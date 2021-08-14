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Трибуны протестуют, Витория побеждает. «Спартак» одолел «Урал», не впечатлив игрой

Олег Кошелев
Олег Кошелев
Заместитель шефа отдела футбола
Сегодня, 20:10
14 августа. Москва. «Спартак» — «Урал» — 1:0. 27-я минута. Роман Зобнин забивает победный гол. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
14 августа. Москва. «Спартак» — «Урал» — 1:0. 27-я минута. Роман Зобнин забивает победный гол. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:
Победный гол забил Роман Зобнин, к которому у спартаковских фанатов возникли претензии

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига. 4-й тур
«Спартак» (Москва) — «Урал» (Екатеринбург) — 1:0 (1:0)
Гол: Зобнин, 27.
«Спартак» (Москва): А.В.Максименко, Рассказов, Джикия, Жиго, Айртон, Ломовицкий (Мирзов, 79), Зобнин, Крал (Хендрикс, 69), Бакаев (Игнатов, 69), Ларссон (Умяров, 87), Понсе (Соболев, 87).
«Урал» (Екатеринбург): Годзюр, Кулаков, Рыков, Аугустыняк (Йовичич, 75), Адамов, Подберезкин (Железнов, 56), Егорычев, Герасимов, Бикфалви, Мишкич, Панюков (Агеев, 63).
Предупреждения: Рассказов, 23. Герасимов, 33. Жиго, 42. Годзюр, 45. Егорычев, 76.
Судьи: Кукуляк (Калуга). Образко (Ставрополь), Ковалев (Реутов).
ВАР: Турбин (Дмитров). Петросян (Бронницы).
14 августа. Москва. Стадион «Открытие Банк Арена».

10&nbsp;августа. &laquo;Бенфика&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; 2:0. Красно-белые вылетели из&nbsp;Лиги чемпионов и&nbsp;продолжат выступление в&nbsp;Лиге Европы.«Спартак» на дне. Футбольном и моральном

После ответного матча с «Бенфикой» Руя Виторию много критиковали за то, что «Спартак» в Лиссабоне оборонял поражение. Шансов пройти объективно не было, и тренер избрал защитную тактику, которую можно было интерпретировать как лузерскую. Однако на решение Витории нужно смотреть шире: крупное поражение вызвало бы больше негатива и резонанса, а так еще оставалась возможность исправить ситуацию. Для этого нужно брать максимум очков в оставшихся летних матчах — с «Уралом», «Арсеналом» и «Сочи».

Витория не стал проводить масштабную ротацию, поменяв только Умярова на Крала в центре поля. Видимо, португалец разобрался и определился с теми, кто может давать результат. Естественно, с поправкой на то, что сейчас не могут играть Промес и Мозес.


С первых минут на трибунах было интереснее, чем на поле. Еще на разминке за воротами на Севере на видное место вывесили миниатюру знаменитого баннера с портретом Николая Старостина и словами «Он все видит». После стартового свистка появилась пара персональных баннеров. Один персональный: «Соболев Саша бросил играть, ведь стали в телеге его восхвалять». Другой — для Понсе, Соболева, Зобнина, Айртона и Рассказова: «Пока вся команда слушала выкрики, сбежали в раздевалку от критики». С пояснениями выступило объединение Supporters Group: футболистам предъявили за то, что после поражения от «Нижнего» они не подошли к негодующей трибуне. «Парни! Выходя на поле, помните за кого и для кого вы играете. И не забывайте истину, произнесенную много лет назад: «Со спартаковскими болельщиками нельзя не считаться они и «убить» могут», — говорилось в заявлении фанатов.

14&nbsp;августа. Москва. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Урал&raquo;&nbsp;&mdash; 1:0. Фанаты красно-белых.«Не позорьте «Спартак»!» Жесткий перфоманс фанатов: досталось Соболеву, Зобнину, Зареме и Федуну

Весь тайм с трибун неслись известные заряды, которые звучат, когда в «Спартаке» не все в порядке. В плей-лист вошли: «Почему сезон за сезоном клуб не может стать чемпионом?», «Руководство вон», «Не позорьте «Спартак», «Наше имя выше денег», «Спартак» — не команда, «Спартак» — это мы». Персонально досталось и Леониду Федуну с Зеремой Салиховой.

Ну а на поле «Спартак» владел преимуществом, создавал моменты, но с реализацией по-прежнему существенные проблемы. Главный показатель — это Ларссон. Несколько раз у него и время было, и мяч оказывался под левой, но швед каждый раз почему-то бил во вратаря. В прошлом сезоне он такие моменты решал один за другим и наколотил 15 мячей в чемпионате.

Но «Спартак» все же забил. В середине тайма Зобнин после углового здорово разобрался в штрафной и с разворота отправил мяч в сетку.

«Урал», проводивший первый матч по руководством Игоря Шалимова, естественно, рассчитывал на контратаки. В одной из них гости даже имели численное преимущество, но не сумели правильно им распорядиться. Шалимова это привело в бешенство.

Во втором тайме на трибунах стало спокойнее, фанаты даже спели известный хит МакSим. А на поле мало что изменилось. Еще пара моментов была у Ларссона, но ни он, ни весь «Спартак» не смогли забить второй мяч. От этого концовка получилась нервной. «Уралу» давали атаковать, но вытаскивать такие матчи команда сейчас не в состоянии. Все это угнетало Шалимова.

Победа «Спартака» не впечатлила, но сейчас главное для красно-белых — это три очка. Витория немного поправил свою очень плохую статистику, трибуны выпустили пар, а команда может в более спокойной обстановке в комфортном недельном цикле готовиться к следующему матчу. И да, к трибуне в этот раз подошли все, а капитан команды Джикия перешагнул через рекламные щиты и что-то обсудил с болельщиками с глазу на глаз.

Спартак — Урал

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
Зенит

П2

32%

1.77

1X

23%

2.05

Обе забьют - да

17%

1.75
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм
Манчестер Сити

П2

33%

1.63

ТБ 2

25%

1.43

Обе забьют - нет

15%

1.90
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 1
Урал 0
Матч завершен

П1

35%

1.42

ИТБ1 (1.5)

27%

1.54

Ф1 (-1)

18%

1.63

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Олег Кошелев все материалы автора

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