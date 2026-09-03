Гусев заявил, что «Ростов» не связывался с ним о возможной работе: «Впервые слышу об этом»

Российский тренер Ролан Гусев в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию об интересе «Ростова» к нему.

«Впервые слышу об этом. Там сейчас есть тренер, что говорить об этом? Со мной никто не связывался», — сказал Гусев «СЭ».

Ранее Гусев работал главным тренером «Динамо» с декабря 2025 года по май 2026 года. Ранее специалист исполнял обязанности главного тренера бело-голубых, а также входил в тренерский штаб Валерия Карпина и Марцела Лички во время их работы в московском клубе.