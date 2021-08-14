Расписание матчей ФК «Спартак» в сезоне-2021/22

Российская премьер-лига: основные даты для «Спартака».

Сезон-2021/22 в Российской премьер-лиге стартовал 23 июля. Многим казалось, что «Спартак» с первых туров будет в лидерах РПЛ, ведь календарь благоволил москвичам — первый топ-поединок сезона ждет команду в сентябре против ЦСКА (8-й тур). Несмотря на это, коллектив Руя Витории набрал всего три очка в трех играх и располагается на 11-м месте в турнирной таблице.

14 августа в 17.30 по москвскому времени «Спартак» на своем поле принимает «Урал», в котором уже успел смениться главный тренер — после ухода Юрия Матвеева команду возглавил Игорь Шалимов.

В первом круге красно-белых ожидает сложный период с 11-го по 15-й тур, когда подопечным Витории предстоит поочередно провести матчи против «Динамо» (д), «Зенита» (г), «Ростова» (д), «Локомотива» (д) и «Краснодара» (г). В этой серии у клуба будет возможность всерьез заявить о чемпионских амбициях в юбилейный год.

В концовке первого круга, которая запланирована на конец ноября — начало декабря, «Спартак» ждет испытание в Уфе (16-й тур), где противостоять москвичам будут не только соперники, но и холодный климат на пару с искусственным покрытием башкирского стадиона. На весеннюю паузу спартаковцы уйдут после выездного матча с «Сочи» на солнечной «Фишт Арене».

Болельщики «Спартака» будут с предвкушением ждать возобновления чемпионата. Команду после паузы ожидает столичное дерби против ЦСКА, которое примет в 19-м туре «Открытие Банк Арена». После битвы с «армейцами» спартаковцы сыграют против «Динамо» (г), «Краснодара» (д) и «Нижнего Новгорода» (г), который успел нанести москвичам неприятное поражение со счетом 1:2. Завершится непростая серия матчем с «Локомотивом» на «РЖД Арене».

В последних пяти матчах чемпионата «Спартак» сыграет только один топ-поединок — против «Зенита». В заключительном матче, который запланирован на 21 мая, красно-белых ожидает выезд в Подмосковье на матч с «Химками».

Расписание «Спартака» в еврокубках

«Спартак» попал в групповой этап Лиги Европы, уступив в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов «Бенфике» (0:4 — по сумме двух встреч). Первый матч в ЛЕ московский клуб проведет 16 сентября.

Даты всех матчей в группе и игры до и после в РПЛ:

Тур в ЛЕ Матч в РПЛ до Матч в РПЛ после 1 — 16 сентября Химки ЦСКА 2 — 30 сентября Уфа Ахмат 3 — 21 октября Динамо Зенит 4 — 4 ноября Ростов Локомотив 5 — 25 ноября Краснодар Уфа 6 — 9 декабря Ахмат Сочи

Нельзя сказать, что еврокубковый календарь составлен удачно для «Спартака». Половина матчей столичного коллектива в группе Лиги Европы приходятся на напряженную серию с топами РПЛ.

Создание Лиги конференций внесло изменения в розыгрыш Лиги Европы. Количество участников группового этапа сокращено с 48 до 32 команд, разбитых на восемь квартетов. Восемь победителей групп напрямую выйдут в 1/8 финала.

Перед 1/8 финала появится дополнительный раунд стыковых матчей между обладателями вторых мест в Лиге Европы и восемь клубов, которые финишировали третьими в Лиге чемпионов.

Команды, занявшие третьи места в группах Лиги Европы, попадают в стыковые матчи плей-офф Лиги конференции. Матчи обоих еврокубков будут проводится по четвергам, за исключением финалов.

Тяжелый исход противостояния с «Бенфикой». Впереди долгий сезон. Концентрируемся на успешном выступлении в других турнирах.#БенфикаСпартак pic.twitter.com/Zh95Kmtrha — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) August 11, 2021

«Спартак» в Кубке России

Клубы РПЛ начнут соревнования с элитного раунда Кубка России, жеребьевка которого состоится 13 августа. «Спартак», как и другие российские участники еврокубков, вступит в борьбу за трофей на стадии 1/8 финала, матчи которой запланированы на 1-3 марта 2022 года. Финал Кубка России состоится 29 мая. Победитель турнира получит путевку в Лигу Европы-2022/23.

Полное расписание матчей «Спартака» в РПЛ сезона-2021/22