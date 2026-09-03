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Полузащитник махачкалинского «Динамо» Мешид перешел в «Бен Акнун» на правах аренды

Сергей Филин

Полузащитник махачкалинского «Динамо» Дайя Мешид перешел в алжирский клуб «Бен Акнун» на правах аренды, сообщила пресс-служба бело-голубых.

Арендное соглашение рассчитано до конца сезона-2026/27.

20-летний футболист подписал контракт с «Динамо» в феврале 2026-го. Он провел за махачкалинцев один матч, в котором не совершил результативных действий.

Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 150 тысяч евро.

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Махачкалинское «Динамо» с 9 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. 6 сентября команда у себя дома встретится с «Родиной» в 7-м туре чемпионата России.

Источник: ФК «Динамо» Махачкала
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 6 0 0 11-4 18
2
 Спартак 6 4 1 1 11-5 13
3
 Зенит 6 4 0 2 13-4 12
4
 ЦСКА 6 3 3 0 9-6 12
5
 Балтика 6 3 1 2 10-6 10
6
 Динамо 6 3 1 2 8-7 10
7
 Рубин 6 2 3 1 9-8 9
8
 Динамо Мх 6 3 0 3 10-10 9
9
 Оренбург 6 1 4 1 5-7 7
10
 Ахмат 6 1 3 2 9-8 6
11
 Крылья Советов 6 1 3 2 8-10 6
12
 Ростов 6 1 2 3 7-10 5
13
 Родина 6 1 1 4 8-17 4
14
 Локомотив 6 0 3 3 5-8 3
15
 Акрон 6 0 3 3 6-15 3
16
 Факел 6 0 2 4 3-7 2
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5.09 14:00 Крылья Советов – Краснодар - : -
5.09 16:30 Зенит – ЦСКА - : -
5.09 19:00 Ростов – Факел - : -
6.09 14:00 Оренбург – Акрон - : -
6.09 16:15 Динамо Мх – Родина - : -
6.09 18:30 Динамо – Спартак - : -
6.09 20:45 Балтика – Локомотив - : -
7.09 19:30 Рубин – Ахмат - : -
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