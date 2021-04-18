Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев — о поражении армейцев в гостевом матче с «Сочи».

— Абсолютно закономерный результат, — говорит Газзаев. — В ЦСКА я могу выделить только одного футболиста — Акинфеева. Больше никого! «Сочи» показал очень хорошую, уверенную игру. Мне хозяева понравились. Создали много моментов. Если бы не Игорь, который совершил несколько невероятных сейвов, все могло быть гораздо хуже. Акинфеев взял практически все мячи. Ему же забили только с пенальти и прошили из убойной позиции.

— Но ведь Ахметов мог спасти армейцев в концовке.

— У «Сочи» были более опасные моменты. Повторю свою мысль: хозяева победили просто по игре. Они интереснее смотрелись в атаке, лучше комбинировали. Про армейцев я так сказать не могу. Единственное — исполнили штрафной, когда забил Дивеев. А в остальном особо ничего и не припомню...

— Что с защитой армейцев? С Дивеевым, Васиным, Карповым?

— Скажу так. Оборона была слабым звеном ЦСКА... Да и средняя линия особо не убедила. Нападающие также мало нагнетали. Тренеры пытались найти оптимальный вариант, проводили замены. Но счет на табло.

— Был ли пенальти?

— Я несколько раз посмотрел повтор эпизода. Стопроцентный пенальти. Вообще судейство было, на мой взгляд, образцовым. Арбитр позволял вести единоборства, выдерживал динамику игры. Лишних свистков не давал, а грубость сразу пресекал. Еще раз отмечу «Сочи». Очень слаженная игра в исполнении хозяев.

— Какие изменения увидели в игре ЦСКА при Оличе?

— В концовке чемпионата самое важное — результат. Каждое поражение отдаляет армейцев от еврозоны. Сейчас очень высокая плотность в турнирной таблице. Такие осечки ни в коем случае нельзя допускать. Сегодня у ЦСКА была экспериментальная оборона. Очень много они позволили сопернику. Такое ощущение, что в защите армейцев играл только Акинфеев...

— Может быть, следовало раньше заменить Рондона?

— Это тренерские нюансы. Мне не хочется их обсуждать. Рондон был незаметен. Но и Эджуке уже сам себя обыгрывает... В атаке гости сыграли невыразительно.

— Впереди дерби со «Спартаком». Тревожно?

— Пока есть шансы, нужно бороться. Сегодня армейцы серьезно усугубили свое положение. Вы просто можете сравнить, как против «Сочи» играли «Локомотив» и ЦСКА. И сделайте выводы, какая команда оказалась мастеровитее. Я беру конкретные матчи.