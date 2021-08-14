Расписание матчей ФК «Спартак» в сезоне-2021/22
Сезон-2021/22 в Российской премьер-лиге стартовал 23 июля. Многим казалось, что «Спартак» с первых туров будет в лидерах РПЛ, ведь календарь благоволил москвичам — первый топ-поединок сезона ждет команду в сентябре против ЦСКА (8-й тур). Несмотря на это, коллектив Руя Витории набрал всего три очка в трех играх и располагается на 11-м месте в турнирной таблице.
14 августа в 17.30 по москвскому времени «Спартак» на своем поле принимает «Урал», в котором уже успел смениться главный тренер — после ухода Юрия Матвеева команду возглавил Игорь Шалимов.
В первом круге красно-белых ожидает сложный период с 11-го по 15-й тур, когда подопечным Витории предстоит поочередно провести матчи против «Динамо» (д), «Зенита» (г), «Ростова» (д), «Локомотива» (д) и «Краснодара» (г). В этой серии у клуба будет возможность всерьез заявить о чемпионских амбициях в юбилейный год.
В концовке первого круга, которая запланирована на конец ноября — начало декабря, «Спартак» ждет испытание в Уфе (16-й тур), где противостоять москвичам будут не только соперники, но и холодный климат на пару с искусственным покрытием башкирского стадиона. На весеннюю паузу спартаковцы уйдут после выездного матча с «Сочи» на солнечной «Фишт Арене».
Болельщики «Спартака» будут с предвкушением ждать возобновления чемпионата. Команду после паузы ожидает столичное дерби против ЦСКА, которое примет в 19-м туре «Открытие Банк Арена». После битвы с «армейцами» спартаковцы сыграют против «Динамо» (г), «Краснодара» (д) и «Нижнего Новгорода» (г), который успел нанести москвичам неприятное поражение со счетом 1:2. Завершится непростая серия матчем с «Локомотивом» на «РЖД Арене».
В последних пяти матчах чемпионата «Спартак» сыграет только один топ-поединок — против «Зенита». В заключительном матче, который запланирован на 21 мая, красно-белых ожидает выезд в Подмосковье на матч с «Химками».
Вперёд, парни! ??#БенфикаСпартак pic.twitter.com/HHZsoA5Gbq— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) August 10, 2021
Расписание «Спартака» в еврокубках
«Спартак» попал в групповой этап Лиги Европы, уступив в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов «Бенфике» (0:4 — по сумме двух встреч). Первый матч в ЛЕ московский клуб проведет 16 сентября.
Даты всех матчей в группе и игры до и после в РПЛ:
|
Тур в ЛЕ
|
Матч в РПЛ до
|
Матч в РПЛ после
|
1 — 16 сентября
|
Химки
|
ЦСКА
|
2 — 30 сентября
|
Уфа
|
Ахмат
|
3 — 21 октября
|
Динамо
|
Зенит
|
4 — 4 ноября
|
Ростов
|
Локомотив
|
5 — 25 ноября
|
Краснодар
|
Уфа
|
6 — 9 декабря
|
Ахмат
|
Сочи
Нельзя сказать, что еврокубковый календарь составлен удачно для «Спартака». Половина матчей столичного коллектива в группе Лиги Европы приходятся на напряженную серию с топами РПЛ.
Создание Лиги конференций внесло изменения в розыгрыш Лиги Европы. Количество участников группового этапа сокращено с 48 до 32 команд, разбитых на восемь квартетов. Восемь победителей групп напрямую выйдут в 1/8 финала.
Перед 1/8 финала появится дополнительный раунд стыковых матчей между обладателями вторых мест в Лиге Европы и восемь клубов, которые финишировали третьими в Лиге чемпионов.
Команды, занявшие третьи места в группах Лиги Европы, попадают в стыковые матчи плей-офф Лиги конференции. Матчи обоих еврокубков будут проводится по четвергам, за исключением финалов.
Тяжелый исход противостояния с «Бенфикой». Впереди долгий сезон. Концентрируемся на успешном выступлении в других турнирах.#БенфикаСпартак pic.twitter.com/Zh95Kmtrha— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) August 11, 2021
«Спартак» в Кубке России
Клубы РПЛ начнут соревнования с элитного раунда Кубка России, жеребьевка которого состоится 13 августа. «Спартак», как и другие российские участники еврокубков, вступит в борьбу за трофей на стадии 1/8 финала, матчи которой запланированы на 1-3 марта 2022 года. Финал Кубка России состоится 29 мая. Победитель турнира получит путевку в Лигу Европы-2022/23.
Полное расписание матчей «Спартака» в РПЛ сезона-2021/22
|
Тур
|
Дата
|
Матчи
|
1 тур
|
24 июля
|
Рубин — Спартак (1:0)
|
2 тур
|
30 июля
|
Крылья Советов — Спартак (0:1)
|
3 тур
|
7 августа
|
Спартак — Нижний Новгород (1:2)
|
4 тур
|
14 августа
|
Спартак — Урал
|
5 тур
|
21 августа
|
Арсенал — Спартак
|
6 тур
|
25-28 августа
|
Спартак — Сочи
|
7 тур
|
10-13 сентября
|
Спартак — Химки
|
8 тур
|
17-20 сентября
|
ЦСКА — Спартак
|
9 тур
|
24-27 сентября
|
Спартак — Уфа
|
10 тур
|
1-3 октября
|
Ахмат — Спартак
|
11 тур
|
15-18 октября
|
Спартак — Динамо
|
12 тур
|
22-25 октября
|
Зенит — Спартак
|
13 тур
|
29 октября — 1 ноября
|
Спартак — Ростов
|
14 тур
|
5-7 ноября
|
Спартак — Локомотив
|
15 тур
|
19-22 ноября
|
Краснодар — Спартак
|
16 тур
|
26-29 ноября
|
Уфа — Спартак
|
17 тур
|
3-6 декабря
|
Спартак — Ахмат
|
18 тур
|
10-13 декабря
|
Сочи — Спартак
|
19 тур
|
25-28 февраля
|
Спартак — ЦСКА
|
20 тур
|
4-7 марта
|
Динамо — Спартак
|
21 тур
|
11-14 марта
|
Спартак — Краснодар
|
22 тур
|
18-20 марта
|
Нижний Новгород — Спартак
|
23 тур
|
1-4 апреля
|
Локомотив — Спартак
|
24 тур
|
8-11 апреля
|
Спартак — Арсенал
|
25 тур
|
15-18 апреля
|
Спартак — Рубин
|
26 тур
|
22-25 апреля
|
Ростов — Спартак
|
27 тур
|
29 апреля — 2 мая
|
Спартак — Крылья Советов
|
28 тур
|
6-9 мая
|
Урал — Спартак
|
29 тур
|
13-16 мая
|
Спартак — Зенит
|
30 тур
|
21 мая
|
Химки — Спартак
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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