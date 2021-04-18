В субботу 41-летний рефери, возможно, отработал в РПЛ свой последний матч.

Начну не с прокурорской темы, а с адвокатского отступления. Меня довольно сильно раздражает, что каждый тур разговоры только об одном — кого убили судьи. Словно самое интересное в футболе это, а не находки тренеров, не яркая или провальная игра каких-то футболистов. Нет, всех в первую очередь интересует, кто из рефери ошибся. Рейтинг просмотров статей на сайте «СЭ» об этом свидетельствует красноречиво. И введение ВАР количество споров не уменьшило, а, кажется, наоборот, только увеличило.

Особенно нравится аргумент: «Все видели, что... значит, ошибка умышленная». При этом выясняется, что «все» — это лишь болельщики одной команды, а нейтральные зрители видят другое.

Или журналисты федерального телеканала рассказывают, как собрали видео со всех возможных камер, девять часов его крутили-вертели, укрупняли, всматривались, и вроде как есть ощущение, что, наверное, все-таки, может быть, судья ошибся. Ребята, побойтесь Бога — вы девять часов с лупой пытаетесь рассмотреть, а у ВАР есть максимум пара минут. И они должны за это время быть на сто процентов уверены, что допущена грубая ошибка. А если не уверены, то не имеют права вмешиваться.

Часто слышим: «Такое только в России возможно». Так утверждают люди, которые совершенно не следят за международным футболом. Уж какие ошибки допускают даже в ведущих чемпионатах — волосы дыбом встают. Нашим и не снилось. А работа Сергея Карасева в еврокубках сопровождается комментариями: «Вот бы в нашей лиге так хорошо судили».

Но на этом адвокатское отступление заканчиваю. Поскольку сколь глупо в каждом матче видеть заговор, а любую ошибку арбитра считать результатом подкупа, столь же наивно верить в абсолютную невинность судейского корпуса.

Помню, розовые очки слетели с моих глаз еще на заре журналистской деятельности, когда я приехал в Лужники на семинар российских рефери. По крутизне иномарок стало понятно: на гонорары от судейства такие точно не купишь. Нет, кто-то, может, на основной работе получал большущую зарплату, но не все же подряд.

Мысль о нетрудовых доходах упорно лезла в голову. Впрочем, мы и без того догадывались, что на данном направлении что-то наверняка нечисто. Слишком уж много дыма, чтобы не было огня.

Не думаю, что за последние 20 лет ситуация стала хуже. По ощущениям, скандальных с точки зрения судейства игр, пожалуй, даже поменьше. Хотя шума — больше.

Тут и общий тренд на истерию, и увеличение количества площадок для выплескивания эмоций, и появление Telegram-каналов, где нет никаких фильтров, поэтому болельщицкие страсти доходят до пользователя в первозданном виде.

Понятно, что совсем безошибочного судейства быть не может. Допускают оплошности и футболисты, и журналисты, и арбитры — человеческий фактор. Вопрос в том, чтобы минимизировать предвзятость. Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц явно решительно настроен на борьбу за чистоту рядов. Здесь и полиграфы, и временные отстранения, и расследования. Постепенно дошло до крайней меры — пожизненной дисквалификации.

Провалил полиграф Алексей Еськов — больше судить не будет (формально причиной названа травма). За организацию договорного матча «Чайка» — «Армавир» навсегда отстранен от любой деятельности, связанной с футболом, Максим Матюнин (не путать с братом Алексеем Матюниным, работающим в РПЛ). За предвзятое судейство еще одной встречи с участием «Чайки», с «Дружбой», — Антон Качанов. По линии УЕФА серьезные проблемы у Сергея Лапочкина — он якобы не сообщил о попытке подкупа перед игрой отборочного раунда Лиги Европы «Ветспилс» — «Бордо».

УЕФА отстранил Лапочкина за матч «Вентспилс» — «Бордо». А как он его судил?

И вот теперь, по информации «СЭ», пришел черед Михаила Вилкова. Есть версия, что рефери начудил в матче первого круга «Краснодар» — «Рубин» (3:1), затем дал ложные показания КДК РФС, был отстранен на долгое время, ему дали испытательный срок, но очередная провальная игра «Локомотив» — «Ростов» (4:1) переполнила чашу терпения. По моим сведениям, дело далеко не в этих двух встречах с участием Вилкова. Корни истории уходят в предыдущие сезоны, в нынешнем же Михаил себя добил.

Мы впервые в истории РПЛ видим столь жесткую и системную борьбу с зарвавшимися судьями. Это можно только приветствовать. Хотелось бы только, чтобы при этом кого-то невиновного не рубанули.