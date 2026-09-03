Карпукас о переходе в «Зенит»: «У меня было желание что-то поменять»

Полузащитник «Зенита» Артем Карпукас ответил на вопрос по поводу перехода в петербургскую команду. Он подписал контракт с сине-бело-голубыми до 30 июня 2031 года.

— Почему все-таки решили перейти в «Зенит»?

— «Локомотив» с «Зенитом» договорились о трансфере. У меня было желание что-то поменять, и все так сложилось. Но не было такого, что я хотел уйти. Просто так сложилось. Я очень благодарен «Локомотиву» и «Зениту».

— Чего ожидаете от предстоящего матча с ЦСКА?

— Победы. Все. Сейчас «Зенит» отстает от «Краснодара»? В каждой игре нужно побеждать. А там как распорядится судьба — посмотрим. Мы сделаем все возможное. Посмотрим на таблицу, что будет.

24-летний Карпукас в 3 матчах за «Зенит» не отметился результативными действиями. Домашняя игра 7-го тура чемпионата России с ЦСКА пройдет 5 сентября.