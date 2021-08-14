Трибуны протестуют, Витория побеждает. «Спартак» одолел «Урал», не впечатлив игрой

Победный гол забил Роман Зобнин, к которому у спартаковских фанатов возникли претензии

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига. 4-й тур

«Спартак» (Москва) — «Урал» (Екатеринбург) — 1:0 (1:0)

Гол: Зобнин, 27.

«Спартак» (Москва): А.В.Максименко, Рассказов, Джикия, Жиго, Айртон, Ломовицкий (Мирзов, 79), Зобнин, Крал (Хендрикс, 69), Бакаев (Игнатов, 69), Ларссон (Умяров, 87), Понсе (Соболев, 87).

«Урал» (Екатеринбург): Годзюр, Кулаков, Рыков, Аугустыняк (Йовичич, 75), Адамов, Подберезкин (Железнов, 56), Егорычев, Герасимов, Бикфалви, Мишкич, Панюков (Агеев, 63).

Предупреждения: Рассказов, 23. Герасимов, 33. Жиго, 42. Годзюр, 45. Егорычев, 76.

Судьи: Кукуляк (Калуга). Образко (Ставрополь), Ковалев (Реутов).

ВАР: Турбин (Дмитров). Петросян (Бронницы).

14 августа. Москва. Стадион «Открытие Банк Арена».

После ответного матча с «Бенфикой» Руя Виторию много критиковали за то, что «Спартак» в Лиссабоне оборонял поражение. Шансов пройти объективно не было, и тренер избрал защитную тактику, которую можно было интерпретировать как лузерскую. Однако на решение Витории нужно смотреть шире: крупное поражение вызвало бы больше негатива и резонанса, а так еще оставалась возможность исправить ситуацию. Для этого нужно брать максимум очков в оставшихся летних матчах — с «Уралом», «Арсеналом» и «Сочи».

Витория не стал проводить масштабную ротацию, поменяв только Умярова на Крала в центре поля. Видимо, португалец разобрался и определился с теми, кто может давать результат. Естественно, с поправкой на то, что сейчас не могут играть Промес и Мозес.



С первых минут на трибунах было интереснее, чем на поле. Еще на разминке за воротами на Севере на видное место вывесили миниатюру знаменитого баннера с портретом Николая Старостина и словами «Он все видит». После стартового свистка появилась пара персональных баннеров. Один персональный: «Соболев Саша бросил играть, ведь стали в телеге его восхвалять». Другой — для Понсе, Соболева, Зобнина, Айртона и Рассказова: «Пока вся команда слушала выкрики, сбежали в раздевалку от критики». С пояснениями выступило объединение Supporters Group: футболистам предъявили за то, что после поражения от «Нижнего» они не подошли к негодующей трибуне. «Парни! Выходя на поле, помните за кого и для кого вы играете. И не забывайте истину, произнесенную много лет назад: «Со спартаковскими болельщиками нельзя не считаться они и «убить» могут», — говорилось в заявлении фанатов.

Весь тайм с трибун неслись известные заряды, которые звучат, когда в «Спартаке» не все в порядке. В плей-лист вошли: «Почему сезон за сезоном клуб не может стать чемпионом?», «Руководство вон», «Не позорьте «Спартак», «Наше имя выше денег», «Спартак» — не команда, «Спартак» — это мы». Персонально досталось и Леониду Федуну с Зеремой Салиховой.

Ну а на поле «Спартак» владел преимуществом, создавал моменты, но с реализацией по-прежнему существенные проблемы. Главный показатель — это Ларссон. Несколько раз у него и время было, и мяч оказывался под левой, но швед каждый раз почему-то бил во вратаря. В прошлом сезоне он такие моменты решал один за другим и наколотил 15 мячей в чемпионате.

Но «Спартак» все же забил. В середине тайма Зобнин после углового здорово разобрался в штрафной и с разворота отправил мяч в сетку.

«Урал», проводивший первый матч по руководством Игоря Шалимова, естественно, рассчитывал на контратаки. В одной из них гости даже имели численное преимущество, но не сумели правильно им распорядиться. Шалимова это привело в бешенство.

Во втором тайме на трибунах стало спокойнее, фанаты даже спели известный хит МакSим. А на поле мало что изменилось. Еще пара моментов была у Ларссона, но ни он, ни весь «Спартак» не смогли забить второй мяч. От этого концовка получилась нервной. «Уралу» давали атаковать, но вытаскивать такие матчи команда сейчас не в состоянии. Все это угнетало Шалимова.

Победа «Спартака» не впечатлила, но сейчас главное для красно-белых — это три очка. Витория немного поправил свою очень плохую статистику, трибуны выпустили пар, а команда может в более спокойной обстановке в комфортном недельном цикле готовиться к следующему матчу. И да, к трибуне в этот раз подошли все, а капитан команды Джикия перешагнул через рекламные щиты и что-то обсудил с болельщиками с глазу на глаз.