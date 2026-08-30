Луис Энрике — в «Рому», Энцо — в «Сити», Альварес — куда угодно: чего ждать от закрытия трансферного окна

Какие переходы могут случиться в Европе.

Дедлайн летнего трансферного окна всегда превращается в увлекательный аттракцион для болельщиков. Напоминает развязку сезона какого-нибудь мощного сериала, когда разом закрывается множество сюжетных линий. Только вместо придумок сценаристов здесь долгожданные и самые необходимые переходы, которые формируют окончательный облик команд минимум до зимы.

Конечно, не каждую покупку можно предугадать — некоторые сделки последних часов окна случаются максимально внезапно. Но кое-что напрашивается. Ниже — самые заметные футболисты и трансферные сюжеты, которые в последние дни либо должны разрешиться, либо окончательно затихнуть.

Хулиан Альварес

Фото Getty Images

Возраст: 26 лет

Амплуа: нападающий

Откуда: «Атлетико»

Куда: «Барселона»

Стоимость (Transfermarkt): 120 миллионов евро

Одна из главных саг текущего лета. «Барселона» еще в июне пыталась прощупать возможность трансфера Альвареса, но получила жесткую реакцию «Атлетико» и несколько публичных уколов. Потом сам нападающий во время чемпионата мира заявил журналистам, что хочет покинуть Мадрид. Он не озвучил, куда именно собирается уйти, но тайны тут нет — больше всего Хулиана манит именно Каталония. Параллельно англичане продолжают следить за ситуацией. «Арсенал», например, попросил окружение аргентинца держать клуб в курсе, если тот все-таки будет готов вернуться в АПЛ.

Альварес открыто выражает недовольство своим положением и совершенно не скрывает желания сменить клуб, что вызывает негатив у болельщиков. Его уже освистывали и оскорбляли на «Метрополитано».

Позиция «Атлетико» понятна: клуб крайне не хочет усиливать прямого конкурента. При этом интерес из Англии существует, а сам футболист по-прежнему предпочитает «Барселону». Учитывая обстоятельства, сложно найти много позитива в теоретическом раскладе, при котором Альварес просто остается и делает вид, что ничего не произошло.

Кульминация истории не за горами.

Энцо Фернандес

Фото Getty Images

Возраст: 25 лет

Амплуа: центральный полузащитник

Откуда: «Челси»

Куда: «Манчестер Сити»

Стоимость: 100 миллионов евро

Полузащитник «Челси» по-прежнему может оказаться в «Манчестер Сити», хотя в какой-то момент показалось, что лондонцы уже никуда его не отпустят. «Синие» даже обозначили конкретный дедлайн, до которого были готовы рассматривать предложения примерно на 120 миллионов фунтов, но «Сити» в него не уложился. После этого интерес, однако, никуда не исчез.

Важно, что Фернандес прекрасно знаком Энцо Мареске. Аргентинец много играл при итальянце в «Челси», а теперь тренеру нужна серьезная перестройка центральной зоны «Сити». Родри ушел в «Барселону», Нико Гонсалес — в «Ньюкасл», а до этого команду покинули Бернарду Силва и Тиджани Рейндерс. Правда, манчестерцы уже потратили огромные деньги на Эллиота Андерсона и Айюба Буадди.

На данный момент «Сити» сохраняет интерес и рассматривает возможность позднего предложения. «Челси», в свою очередь, все еще оценивает Энцо примерно в 120 миллионов фунтов. Более того, Хаби Алонсо не гарантировал, что аргентинец останется после закрытия окна. Если предложение все-таки прилетит, это будет одна из главных сделок дедлайна.

Брэдли Барколя

Фото Getty Images

Возраст: 23 года

Амплуа: левый вингер

Откуда: «ПСЖ»

Куда: «Ливерпуль»

Стоимость: 90 миллионов евро

Здесь все уже почти решено.

В «ПСЖ» четко сформировалась главная атакующая тройка (Дембеле — Кварацхелия — Дуэ), а летом конкуренция стала еще серьезнее после новых трансферов (Аклиуш и Годтс). Барколя оказался не настолько незаменимым, как раньше, и сам дал понять, что не собирается продлевать контракт.

«Ливерпуль» потратил несколько месяцев, чтобы приобрести Брэдли, и, похоже, своего добился. Клубы уже согласовали структуру сделки: мерсисайдцы заплатят примерно 106 миллионов фунтов сразу и еще до 17 миллионов бонусами. Общий пакет может достигнуть 123 миллионов. Барколя должен пройти медосмотр и подписать пятилетний контракт до 2031 года.

То есть здесь речь уже не о том, случится ли трансфер вообще, а о том, успеют ли стороны оформить всю бюрократию без неожиданного поворота.

Луис Энрике

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Возраст: 25 лет

Амплуа: правый вингер

Откуда: «Зенит»

Куда: «Рома»

Стоимость: 24 миллиона евро

Вокруг Энрике давным-давно летают слухи об отъезде из России. Всплывали уже и «Ботафого», и «Палмейрас», и «Фламенго», но до сделки так и не дошло. Луис начал новый сезон в Петербурге и потихоньку набирает форму под руководством Сергея Семака. В субботу Энрике почти целиком провел матч против «Факела».

Поездка на чемпионат мира должна была обратить на него внимание в Европе. Так и произошло. 29 августа стало известно, что «Рома» начала переговоры с «Зенитом» и предложила около 40 миллионов евро с учетом бонусов. Российский клуб воспринял этот запрос положительно и готов обсуждать сделку дальше. Теперь многое зависит от самого футболиста и его окружения.

Звучит оптимально для всех. «Рома» получает яркого вингера, «Зенит» — возможность вернуть значительную часть вложений, а Энрике впервые после «Бетиса» возвращается в топ-5 европейских лиг.

Ник Вольтемаде

Фото Getty Images

Возраст: 24 года

Амплуа: нападающий

Откуда: «Ньюкасл»

Куда: «Наполи»

Стоимость: 55 миллионов евро

Год назад «Ньюкасл» экстренно искал замену Александеру Исаку и явно переплатил за немца, выложив «Штутгарту» около 75 миллионов евро. Трата себя сполна не оправдала. Вольтемаде закончил дебютный сезон с 11 голами в 51 матче во всех турнирах и постепенно потерял место в основе. Новым Исаком он и близко не стал, хотя откровенно провальным первый год в Англии тоже не назвать.

Теперь «Ньюкасл» готов обсуждать варианты. Активный интерес проявляет «Наполи», но итальянцы рассматривают прежде всего аренду. Вольтемаде остался в запасе на матч первого тура АПЛ с «Ливерпулем», а во втором, с «Тоттенхэмом», оформил голевую передачу уже через минуту после выхода на замену.

Говорить, что клуб совсем не рассчитывает на Ника, пока рано. Продажа спустя год после рекордного трансфера ударит по бухгалтерии, поэтому именно аренда выглядит куда реалистичнее.

Коди Гакпо

Фото Getty Images

Возраст: 27 лет

Амплуа: нападающий / вингер

Откуда: «Ливерпуль»

Куда: «Тоттенхэм» / «Манчестер Сити»

Стоимость: 60 миллионов евро

Левое крыло атаки «Ливерпуля» с приходом Барколя будет укомплектовано сверх нормы. И Брэдли, и Рио Нгумоа, и Виктор Муньос по профилю подходят футболу Андони Ираолы, а Гакпо, который неплохо смотрелся при Арне Слоте, может оказаться лишним.

Стабильный и качественный голландец точно пригодится другим командам АПЛ, и в последние дни вероятность его ухода заметно выросла. Сильнее всех Коди интересуются «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити». Сам Ираола накануне дедлайна тоже не стал гарантировать, что Гакпо останется.

Здесь трансфер Барколя способен запустить цепную реакцию. «Ливерпулю» становится проще отпустить Гакпо, «Тоттенхэму» нужен еще один сильный игрок атаки, а «Сити» продолжает искать варианты после большой перестройки состава.

Судя по всему, выбор будет за самим Коди.

Янкубу Минте. Фото Getty Images

Вингер для «Ливерпуля»

Да, слева в атаке у Ираолы с глубиной полный порядок. Но справа ситуация заметно хуже. Формально там остается Федерико Кьеза, а несколько других игроков способны смещаться на этот фланг, но полноценного наследника Мохамеда Салаха клуб до сих пор не нашел.

«Ливерпуль» весь август активно работал сразу по нескольким направлениям. «Брайтон» отклонил первое предложение за Янкубу Минте, затем отказал и во второй раз. «Чайки» оценивали игрока примерно в 80 миллионов фунтов.

Параллельно мерсисайдцы интересовались Исмаила Сарром из «Кристал Пэлас». А еще Sky Sports сообщал, что клуб изучал вариант с партнером Барколя по «ПСЖ» Ибраимом Мбайе, который как раз способен играть справа.

Все вокруг понимают, что «Ливерпулю» нужен вингер, поэтому продавцы занимают сильную позицию в переговорах. Время тает, а полноценного преемника Салаха все еще нет.

Ханси Флик. Фото Getty Images

Центральный защитник для «Барселоны»

Ханси Флик обладает феноменальным навыком, позволяющим ему без трансферов делать команду лучше, используя строго внутренние ресурсы. Но совсем без вливаний амбициозному клубу существовать противопоказано, поэтому нынешним летом «Барселона» купила Родри, Карима Адейеми, Энтони Гордона и Доминика Ливаковича. Как видите, в списке ровно ноль защитников.



В каталонской обороне очевидный недокомплект, особенно в центре. Номинальных защитников достаточно, но некоторые из них часто выходят на других позициях, как Эрик Гарсия и Андреас Кристенсен. А Жерар Мартин — вовсе переученный бровочник. Под занавес окна «Барса» еще и продала в «Антверпен» воспитанника — Альваро Кортеса.

Каталонские журналисты утверждают, что боссы во главе с Деку прорабатывают различные опции по усилению позиции. В приоритете левши. Звучали фамилии Гонсалу Инасиу из «Спортинга» и Кастелло Лукебы из «Лейпцига», но инсайдер Маттео Моретто заявил, что потенциальный новичок менее известен, чем они. Главное, что этот потенциальный новичок вообще есть. Значит, впереди событийный дедлайн.