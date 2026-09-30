Огонь в сборной Португалии! Роналду покинул расположение команды из-за конфликта с Жезушем

Уже сделал заявление.

Главный тренер португальцев Жорже Жезуш на пресс-конференции перед матчем Лиги наций с Данией заявил об отсутствии конфликта с Роналду. 41-летний Криштиану, узнав об этом, моментально покинул расположение национальной команды. По данным Marca, форвард может объявить о завершении карьеры в сборной.

Пресс-конференция, взбесившая футболиста

Конфликт начался из-за ситуации в матче со сборной Норвегии (2:1). Жезуш оставил Роналду в запасе, но планировал выпустить форварда во втором тайме. Однако специалист в итоге передумал, нарушив договоренность с Криштиану.

Местные СМИ сообщали, что легендарный нападающий серьезно обиделся на Жорже и бойкотировал тренировку — в дело едва не вмешался президент местной футбольной федерации Педру Проэнса.

Поэтому перед игрой с Данией главной темой стали отношения Криштиану и Жезуша. «Вы можете спрашивать о любом игроке. Что касается Роналду, одного вопроса недостаточно. Трех — слишком много. Я разрешу задать только два. Он — не главная причина моего присутствия здесь. Основная — Дания», — резко заявил тренер на пресс-конференции.

Затем специалист стал спокойно объяснять свое видение ситуации и допустил, что Роналду не выйдет и против датчан.

«Никакого инцидента не было. Я уже объяснил, почему это произошло. Повторю еще раз. У меня нет проблем. Не пытайтесь раздувать из этого конфликт. Во время игры с Норвегией я подумал, может быть, он мне понадобится, и он разминался. А потом я его не выпустил на поле. Любой игрок, когда разминается 20 или 30 минут, а потом не выходит на поле, не рад этому», — цитирует Жорже Record.

Реакция Роналду

Криштиану слова тренера задели. Как сообщает A Bola, форвард, услышав заявление Жезуша, покинул стадион «Паркен» в Копенгагене, где завтра должен состояться матч с Данией. Его партнеры по сборной в это время находились на поле, где шла тренировка.

По данным источника, личный самолет Роналду в ближайшие часы вылетит из Мадрида в направлении столицы Дании и отправится обратно в Испанию. Форвард в соцсетях подтвердил информацию об отъезде.

«В свое время я расскажу всю правду нашему народу о причинах, побудивших меня покинуть команду, которой я всегда отдавался без остатка. Сейчас пришло время пожелать удачи Португалии и моим товарищам по команде», — написал он в соцсетях.

Marca утверждает, что Криштиану покинет расположение команды и даже может объявить о завершении карьеры в сборной.

Жорже Жезуш. Фото Reuters

От любви до ненависти

Еще совсем недавно Роналду и Жезуш вместе выигрывали чемпионат Саудовской Аравии. Как раз после триумфа Жорже покинул «Аль-Наср» и возглавил португальцев.

«Я собираюсь индивидуально поговорить с Криштиану и каждым футболистом. Роналду — символ Португалии. Мне было очень приятно с ним работать. Сотрудничать с ним — одно удовольствие», — говорил Жезуш сразу после назначения в сборную.

От максимально теплых отношений до новостей о завершении карьеры в сборной из-за серьезного конфликта прошло всего пару месяцев. Стоило лишь тренеру оставить Криштиану в запасе, а затем отрицать наличие конфликта.

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