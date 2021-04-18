Правильно удален спартаковец Жиго, верно назначен пенальти. Ученик Сухины судил очень хорошо

Матч «Спартак» — «Уфа» с учетом разных обстоятельств обещал стать непростым для арбитров. Как отработала бригада судей?

Мешков

Виталий Мешков провел в премьер-лиге 168 матчей. Это очень много. Еще несколько игр — и 38-летний судья обойдет одного из своих учителей Станислава Сухину и попадет в первую десятку рефери по числу игр в чемпионатах России.

При этом арбитр ФИФА не входил в число ведущих в стране и держался в тени. Но своей работой в воскресном матче он произвел прекрасное впечатление и показал, что способен на многое.

Игра в целом ему удалась. Он судил спокойно, почти без ошибок и, что главное, понятно. При этом необходимо помнить, что Мешков работал на фоне скандала с Михаилом Вилковым, недовольства «Спартаком» судейством коллег арбитра из Дмитрова и общей нервозной обстановки вокруг судейского корпуса.

Виталий — молодец. Он справился и с давлением, и с напряжением, и с несколькими непростыми моментами.

Удаление Жиго

На 79-й минуте Мешков правильно квалифицировал действия Самюэля Жиго и вынес предупреждение спартаковцу, попавшему рукой в голову сопернику. Для защитника оно стало вторым — французу пришлось покинуть поле. Теперь Жиго получит автоматическую одноматчевую дисквалификацию и пропустит важнейшую игру с ЦСКА.

«Спартак» — «Уфа». Самюэль Жиго бьет локтем Тимура Жамалетдинова.

«Спартак» — «Уфа». Самюэль Жиго бьет локтем Тимура Жамалетдинова.

Пенальти в ворота «Спартака»

Во втором ключевом эпизоде арбитр тоже принял верное решение, наказав Илью Кутепова 11-метровым ударом и желтой карточкой. В этом моменте на 86-й минуте уфимец Артем Голубевым закрутил мяч в направлении ворот, а спартаковский защитник парировал удар правой рукой. Это нарушение правил, которое наказывается пенальти.

«Спартак» — «Уфа». Мяч попадает в руку Ильи Кутепова.