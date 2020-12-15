Сколько лет Урунову? «Спартак» и Евсеев ответили Юрану

Странная история про возраст полузащитника красно-белых.

Бывший форвард «Спартака» и экс-тренер «Химок» Сергей Юран в эфире программы 8-16 на телеканале «Матч Премьер» высказался о возрасте хавбека «Спартака» Остона Урунова. И получилось неловко.

Полузащитник сборной Узбекистана, которому 19 декабря исполнится 20 лет, первую половину года провел в «Уфе» и минувшим летом переехал в Москву следом за менеджером Шамилем Газизовым. В числе претендентов на игрока назывались ЦСКА и другие клубы, в том числе из европейских лиг. При этом Газизов заявил: он не мог не взять талантливого футболиста, а за переход был заплачен миллион евро.

В «Уфе» Урунов провел 10 игр без результативных действий. В «Спартаке» у него — 9 матчей, гол (в Кубке) и один скандал с постом в роскошной одежде.

Слова Юрана

Главный тренер «СКА-Хабаровск», летом скандально расставшийся с «Химками», обсуждал тур РПЛ в студии с ведущим Денисом Казанским и экс-спартаковцами Вадимом Евсеевым и Денисом Глушаковым. Когда речь зашла о красно-белых и покинувшем клуб гендиректоре Шамиле Газизове, эксперт не стал скрывать критичного отношения к короткому периоду работы в «Спартаке» бывшего топ-менеджера «Уфы». Юран вспомнил и про приглашение форварда Александра Кокорина, и про трансфер Урунова.

— У нас (контракты) подписывают на 5 лет или даже 10. Приняли решение по работе, — сказал Юран. — По Кокорину непонятная ситуация была — в футбольной тусовке все знают. Приводят футболиста из «Уфы», который вроде молодой, но все знают, что там на 4-5 лет старше, — сказал Юран. — То есть покупается футболист...

— В смысле? — удивился Казанский. — Урунов старше, чем...

— Ну в Узбекистане, сколько звонили...

— Другой паспорт? — уточнил Казанский.

— Это тоже не секрет, в принципе. То, что я слышал. То, что было очевидно. Покупать за 2 миллиона...

— Секрет. Я вот не слышал, что он на 4 года старше, — сказал Казанский.

— Ну вот, знаете. И ситуация с «Химками» еще была. Даже руководство «Спартака» было удивлено, так что нормальная ситуация.

При этом Евсеев после слов Юрана в прямом эфире каких-то замечаний делать не стал.

«Урунов вроде молодой, а он на 4-5 лет старше» ???



Юран выкатил информационную бомбу в студии МАТЧ ПРЕМЬЕР ? pic.twitter.com/jTgSjM7WnO — Матч ТВ (@MatchTV) December 14, 2020

Реакция «Спартака»

Директор департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов в разговоре с корреспондентом «СЭ» Севастианом Терлецким коротко прокомментировал заявление Юрана.

«Такие слова требуют подтверждения, — заявил Фетисов. — С радостью посмотрим доказательства».

Реакция «Уфы»

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов в разговоре с корреспондентом «СЭ» Севастианом Терлецким образно прокомментировал слова Юрана.

«Сергей Николаевич — непререкаемый авторитет в мире футбола, но, думаю, что в геронтологии есть специалисты помощнее, — заявил Мурзагулов. — Глядя на Остона даже со стороны, очевидно, что он человек очень юный. Именно в этом заключается проблема того, почему он еще не стал великим футболистом. Когда Остон достигнет того возраста, который ему сейчас приписал Юран, он станет действительно большим игроком. А Сергею Николаевичу желаю удачи в матчах его нынешнего клуба».

Реакция Евсеева

Бывший защитник «Спартака» и главный тренер «Уфы» на следующий день сделал пост об участии в двух программах — помимо 8-16 еще и «Правила игры».

«Про возраст Урунова мне сказать нечего. Никаких других данных, кроме паспортных. Он не выглядел старше своих лет. Для меня он был как ребенок», — написал Евсеев.

Реакция из сборной Узбекистана

Капитан сборной Узбекистана, экс-футболист «Краснодара» Одил Ахмедов назвал некорректным высказывание Юрана о возрасте полузащитника «Спартака».

«Я знаю Остона Урунова очень давно. У него отец и брат тоже габаритные и мощные, это на генном уровне. Поэтому считаю, что, не зная человека, так говорить на всю страну, такому человеку, как Юран, это не идет», — приводит Sport24 слова Ахмедова.

«Урунова проверяли»

Комментатор, бывший пресс-атташе сборной России и колумнист «СЭ» Илья Казаков в своем Telegeram-канале «Foot'больные люди» поделился своей информацией о ситуации.

«Поговорил с узбекскими коллегами — по Урунову. Вот что пишут: «После Мексики, когда там был ЧМ среди команд U-17, началась тотальная проверка молодых игроков. В итоге два года назад отстранили пожизненно от футбола нескольких тренеров и игроков. Никто не говорит, что приписок не бывает. Но с этим сейчас реально борются. Урунова проверяли тоже, из архивов ЗАГС г.Навои, где он родился, взяли выписку и сверили ее с данными из роддома. Все чисто», — сообщил Казаков.