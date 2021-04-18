Футбол
Тинькофф РПЛ
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
Статьи   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ
Судейство

Правильно удален спартаковец Жиго, верно назначен пенальти. Ученик Сухины судил очень хорошо

Александр Бобров
Александр Бобров
Шеф-редактор
Сегодня, 21:45
18 апреля 2021 года. «Спартак» — «Уфа» — 0:3. Виталий Мешков и Самюэль Жиго. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II «Спартак» — «Уфа». Мяч попадает в руку Ильи Кутепова. «Спартак» — «Уфа». Мяч попадает в руку Ильи Кутепова. «Спартак» — «Уфа». Самюэль Жиго бьет локтем Тимура Жамалетдинова. «Спартак» — «Уфа». Самюэль Жиго бьет локтем Тимура Жамалетдинова.
18 апреля 2021 года. «Спартак» — «Уфа» — 0:3. Виталий Мешков и Самюэль Жиго. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:
Матч «Спартак» — «Уфа» с учетом разных обстоятельств обещал стать непростым для арбитров. Как отработала бригада судей?

Спартак — Уфа
18&nbsp;апреля. Москва. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Уфа&raquo;&nbsp;&mdash; 0:3. Красно-белые потерпели крупное поражение в&nbsp;день 99-летия клуба.«Спартак» — ЦСКА: дерби жизни

Мешков

Виталий Мешков провел в премьер-лиге 168 матчей. Это очень много. Еще несколько игр — и 38-летний судья обойдет одного из своих учителей Станислава Сухину и попадет в первую десятку рефери по числу игр в чемпионатах России.

При этом арбитр ФИФА не входил в число ведущих в стране и держался в тени. Но своей работой в воскресном матче он произвел прекрасное впечатление и показал, что способен на многое.

Игра в целом ему удалась. Он судил спокойно, почти без ошибок и, что главное, понятно. При этом необходимо помнить, что Мешков работал на фоне скандала с Михаилом Вилковым, недовольства «Спартаком» судейством коллег арбитра из Дмитрова и общей нервозной обстановки вокруг судейского корпуса.

Виталий — молодец. Он справился и с давлением, и с напряжением, и с несколькими непростыми моментами.

Удаление Жиго

На 79-й минуте Мешков правильно квалифицировал действия Самюэля Жиго и вынес предупреждение спартаковцу, попавшему рукой в голову сопернику. Для защитника оно стало вторым — французу пришлось покинуть поле. Теперь Жиго получит автоматическую одноматчевую дисквалификацию и пропустит важнейшую игру с ЦСКА.

«Спартак» — «Уфа». Самюэль Жиго бьет локтем Тимура Жамалетдинова.
«Спартак» — «Уфа». Самюэль Жиго бьет локтем Тимура Жамалетдинова.
«Спартак» — «Уфа». Самюэль Жиго бьет локтем Тимура Жамалетдинова.
«Спартак» — «Уфа». Самюэль Жиго бьет локтем Тимура Жамалетдинова.

Пенальти в ворота «Спартака»

Во втором ключевом эпизоде арбитр тоже принял верное решение, наказав Илью Кутепова 11-метровым ударом и желтой карточкой. В этом моменте на 86-й минуте уфимец Артем Голубевым закрутил мяч в направлении ворот, а спартаковский защитник парировал удар правой рукой. Это нарушение правил, которое наказывается пенальти.

«Спартак» — «Уфа». Мяч попадает в руку Ильи Кутепова.
«Спартак» — «Уфа». Мяч попадает в руку Ильи Кутепова.
«Спартак» — «Уфа». Мяч попадает в руку Ильи Кутепова.
«Спартак» — «Уфа». Мяч попадает в руку Ильи Кутепова.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Александр Бобров все материалы автора
vs
13
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 26-й тур. «Краснодар» — «Зенит» и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры