Как закончится московское дерби, хватит ли «Спартаку» сил после поражения в Лиге чемпионов? Прогнозы на 3-й тур РПЛ

Противостояние экспертов и болельщиков продолжают бывший защитник сборной России, экс-главный тренер «Спартака» Андрей Чернышов и юморист Сергей Белоголовцев.

«Уфа» — «Локомотив»

Андрей Чернышов — 1:2. Матч будет непростой, но «Локомотив» явно сильнее. Он играет в гостях, но, несмотря на это, скажется его класс.

Сергей Белоголовцев — 1:1. «Локомотив» набрал хороший ход, но пришло время ему немного притормозить. «Уфа» выглядела очень неплохо во втором туре против «Динамо». Она играет дома, поэтому рискну предположить, что будет ничья.

«Зенит» — «Краснодар»

Чернышов — 3:1. Наверное, главный матч тура. Поставлю на победу «Зенита» — сейчас он выглядит интереснее, чем «Краснодар». Думаю, что матч будет результативный, поэтому — 3:1.

Белоголовцев — 2:0. Мне кажется, что «Краснодар» еще не готов сражаться на равных с «Зенитом». Петербуржцы выглядят мощно, играют с огромным запасом — и это без Малкома. В отличной форме Ерохин. Поэтому «Краснодару», тем более на выезде, ловить нечего.

«Арсенал» — «Крылья Советов»

Чернышов — 1:1. «Крылья» показывают хороший футбол, много атакуют. «Арсенал» же дома способен обыграть кого угодно. Здесь команды, скорее всего, закончат матч вничью.

Белоголовцев — 3:1. «Крылья» выглядят неплохо, но «Арсеналу» пришла пора побеждать. И домашний матч против новичка РПЛ — отличная возможность для этого.

«Спартак» — «Нижний Новгород»

Чернышов — 2:0. «Спартак» ожидает непростой матч. Тем более что на неделе ему предстоит ответная встреча в Лиге чемпионов. Нагрузка будет колоссальная, но дома он должен добиться победы над дебютантом.

Белоголовцев — 1:0. «Спартак» будет уставшим после «Бенфики», но это не помешает ему победить. Голов, скорее всего, будет немного.

«Химки» — «Ростов»

Чернышов — 2:2. В этой встрече, на мой взгляд, будет ничья. «Ростов» возглавил Юрий Семин. Вряд ли он растерял свои навыки за то время, что находился без работы.

Белоголовцев — 3:2. Уверен, что «Ростов» снова не выиграет. Команда выглядит какой-то разобранной, у нее пропала хорошая спортивная злость. «Химки» выиграют, матч будет результативным.

«Динамо» — ЦСКА

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитом матча «Динамо». Коэффициент на победу бело-голубых составляет 2.60 — это примерно 37 процентов вероятности. Выигрыш ЦСКА идет за 3.00 (32 процента), ничья — за 3.10 (31 процент). Поставить на эту и любую другую встречу РПЛ вы можете с приветственным бонусом — получите до 10 000 рублей прямо сейчас!

Чернышов — 2:1. «Динамо» сейчас на подъеме, чего нельзя сказать о ЦСКА, где недавно сменился главный тренер. Армейцы только ищут себя — им понадобится какое-то время, чтобы сыграться. Динамовцы находятся в лучшей форме, поэтому поставлю на их победу.

Белоголовцев — 1:1. Впервые за долгое время на «Динамо» приятно смотреть. Особенно радуют молодые ребята. Армейцы начали неудачно, но рискну предположить, что будет ничья. Пора уже ЦСКА вылезать из этой ямы.

«Рубин» — «Ахмат»

Чернышов — 3:0. «Рубин» на данный момент намного сильнее «Ахмата», причем как по игре, так и по составу. Здесь, думаю, будет уверенная победа хозяев.

Белоголовцев — 4:0. «Рубин» великолепно начал сезон. Наверное, пока это лучшая команда чемпионата. Я очень уважительно отношусь к Андрею Талалаеву, он хороший тренер, но в «Ахмате» сейчас много травмированных. Матч пройдет в Казани, поэтому «Рубин» выиграет и при этом забьет много.

«Сочи» — «Урал»

Чернышов — 2:1. Сочинцы будут играть после матча в еврокубках, что всегда сложно. Игра будет непростой для обеих команд, но все-таки поставлю на победу «Сочи».

Белоголовцев — 2:1. «Сочи» неожиданно для меня стал крепкой командой. Игроки в отличной форме, мне очень нравится, как работает Владимир Федотов. Кроме того, прекрасен Кристиан Нобоа. «Урал» вряд ли увезет очки, «Сочи» должен выиграть.