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Игрок «Зенита» Карпукас рассказал о самом сложном в адаптации после переезда в Санкт-Петербург из Москвы

Роман Кольцов
Корреспондент

Полузащитник «Зенита» Артем Карпукас поделился впечатлениями от переезда в Санкт-Петербург из Москвы.

24-летний футболист перешел в «Зенит» из «Локомотива» 21 августа.

— Кто вместе с тобой переехал в Петербург? Все ли животные добрались и как у них дела?

— Два кота... жена. Жену взял с собой, как и котов (смеется). Все добрались в хорошем настроении. Котам, конечно, было тяжело — ехали восемь часов. Они все время выли, но все живы-здоровы. Адаптируемся вместе.

— Что самое сложное в адаптации с точки зрения переезда из Москвы в Петербург?

— Пока это логистика — самая непростая. Из Москвы все напрямую, и гораздо раньше я приезжал домой. Сейчас с этим чуть-чуть труднее, но ничего страшного.

После переезда в Санкт-Петербург полузащитник принял участие в трех матчах «Зенита» и не отметился результативными действиями.

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Артем Карпукас
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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3
 Зенит 6 4 0 2 13-4 12
4
 ЦСКА 6 3 3 0 9-6 12
5
 Балтика 6 3 1 2 10-6 10
6
 Динамо 6 3 1 2 8-7 10
7
 Рубин 6 2 3 1 9-8 9
8
 Динамо Мх 6 3 0 3 10-10 9
9
 Оренбург 6 1 4 1 5-7 7
10
 Ахмат 6 1 3 2 9-8 6
11
 Крылья Советов 6 1 3 2 8-10 6
12
 Ростов 6 1 2 3 7-10 5
13
 Родина 6 1 1 4 8-17 4
14
 Локомотив 6 0 3 3 5-8 3
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 Акрон 6 0 3 3 6-15 3
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 Факел 6 0 2 4 3-7 2
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5.09 14:00 Крылья Советов – Краснодар - : -
5.09 16:30 Зенит – ЦСКА - : -
5.09 19:00 Ростов – Факел - : -
6.09 14:00 Оренбург – Акрон - : -
6.09 16:15 Динамо Мх – Родина - : -
6.09 18:30 Динамо – Спартак - : -
6.09 20:45 Балтика – Локомотив - : -
7.09 19:30 Рубин – Ахмат - : -
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