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Расписание матчей ФК «Спартак» в сезоне-2021/22

Александр Кравченко
Александр Кравченко
Корреспондент
Сегодня, 16:15
Футболисты «Спартака». Фото ФК «Спартак»
Футболисты «Спартака». Фото ФК «Спартак»
Теги:
Российская премьер-лига: основные даты для «Спартака».

Сезон-2021/22 в Российской премьер-лиге стартовал 23 июля. Многим казалось, что «Спартак» с первых туров будет в лидерах РПЛ, ведь календарь благоволил москвичам — первый топ-поединок сезона ждет команду в сентябре против ЦСКА (8-й тур). Несмотря на это, коллектив Руя Витории набрал всего три очка в трех играх и располагается на 11-м месте в турнирной таблице.

14 августа в 17.30 по москвскому времени «Спартак» на своем поле принимает «Урал», в котором уже успел смениться главный тренер — после ухода Юрия Матвеева команду возглавил Игорь Шалимов.

В первом круге красно-белых ожидает сложный период с 11-го по 15-й тур, когда подопечным Витории предстоит поочередно провести матчи против «Динамо» (д), «Зенита» (г), «Ростова» (д), «Локомотива» (д) и «Краснодара» (г). В этой серии у клуба будет возможность всерьез заявить о чемпионских амбициях в юбилейный год.

В концовке первого круга, которая запланирована на конец ноября — начало декабря, «Спартак» ждет испытание в Уфе (16-й тур), где противостоять москвичам будут не только соперники, но и холодный климат на пару с искусственным покрытием башкирского стадиона. На весеннюю паузу спартаковцы уйдут после выездного матча с «Сочи» на солнечной «Фишт Арене».

Болельщики «Спартака» будут с предвкушением ждать возобновления чемпионата. Команду после паузы ожидает столичное дерби против ЦСКА, которое примет в 19-м туре «Открытие Банк Арена». После битвы с «армейцами» спартаковцы сыграют против «Динамо» (г), «Краснодара» (д) и «Нижнего Новгорода» (г), который успел нанести москвичам неприятное поражение со счетом 1:2. Завершится непростая серия матчем с «Локомотивом» на «РЖД Арене».

В последних пяти матчах чемпионата «Спартак» сыграет только один топ-поединок — против «Зенита». В заключительном матче, который запланирован на 21 мая, красно-белых ожидает выезд в Подмосковье на матч с «Химками».

10&nbsp;августа. &laquo;Бенфика&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; 2:0. Опасный момент у&nbsp;ворот красно-белых.«Спартак» — сплошное разочарование. Но виноват не Витория". Жесткое мнение из Италии о провале красно-белых в Лиге чемпионов

Расписание «Спартака» в еврокубках

«Спартак» попал в групповой этап Лиги Европы, уступив в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов «Бенфике» (0:4 — по сумме двух встреч). Первый матч в ЛЕ московский клуб проведет 16 сентября.

Даты всех матчей в группе и игры до и после в РПЛ:

Тур в ЛЕ

Матч в РПЛ до

Матч в РПЛ после

1 — 16 сентября

Химки

ЦСКА

2 — 30 сентября

Уфа

Ахмат

3 — 21 октября

Динамо

Зенит

4 — 4 ноября

Ростов

Локомотив

5 — 25 ноября

Краснодар

Уфа

6 — 9 декабря

Ахмат

Сочи

Нельзя сказать, что еврокубковый календарь составлен удачно для «Спартака». Половина матчей столичного коллектива в группе Лиги Европы приходятся на напряженную серию с топами РПЛ.

Создание Лиги конференций внесло изменения в розыгрыш Лиги Европы. Количество участников группового этапа сокращено с 48 до 32 команд, разбитых на восемь квартетов. Восемь победителей групп напрямую выйдут в 1/8 финала.

Перед 1/8 финала появится дополнительный раунд стыковых матчей между обладателями вторых мест в Лиге Европы и восемь клубов, которые финишировали третьими в Лиге чемпионов.

Команды, занявшие третьи места в группах Лиги Европы, попадают в стыковые матчи плей-офф Лиги конференции. Матчи обоих еврокубков будут проводится по четвергам, за исключением финалов.

Кубок России.Жеребьевка групп БЕТСИТИ Кубка России: стали известны соперники ЦСКА, «Динамо» и «Краснодара»

«Спартак» в Кубке России

Клубы РПЛ начнут соревнования с элитного раунда Кубка России, жеребьевка которого состоится 13 августа. «Спартак», как и другие российские участники еврокубков, вступит в борьбу за трофей на стадии 1/8 финала, матчи которой запланированы на 1-3 марта 2022 года. Финал Кубка России состоится 29 мая. Победитель турнира получит путевку в Лигу Европы-2022/23.

Полное расписание матчей «Спартака» в РПЛ сезона-2021/22

Тур

Дата

Матчи

1 тур

24 июля

Рубин — Спартак (1:0)

2 тур

30 июля

Крылья Советов — Спартак (0:1)

3 тур

7 августа

Спартак — Нижний Новгород (1:2)

4 тур

14 августа

Спартак — Урал

5 тур

21 августа

Арсенал — Спартак

6 тур

25-28 августа

Спартак — Сочи

7 тур

10-13 сентября

Спартак — Химки

8 тур

17-20 сентября

ЦСКА — Спартак

9 тур

24-27 сентября

Спартак — Уфа

10 тур

1-3 октября

Ахмат — Спартак

11 тур

15-18 октября

Спартак — Динамо

12 тур

22-25 октября

Зенит — Спартак

13 тур

29 октября — 1 ноября

Спартак — Ростов

14 тур

5-7 ноября

Спартак — Локомотив

15 тур

19-22 ноября

Краснодар — Спартак

16 тур

26-29 ноября

Уфа — Спартак

17 тур

3-6 декабря

Спартак — Ахмат

18 тур

10-13 декабря

Сочи — Спартак

19 тур

25-28 февраля

Спартак — ЦСКА

20 тур

4-7 марта

Динамо — Спартак

21 тур

11-14 марта

Спартак — Краснодар

22 тур

18-20 марта

Нижний Новгород — Спартак

23 тур

1-4 апреля

Локомотив — Спартак

24 тур

8-11 апреля

Спартак — Арсенал

25 тур

15-18 апреля

Спартак — Рубин

26 тур

22-25 апреля

Ростов — Спартак

27 тур

29 апреля — 2 мая

Спартак — Крылья Советов

28 тур

6-9 мая

Урал — Спартак

29 тур

13-16 мая

Спартак — Зенит

30 тур

21 мая

Химки — Спартак

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 0
Урал 0
1-й тайм

П1

35%

1.42

ИТБ1 (1.5)

27%

1.54

Ф1 (-1)

18%

1.63
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
Зенит

П2

32%

1.77

1X

23%

2.05

Обе забьют - да

17%

1.75
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм
Манчестер Сити

П2

33%

1.63

ТБ 2

25%

1.43

Обе забьют - нет

15%

1.90

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Александр Кравченко все материалы автора

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