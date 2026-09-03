Игрок «Зенита» Карпукас рассказал о самом сложном в адаптации после переезда в Санкт-Петербург из Москвы

Полузащитник «Зенита» Артем Карпукас поделился впечатлениями от переезда в Санкт-Петербург из Москвы.

24-летний футболист перешел в «Зенит» из «Локомотива» 21 августа.

— Кто вместе с тобой переехал в Петербург? Все ли животные добрались и как у них дела?

— Два кота... жена. Жену взял с собой, как и котов (смеется). Все добрались в хорошем настроении. Котам, конечно, было тяжело — ехали восемь часов. Они все время выли, но все живы-здоровы. Адаптируемся вместе.

— Что самое сложное в адаптации с точки зрения переезда из Москвы в Петербург?

— Пока это логистика — самая непростая. Из Москвы все напрямую, и гораздо раньше я приезжал домой. Сейчас с этим чуть-чуть труднее, но ничего страшного.

После переезда в Санкт-Петербург полузащитник принял участие в трех матчах «Зенита» и не отметился результативными действиями.