Карпукас: «Очень переживаю за «Локомотив»

Полузащитник «Зенита» Артем Карпукас прокомментировал ситуацию в «Локомотиве». Московская команда занимает 14-е место в таблице РПЛ (3 очка после 6 матчей).

— Писал ли что-нибудь Батракову после его перехода в «Галатасарай»?

— Поздравил его с дебютом и хорошей игрой. Вышел, и все передачи — по делу. Молодец, поучаствовал в голе. Все будет зависеть от него. Потрясающий футболист, был рад делить с ним одно поле. Только самого лучшего ему желаю. Остаемся с ним на связи.

— «Локомотив» сейчас переживает не самый лучший период. Как относишься к этому?

— Это очень грустно. Вспоминаю ту команду в прошлом сезоне, когда мы взяли бронзу... Положительные эмоции были. Грустно, что все так складывается. Очень переживаю, потому что остаюсь на связи с Морозовым, с физиотерапевтом. Я желаю «Локомотиву», футболистам и всем всего самого лучшего. И чтобы они выбрались из этой ситуации.

— Есть ли кто-то в «Локомотиве», кому ты пишешь, как Глушенков писал тебе? Кого ты хочешь видеть здесь, в «Зените»?

— Наверное, мой лучший друг — Женя Морозов. Я бы хотел, чтобы наши карьерные пути всегда соприкасались. А как это будет на самом деле, посмотрим. С ним играть одно удовольствие.

24-летний Карпукас в августе 2026 года перешел в «Зенит» из «Локомотива», за который играл с 2021 года.