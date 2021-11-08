«СЭ» — о последствиях битвы с «Локомотивом».

Кто-нибудь помнит настолько непредсказуемый и безбашенный «Спартак»? И главное — понимает ли, за счет чего команда рассыпается, а после перерыва снова блистает? Причем в меньшинстве, когда ее все похоронили.

Казалось, уже все в курсе, что дерби с «Локомотивом» — последний шанс Руя Витории: финиш вне топ-5 после 15 туров, по неофициальным данным, изначально позволял клубу убрать тренера с минимальной неустойкой. Инсайды о переговорах с Паоло Ваноли это подтверждали. Когда еще выходить на поле и если не драться за коуча, то хотя бы тактически наказывать «Локо» и ловить на контратаках?

При всем уважении, но это получалось даже у «Нижнего Новгорода» (шесть поражений в семи последних матчах), который против «Локо» ожидаемо выставил низкий блок с пятью защитниками, забетонировал опорную зону и отдал мяч (даже странно, почему до Кержакова это никто не делал). Вместо привычного прессинга и давления команда Гисдоля была вынуждена играть через позиционные атаки. Мало того что они не давали остроты, так «Локо» еще и пропустил первым. А забил победный лишь благодаря случайному автоголу на 94-й.

«Спартак» с его исполнителями умеет играть в такой футбол. Причем довольно качественно (как с «Лестером») и ярко (как было при Тедеско). Витория перепробовал все варианты со схемой, бесконечно экспериментировал с составом и наработал кучу связок. Чтобы спустя 3,5 месяца тотально забить на философию, которую выстраивал с первых дней в Москве.

Такое ощущение, что после четырех голов от «Лестера» и семи от «Зенита» Руй окончательно решил: больше никакой высокой линии обороны и попыток сыграть от себя. Сбросив настройки, Витория героически зацепил ничью в Англии (1:1 с «Лестером» в таком состоянии — правда супер) и вроде бы мог использовать тот же прием в дерби...

Но я так и не понял, во что играл «Спартак» в первом тайме. Какой был план? Отсутствие ударов в створ, минимальное владение (39% против 61% у «Локо») и крошечные 0,12 xG (ожидаемые голы) можно было объяснить убийственным давлением соперника. Но ничего подобного не случилось.

Керк хоть и забил после перехвата на чужой половине, но «Локо» прессинговал довольно осторожно и в целом двигался вяло — как будто физически не до конца восстановился после Стамбула. Красная Литвинова тоже необъяснимая: это не фол последней надежды при 0:1 — не было никакого смысла лететь в подкат на чужой половине; к тому же чистый отбор тоже вряд ли что-то бы дал.

Глядя на Руя, ни за что не поверю, что в перерыве он разнес раздевалку и зарядил команду так, что она на эмоциях вышла избивать «Локомотив». Версия про мудрый разговор о тактике и гениальный матч-менеджмент тоже отпадает: в равных составах «Спартак» просто не понимал, что делать. А из-за удаления и травмы Жиго у Витории практически не оставалось вариантов для маневра.

Точно сказалось, что «Локо» расслабился и просто выключился — но красно-белые играли на победу, а не удерживали в меньшинстве 1:1. И это реально впечатляло. «Спартак» перестроился на четыре защитника, создавал моменты и заставил Гисдоля признать, что его команда была близка к тому, чтобы проиграть.

— Ничьей я в принципе доволен, — сказал Маркус на пресс-конференции. — Когда команда играет в большинстве, нужно минимум бегать столько же, сколько соперник. Этого нам не удалось, не хватило сил. Удаление Литвинова немного сыграло негативную роль. Перед игрой у меня были опасения, потому что последние недели дались нам очень тяжело, у нас много травмированных.

Много травмированных и у «Спартака», а бегать красно-белым пришлось точно не меньше, чем «Локомотиву». Непонятно одно: почему при Руе команда каждый раз загоняет себя в такие условия и выживает — вместо того чтобы провести хотя бы несколько качественных игр и дать понять: да, сбои случаются, но глобально мы в порядке?

Витория точно не безнадежный тренер, но 9-е место к середине сезона — слишком кошмарный результат, чтобы объяснять его только отсутствием поддержки руководства. Забраться в топ-5 вполне можно было и при токсичных условиях в клубе (Тедеско же работал, причем с тем же составом, — и взял серебро). У Руя не получилось.

«Спартак» уже сейчас лишился шансов на попадание в топ-5 в первом круге. А значит, клуб получил идеальный аргумент, чтобы назначить нового тренера. Пример «Локомотива» показывает, что такие возможности не упускают. Хотя гарантии, что станет ощутимо лучше, конечно, нет.