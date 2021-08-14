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Фанаты

«Не позорьте «Спартак»!» Жесткий перфоманс фанатов: досталось Соболеву, Зобнину, Зареме и Федуну

Владислав Зимагулов
Владислав Зимагулов
Корреспондент
Сегодня, 20:00
14 августа. Москва. «Спартак» — «Урал» — 1:0. Фанаты красно-белых. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Баннеры фанатов «Спартака».
14 августа. Москва. «Спартак» — «Урал» — 1:0. Фанаты красно-белых. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:
Фан-сектор недоволен положением дел в клубе
Спартак — Урал
7&nbsp;августа. Москва. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Нижний Новгород&raquo;&nbsp;&mdash; 1:2. 16-я минута. Алексей Козлов забил второй гол гостей.В Тушине вспомнили о Кононове. «Спартак» оказался плох даже на фоне «Нижнего»

«Спартак» в 4-м туре Тинькофф РПЛ обыграл «Урал» (1:0) на фоне критики и протестов фанатов.

На фан-секторе из-за последних событий вокруг клуба снова скандировали: «Не позорьте «Спартак»!». Такой же призыв был и после поражения от «Нижнего Новогорода».

Также во время первого тайма фанаты красно-белых упрекнули владельца клуба Леонида Федуна и его супругу Зарему Салихову.

«Одна за «Шахтер». Второй за «Динамо». А мы за «Спартак». Без этого срама!», — скандировали болельщики. Напомним, что Федун в детстве болел за киевское «Динамо» и впервые побывал на футболе на игре киевлян в 60-х годах.

А Салихова признавалась, что ей импонирует «Шахтер» и заявила, что будет поддерживать команду в Лиге чемпионов из-за итальянского тренера Де Дзерби, которого она видела в числе кандидатов на пост тренера «Спартака».

Чтобы выразить недовольство из-за происходящего с командой, фанаты вывесили еще и несколько баннеров.

«Критика глаза и уши режет?» — написано на одном из них, обращенном к футболистам, выступающим под номерами 7 и 9 - Александру Соболеву и Эсекиэлю Понсе. «Пока вся команда слушала выкрики, [номера Зобнина, Айртона и Рассказова] сбежали в раздевалку от критики».

Баннеры фанатов «Спартака».
Баннеры фанатов «Спартака».
10&nbsp;августа. &laquo;Бенфика&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; 2:0. Красно-белые вылетели из&nbsp;Лиги чемпионов и&nbsp;продолжат выступление в&nbsp;Лиге Европы.«Спартак» на дне. Футбольном и моральном

Фанаты объяснили смысл этих баннеров: «Сплетни, грязь, скандалы вокруг клуба не повод выходить на поле с наплевательским отношением к футболу, к «Спартаку» и к своим трибунам.

После прошлой игры, после позорного проигрыша «Нижнему», Зобнин, Рассказов и Айртон не захотели встретится лицом к лицу с собственными болельщиками и опустив взгляд сбежали в раздевалку. Минутами спустя, услышав жесткую критику, в «убежище» устремились Соболев, воспетый и коронованный в исчезнувшем Telegram-канале, а вслед за ним и Понсе.

Парни! Выходя на поле помните за кого и для кого вы играете и не забывайте истину, произнесенную много лет назад: «Со спартаковскими Болельщиками нельзя не считаться они и «убить» могут», — написано в Telegram-канале фанатов «Спартака».

Персонально досталось Соболеву. Форварда упрекнули в том, что он бросил играть из-за похвалы Заремы в Telegram: «Соболев Саша бросил играть, ведь стали в телеге его восхвалять».

14&nbsp;августа. Москва. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Урал&raquo;&nbsp;&mdash; 1:0. 27-я минута. Роман Зобнин забивает победный гол.Трибуны протестуют, Витория побеждает. «Спартак» одолел «Урал», не впечатлив игрой

Матч против «Урала» 24-летний игрок начал на скамейке запасных, выйдя на поле только на 87-й минуте матча. А ранее в 5 матчах форвард забил лишь один гол — с пенальти в ворота «Крыльям Советов».

Накануне Соболев подписал новый контракт до 2026-го года, а его зарплата со следующего года составит 2 миллиона евро в год.

Однако победы примиряют. После матча все футболисты «Спартака» подошли к трибунам и поблагодарили их за поддержку.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
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  • Stavka.tv
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  • vprognoze.ru
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
Зенит

П2

32%

1.77

1X

23%

2.05

Обе забьют - да

17%

1.75
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм
Манчестер Сити

П2

33%

1.63

ТБ 2

25%

1.43

Обе забьют - нет

15%

1.90
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 1
Урал 0
Матч завершен

П1

35%

1.42

ИТБ1 (1.5)

27%

1.54

Ф1 (-1)

18%

1.63

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