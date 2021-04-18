Правильно удален спартаковец Жиго, верно назначен пенальти. Ученик Сухины судил очень хорошо
Мешков
Виталий Мешков провел в премьер-лиге 168 матчей. Это очень много. Еще несколько игр — и 38-летний судья обойдет одного из своих учителей Станислава Сухину и попадет в первую десятку рефери по числу игр в чемпионатах России.
При этом арбитр ФИФА не входил в число ведущих в стране и держался в тени. Но своей работой в воскресном матче он произвел прекрасное впечатление и показал, что способен на многое.
Игра в целом ему удалась. Он судил спокойно, почти без ошибок и, что главное, понятно. При этом необходимо помнить, что Мешков работал на фоне скандала с Михаилом Вилковым, недовольства «Спартаком» судейством коллег арбитра из Дмитрова и общей нервозной обстановки вокруг судейского корпуса.
Виталий — молодец. Он справился и с давлением, и с напряжением, и с несколькими непростыми моментами.
Удаление Жиго
На 79-й минуте Мешков правильно квалифицировал действия Самюэля Жиго и вынес предупреждение спартаковцу, попавшему рукой в голову сопернику. Для защитника оно стало вторым — французу пришлось покинуть поле. Теперь Жиго получит автоматическую одноматчевую дисквалификацию и пропустит важнейшую игру с ЦСКА.
Пенальти в ворота «Спартака»
Во втором ключевом эпизоде арбитр тоже принял верное решение, наказав Илью Кутепова 11-метровым ударом и желтой карточкой. В этом моменте на 86-й минуте уфимец Артем Голубевым закрутил мяч в направлении ворот, а спартаковский защитник парировал удар правой рукой. Это нарушение правил, которое наказывается пенальти.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю