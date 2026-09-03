Baza: в «Ростове» ищут замену главному тренеру Джонатану Альбе, среди кандидатов Ролан Гусев

«Ростов» активно ищет замену главному тренеру Джонатану Альбе, сообщил Telegram-канал Sport Baza.

По данным источника, в клубе проводится масштабная чистка, в ходе которой проходят увольнения людей, связанных с бывшим спортивным директором Алексеем Рыскиным. Среди кандидатов на пост главного тренера «Ростова» рассматриваются Владимир Федотов, Дмитрий Кириченко и Ролан Гусев. В тренерский штаб последнего может войти Юрий Жирков.

Альба был назначен на пост главного тренера «Ростова» в 2025 году. До этого 44-летний испанский специалист входил в тренерский штаб Валерия Карпина.

«Ростов» с 5 очками занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ. 5 сентября команда у себя дома сыграет с «Факелом» в матче 7-го тура чемпионата России.