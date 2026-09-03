Полузащитник махачкалинского «Динамо» Мешид перешел в «Бен Акнун» на правах аренды

Полузащитник махачкалинского «Динамо» Дайя Мешид перешел в алжирский клуб «Бен Акнун» на правах аренды, сообщила пресс-служба бело-голубых.

Арендное соглашение рассчитано до конца сезона-2026/27.

20-летний футболист подписал контракт с «Динамо» в феврале 2026-го. Он провел за махачкалинцев один матч, в котором не совершил результативных действий.

Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 150 тысяч евро.

Махачкалинское «Динамо» с 9 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. 6 сентября команда у себя дома встретится с «Родиной» в 7-м туре чемпионата России.