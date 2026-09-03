Карпукас: «Глушенков больше всех помогает мне с адаптацией в «Зените»

Полузащитник «Зенита» Артем Карпукас поделился впечатлениями от новой команды. Он присоединился к сине-бело-голубым 21 августа.

— Первая неделя в «Зените». Какие впечатления?

— Дебют со «Спартаком» был неудачный, потому что мы проиграли. Хотелось бы начать с победы. Дальше стараюсь адаптироваться, все хорошо. Все футболисты хорошего уровня. Достаточно просто найти общий язык.

— Кто больше всех помогает в адаптации?

— Максим Глушенков.

— Александр Ерохин сказал, что представительство Алтайского края тоже большое в команде. Он и Соболев тоже что-то подсказывают?

— Со всеми хороший контакт и общение, но если выделять, то Максима.

— Ты рассказывал, что Максим Глушенков тебя зазывал в «Зенит». Что конкретно он говорил и как уговаривал?

— Просто говорил: «Будет возможность — приходи. Мы тебя ждем, я тебя жду. Здесь тебе понравится».

24-летний уроженец Бийска подписал с «Зенитом» контракт до 30 июня 2031 года. До этого он играл за «Локомотив».