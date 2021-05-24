Зарема Салихова продолжает объяснять причины выхода из совета директоров «Спартака».

О своем решении Зарема Салихова объявила через «СЭ» в пятницу, 21 мая. Накануне у нас была опубликован первый текст, где супруга Леонида Федуна разъясняет нюансы, сегодня — продолжение. Далее — текст Салиховой.

У «Спартака» по-прежнему нет стратегии развития

У любого руководителя есть 100 дней, чтобы доказать свою профессиональную пригодность. Спустя этот период оцениваешь первые результаты. К сожалению, нынешний спортивный директор (Дмитрий Попов. — Прим. «СЭ») клуба, равно как и бывший генеральный (Шамиль Газизов. — Прим. «СЭ»), так и не представили спортивную стратегию развития даже на ближайший год, не говоря о среднесрочном и долговременном периодах.

«Стать чемпионом» — это не стратегия, это лозунг. Это не придирки к спортивному департаменту. Стратегии развития я требую от каждого департамента, так как необходимо заранее закладывать в бюджет затраты и ожидаемые прибыли. Я неоднократно требовала этой стратегии и ответов на поставленные вопросы как на рабочих еженедельных совещаниях, так и в групповых клубных чатах и личных сообщениях. Надеюсь, скрины не нужно прикладывать.

Витория прилетел на переговоры, не посмотрев игру «Спартака»

За все время поиска главного тренера для команды была одна онлайн-конференция с Кике Сетьеном в декабре и очная встреча с Руем Виторией. С другими кандидатами общения не произошло, увы, даже онлайн, хотя я была готова вылететь куда потребуется в любое время для встречи и общения.

Встреча с Руем происходила примерно через пару дней после проигрыша «Локомотиву» (0:2), нашему принципиальному сопернику в борьбе за второе место. Я спросила у кандидата его мнение о команде, о причинах проигрыша, попросила проанализировать тактические ошибки, но он ответил, что не смотрел игру, сказал, что она не записалась. Меня этот ответ удивил, так как за время полета из Лиссабона можно было посмотреть как минимум три игры.

Причины неудачи с арабским клубом тоже вызвали больше вопросов. Говорят, что у клуба в тот момент не было руководства, но кто же назначил и выбрал следующего тренера? После ухода Витории «Аль Наср» начал набирать очки.

Рост стоимости игроков «Бенфики» — заслуга всего клуба, а не только Витории

Я хочу прояснить, что не обладаю достаточной компетенцией, чтобы оценить тренерский талант специалиста. Вопросы вызывали другие моменты, которые хорошо известны всем в клубе еще с января этого года. Например, одно из положительных качеств тренера — то, что в «Бенфике» игроки выросли в цене (кстати, при Доменико наши игроки тоже подорожали!). Здесь заслуга не только тренера, но и всей выстроенной структуры португальского клуба. «Бенфика» всегда славилась тем, что продает игроков дорого и в большом количестве. Однако в арабском клубе игрок Гонсало Мартинез, купленный за 16 миллионов евро, упал в цене до 14 миллионов.

Мне нужна была полная, исчерпывающая информация обо всех положительных и отрицательных качествах кандидатов (если я ее не получаю, то начинаю искать сама), а также я хотела предметного обсуждения: как будет играть команда, каких игроков видит тренер в составе, сколько игроков нужно приобрести конкретно под этого тренера. Я бы задавала эти вопросы каждому кандидату, чтобы не получилось, что нужно распродать полкоманды и приобрести несколько дорогостоящих игроков, как обычно это бывает в клубах, где отсутствуют стратегия и системность. Думаю, что никому бы не хотелось, чтобы все, что строил Доменико Тедеско, рухнуло в одночасье. Времени до начала игр катастрофически мало, экспериментировать со схемами и искать варианты просто некогда.

Для меня в приоритете было уговорить Доменико остаться, предложив ему новый контракт. Спортивный директор для себя давно определился с тренером. Так почему же акционерам не был представлен хотя бы тренерский анализ команды? Ведь только мы, акционеры, рискуем материально!

Оставляю клуб на втором месте с Ларссоном и Мозесом

Я оставляю клуб на втором месте с Джорданом Ларссоном и Виктором Мозесом (они были куплены по рекомендациям Франко Камоцци), с хорошей боевой командой и отличным коллективом в зоне еврокубков. За тот год, что я проработала в клубе, впервые за долгое время болельщики, руководство, тренер и команда были едины, равнодушных менеджеров в офисе не было, у всех горели глаза и все на сто процентов выкладывались, чтобы сделать «Спартак» лучше.

Лично я искренне желаю, чтобы все мои опасения остались только моими опасениями. Я безгранично люблю нашу команду и желаю, чтобы каждый из ребят услышал гимн Лиги чемпионов на нашем стадионе в составе «Спартака».