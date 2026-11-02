«Зенит» установил рекорд чемпионата России: исполнил 5 пенальти за два тайма двух матчей подряд

Впервые в истории чемпионатов России в пользу одной команды назначили 5 пенальти за 2 последовательных тайма, сообщает Telegram-канал «Цифроскоп».

2 ноября «Зенит» дважды исполнил пенальти в матче с «Крыльями Советов» в 13-м туре РПЛ. Нападающий гостей Александр Соболев не сумел реализовать первый одиннадцатиметровый, но забил второй пенальти.

В предыдущем туре в пользу сине-бело-голубых назначили три пенальти за второй тайм игры с махачкалинским «Динамо» (2:0). Тогда у «Зенита» отличились Фелипе Аугусто и Максим Глушенков, а Кевин Андраде не реализовал одиннадцатиметровый.

Чемпионат России. Премьер-лига. 13-й тур.

02 ноября, 18:00. Солидарность Самара Арена (Самара)

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