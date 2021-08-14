«Не позорьте «Спартак»!» Жесткий перфоманс фанатов: досталось Соболеву, Зобнину, Зареме и Федуну

Фан-сектор недоволен положением дел в клубе

«Спартак» в 4-м туре Тинькофф РПЛ обыграл «Урал» (1:0) на фоне критики и протестов фанатов.

На фан-секторе из-за последних событий вокруг клуба снова скандировали: «Не позорьте «Спартак»!». Такой же призыв был и после поражения от «Нижнего Новогорода».

Также во время первого тайма фанаты красно-белых упрекнули владельца клуба Леонида Федуна и его супругу Зарему Салихову.

«Одна за «Шахтер». Второй за «Динамо». А мы за «Спартак». Без этого срама!», — скандировали болельщики. Напомним, что Федун в детстве болел за киевское «Динамо» и впервые побывал на футболе на игре киевлян в 60-х годах.

А Салихова признавалась, что ей импонирует «Шахтер» и заявила, что будет поддерживать команду в Лиге чемпионов из-за итальянского тренера Де Дзерби, которого она видела в числе кандидатов на пост тренера «Спартака».

Чтобы выразить недовольство из-за происходящего с командой, фанаты вывесили еще и несколько баннеров.

«Критика глаза и уши режет?» — написано на одном из них, обращенном к футболистам, выступающим под номерами 7 и 9 - Александру Соболеву и Эсекиэлю Понсе. «Пока вся команда слушала выкрики, [номера Зобнина, Айртона и Рассказова] сбежали в раздевалку от критики».

Баннеры фанатов «Спартака».

Фанаты объяснили смысл этих баннеров: «Сплетни, грязь, скандалы вокруг клуба не повод выходить на поле с наплевательским отношением к футболу, к «Спартаку» и к своим трибунам.

После прошлой игры, после позорного проигрыша «Нижнему», Зобнин, Рассказов и Айртон не захотели встретится лицом к лицу с собственными болельщиками и опустив взгляд сбежали в раздевалку. Минутами спустя, услышав жесткую критику, в «убежище» устремились Соболев, воспетый и коронованный в исчезнувшем Telegram-канале, а вслед за ним и Понсе.

Парни! Выходя на поле помните за кого и для кого вы играете и не забывайте истину, произнесенную много лет назад: «Со спартаковскими Болельщиками нельзя не считаться они и «убить» могут», — написано в Telegram-канале фанатов «Спартака».

Персонально досталось Соболеву. Форварда упрекнули в том, что он бросил играть из-за похвалы Заремы в Telegram: «Соболев Саша бросил играть, ведь стали в телеге его восхвалять».

Ну это позор. Механизмы в действии. pic.twitter.com/D22uHwGtG8 — Max Allanazarov (@KyKyPyKy22) August 14, 2021

Матч против «Урала» 24-летний игрок начал на скамейке запасных, выйдя на поле только на 87-й минуте матча. А ранее в 5 матчах форвард забил лишь один гол — с пенальти в ворота «Крыльям Советов».

Накануне Соболев подписал новый контракт до 2026-го года, а его зарплата со следующего года составит 2 миллиона евро в год.

Однако победы примиряют. После матча все футболисты «Спартака» подошли к трибунам и поблагодарили их за поддержку.