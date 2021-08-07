В Тушине вспомнили о Кононове. «Спартак» оказался плох даже на фоне «Нижнего»

После поражения от «Бенфики» красно-белые на своем поле проиграли еще и «Нижнему Новгороду».

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига. 3-й тур

«Спартак» (Москва) — «Нижний Новгород» — 1:2 (0:2)

Голы: Гоцук, 4 (0:1). Козлов, 16 (0:2). Понсе, 86 (1:2).

«Спартак» (Москва): Максименко, Кутепов (Ломовицкий, 66), Рассказов, Жиго, Айртон, Мозес (Бакаев, 35), Мирзов (Зобнин, 46), Хендрикс (Понсе, 46), Крал, Соболев, Ларссон (Игнатов, 79).

«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Козлов, Гоцук, Пенчиков (Гогличидзе, 53), Каккоев, Миладинович (Сапета, 53), Масоэро, Ткачук (Горбунов, 77), Калинский, Балай, Сулейманов (Берковский, 66).

Предупреждения: Соболев, 63. Рассказов, 81. Калинский, 90+2. Нигматуллин, 90+3.

Судьи: Сухой (Люберцы). Большаков, Милюченко (оба — Санкт-Петербург).

ВАР: Любимов (Санкт-Петербург). Демешко (Химки).

7 августа. Москва. Стадион «Открытие Банк Арена».

Пару недель назад казалось, что для «Спартака» матч с «Нижним» станет чем-то отвлекающим между двумя играми с «Бенфикой», не более того. Но первая игра с португальцами сложилась так, что ответную теперь особо никто и не ждет. Да и вообще «Спартак» в последние дни занимает информпространство совсем не футболом, а телеграмными войнами...

В Тушино приехал уже не совмещающий главный тренер сборной России Валерий Карпин. Направляясь к входу на стадион, он не обратил внимания на окружившие его камеры, зато тепло обнялся со своим старым знакомым Леонидом Трахтенбергом. Наверняка Карпин рассчитывал увидеть больше кандидатов в сборную со стороны «Спартака», но Руй Витория затеял основательную ротацию. Из состава образца чемпионата Европы в старте вышел только Соболев, а Джикия и Зобнин остались в запасе.

«Руй Витория в горящем доме», — так португальские газеты рассказывают о положении своего соотечественника в России. Наверняка там до конца не представляют, что происходит в «Спартаке», но ситуацию подали довольно точно. Действительно, Витории не позавидуешь: остаться в самом начале работы без поддержки «своего» спортдиректора — это сложно. И это при том, что усиления состава тренер пока так и не получил.

«Спартак» проигрывал 0:2 уже к 16-й минуте. Суетливые передвижения по полю и недоумевающие взгляды футболистов в красной форме напомнили сентябрь 2019 года, когда «Спартак» на своем поле проигрывал «Уралу» и «Оренбургу». Это были последние игры Олега Кононова, о котором вспомнили на трибунах, когда красно-белые вдруг стали «гореть» в игре с дебютантом РПЛ. Настроенные более иронично зрители кричали своим игрокам, что команда в голубых майках — это вовсе не «Манчестер Сити».

В попытке как-то встряхнуть ситуацию Витория в перерыве выпустил Зобнина и Понсе, а в середине тайма пошел на гораздо менее очевидный шаг, переместив Айртона в центр обороны, освободив фланг под Ломовицкого.

Во втором тайме от футбола отвлек очень неприятный эпизод: Миладинович и Понсе в борьбе столкнулись головами, и защитник «Нижнего» моментально потерял сознание, а его футболка залилась кровью. Серба увезли с поля на электрокаре и отправили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой.

«Спартак» в итоге вскрыл нижегородский автобус: Понсе здорово разобрался в штрафной. У красно-белых с учетом компенсированного времени оставалось еще 12 минут, но зацепиться хотя бы за ничью красно-белым не удалось.

Нужно отдать должное команде Александра Кержакова. «Нижний», который на каждую игру выходит выгрызать очки, использовал практически все впереди и здорово отработал сзади. И это при том, что в запасе у Кержакова было всего четыре полевых.

Эта игра подкрепила опасения болельщиков «Спартака», что сезон столетия будет не чемпионским, а очередным переходным. В прошлый раз (в том самом сезоне, в котором команда стартовала с Кононовым) все закончилось седьмым местом.