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Карпукас: «Очень переживаю за «Локомотив»

Карпукас: «Очень переживаю за «Локомотив»

Роман Кольцов
Корреспондент

Полузащитник «Зенита» Артем Карпукас прокомментировал ситуацию в «Локомотиве». Московская команда занимает 14-е место в таблице РПЛ (3 очка после 6 матчей).

— Писал ли что-нибудь Батракову после его перехода в «Галатасарай»?

— Поздравил его с дебютом и хорошей игрой. Вышел, и все передачи — по делу. Молодец, поучаствовал в голе. Все будет зависеть от него. Потрясающий футболист, был рад делить с ним одно поле. Только самого лучшего ему желаю. Остаемся с ним на связи.

— «Локомотив» сейчас переживает не самый лучший период. Как относишься к этому?

— Это очень грустно. Вспоминаю ту команду в прошлом сезоне, когда мы взяли бронзу... Положительные эмоции были. Грустно, что все так складывается. Очень переживаю, потому что остаюсь на связи с Морозовым, с физиотерапевтом. Я желаю «Локомотиву», футболистам и всем всего самого лучшего. И чтобы они выбрались из этой ситуации.

— Есть ли кто-то в «Локомотиве», кому ты пишешь, как Глушенков писал тебе? Кого ты хочешь видеть здесь, в «Зените»?

— Наверное, мой лучший друг — Женя Морозов. Я бы хотел, чтобы наши карьерные пути всегда соприкасались. А как это будет на самом деле, посмотрим. С ним играть одно удовольствие.

24-летний Карпукас в августе 2026 года перешел в «Зенит» из «Локомотива», за который играл с 2021 года.

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Артем Карпукас
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
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Игрок «Зенита» Карпукас рассказал о самом сложном в адаптации после переезда в Санкт-Петербург из Москвы

Полузащитник «Акрона» Джурасович был прооперирован в Германии
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 Спартак 6 4 1 1 11-5 13
3
 Зенит 6 4 0 2 13-4 12
4
 ЦСКА 6 3 3 0 9-6 12
5
 Балтика 6 3 1 2 10-6 10
6
 Динамо 6 3 1 2 8-7 10
7
 Рубин 6 2 3 1 9-8 9
8
 Динамо Мх 6 3 0 3 10-10 9
9
 Крылья Советов 7 1 4 2 10-12 7
10
 Оренбург 6 1 4 1 5-7 7
11
 Ахмат 6 1 3 2 9-8 6
12
 Ростов 6 1 2 3 7-10 5
13
 Родина 6 1 1 4 8-17 4
14
 Локомотив 6 0 3 3 5-8 3
15
 Акрон 6 0 3 3 6-15 3
16
 Факел 6 0 2 4 3-7 2
Результаты / календарь
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5.09 14:00 Крылья Советов – Краснодар 2 : 2
5.09 16:30 Зенит – ЦСКА - : -
5.09 19:00 Ростов – Факел - : -
6.09 14:00 Оренбург – Акрон - : -
6.09 16:15 Динамо Мх – Родина - : -
6.09 18:30 Динамо – Спартак - : -
6.09 20:45 Балтика – Локомотив - : -
7.09 19:30 Рубин – Ахмат - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 5 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 4 1 0
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