» после пяти туров шел последним с двумя очками, но в каждом матче мог добиться большего. И сейчас команда Олега Василенко была настроена на победу.
Первые моменты создал «Зенит». Сперва Кондаков с углового мог забить красивый гол, но Фролкин с трудом достал мяч, а на 16-й минуте «Зенит» чуть не реализовал другой стандарт: Гнапи после навеса Джона Джона пробил в штангу собственных ворот.
«Факел» и на старте встречи не запирался в обороне, а к середине тайма начал опасно атаковать. На 25-й минуте Бардачев, принадлежащий «Зениту», был невероятно близок к голу с углового, а следом отличный момент возник у Гнапи — мяч пролетел над перекладиной. Чуть позже Сутормин загубил потенциально голевую атаку: должен был отдавать передачу в штрафную на Гиоргобиани, но вместо этого потерял мяч.
«Факел» много и высоко прессинговал, и для «Зенита» это было проблемой — еще игра со «Спартаком» показала, что сине-бело-голубым трудно под давлением.
Но все же чуть ближе к голу по итогам тайма были петербуржцы — хотя бы потому, что дважды попали в штангу, это сделал Фелипе Аугусто. Правда, на 41-й минуте бразилец в более опасной ситуации вообще не попал в створ, хотя Кондаков шикарным проходом сделал все для гола.
Красная Дивеева и победный пенальти Соболева
В перерыве оба тренера обошлись без замен, но уже на 48-й минуте Василенко пришлось менять получившего травму Альшина.
Можно было предположить, что «Факел» во втором тайме усилит давление, осознав уязвимость чемпиона. Но воронежцы переключились на более оборонительную модель: с начала второго тайма и до концовки хозяева нанесли только один удар — Гнапи отправил мяч выше.
«Зенит» хотя бы чаще бил, в том числе со стандартов. На 59-й минуте Вега мог отличиться со штрафного — Фролкин отбил мяч перед собой, но защитники подстраховали.
Чуть позже Кондакова снесли в нескольких сантиметрах от штрафной, но арбитр Антон Фролов проигнорировал эпизод. Даниил продолжил лежать, однако и «Зенит» атаковал — Луис Энрике имел шанс забить, Фролкин лицом отразил мяч.
В середине второго тайма Семак сделал тройную замену — на поле появились Соболев, Караваев и Андраде, а Мантуан переместился в атаку.
Александр вышел продуктивно: на 73-й минуте мог забить с углового, а чуть позже попал в перекладину. Мантуан очень долго готовился к вбрасыванию, и в итоге не зря — Соболев был очень близок к голу.
«Факел» мало проводил атак во втором тайме, но одна из них привела к красной карточке Дивеева. В борьбе с Гиоргобиани Игорь ударил соперника в грудь. Защитнику не понравилось, что соперник вцепился в его форму и не отпускал, но агрессивного поведения это не отменяет. Фролов после просмотра оставил «Зенит» в меньшинстве.
Однако сине-бело-голубые даже в таких обстоятельствах не прекратили атаковать — и в добавленное время добились своего. Нетфуллин неаккуратно сыграл против Кондакова в своей штрафной, после чего был назначен пенальти. Соболев был хладнокровен — 0:1.
Времени у «Факела» уже не оставалось, но он мог отыграться — Адамов поймал мяч после попытки Якимова отличиться со стандарта. Это был второй и последний удар «Факела» за тайм.
В итоге воронежцы уступили, но в очередной раз чувствуют себя так, будто недобрали очков. А «Зенит» с огромным трудом добивается победы.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|5
|5
|0
|0
|10-4
|15
|
2
|Спартак
|5
|4
|0
|1
|10-4
|12
|
3
|ЦСКА
|6
|3
|3
|0
|9-6
|12
|
4
|Зенит
|6
|4
|0
|2
|13-4
|12
|
5
|Динамо Мх
|5
|3
|0
|2
|9-7
|9
|
6
|Балтика
|5
|2
|1
|2
|7-6
|7
|
7
|Динамо
|5
|2
|1
|2
|7-7
|7
|
8
|Рубин
|5
|1
|3
|1
|6-7
|6
|
9
|Оренбург
|5
|1
|3
|1
|4-6
|6
|
10
|Ахмат
|5
|1
|2
|2
|6-5
|5
|
11
|Крылья Советов
|5
|1
|2
|2
|5-7
|5
|
12
|Ростов
|5
|1
|2
|2
|7-9
|5
|
13
|Родина
|5
|1
|1
|3
|8-14
|4
|
14
|Локомотив
|5
|0
|3
|2
|5-7
|3
|
15
|Акрон
|6
|0
|3
|3
|6-15
|3
|
16
|Факел
|6
|0
|2
|4
|3-7
|2
|28.08
|18:00
|Акрон – ЦСКА
|2 : 2
|29.08
|15:00
|Факел – Зенит
|0 : 1
|29.08
|17:30
|Краснодар – Ростов
|- : -
|29.08
|20:00
|Локомотив – Динамо
|- : -
|29.08
|20:00
|Ахмат – Крылья Советов
|- : -
|30.08
|15:00
|Родина – Балтика
|- : -
|30.08
|17:30
|Спартак – Оренбург
|- : -
|30.08
|20:00
|Рубин – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Зенит
|5
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Маркиньос
Спартак
|3
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|2
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|4
|1
|1
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|3
|1
|0