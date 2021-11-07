Пресс-конференция Маркуса Гисдоля и Руя Витории после матча «Спартак» — «Локомотив» (1:1).

Гисдоль: «Нам не хватило сил для победы»

— Команда выдала прекрасный первый тайм, — начал главный тренер «Локомотива». — Удаление Литвинова сыграло негативную роль. Перед игрой у меня были опасения, потому что последние недели дались нам очень тяжело, много травмированных. Когда команда играет в большинстве, нужно бегать минимум столько же, сколько соперник. Этого нам не удалось, не хватило сил. Ничьей я в принципе доволен.

— Не кажется ли вам, что замена Марадишвили ослабила игру?

— Сегодня у меня было ощущение, что каждый игрок был с карточкой. Два наших опорника очень рано получили предупреждения. Марадишвили — молодой игрок, я хотел его обезопасить. Мы знали, что Мурило готов сыграть 30 минут, это логичный ответ на ваш вопрос.

— Почему команда плохо сыграла во втором тайме?

— Дело в том, что надо лучше контролировать игру. Я думаю, что частые свистки судьи лишили команды агрессивности. Но сегодня нам просто не хватило сил доиграть до победы. В последних матчах команде тоже не хватало сил, приходилось менять игроков, освежать состав, чтобы футболисты не получили травму. Я могу сделать большой комплимент своей команде: она достойно билась и боролась. После перерыва на сборные наша ситуация с кадрами заметно улучшится.

—Какие игроки смогут вернуться после травм?

— Пабло и Тикнизян вернутся после паузы, Мурило будет способен играть весь матч, это же касается Камано. Может быть, я не всех перечислил. Уверен, что после перерыва ситуация будет намного лучше.

Витория: «В меньшинстве нам удавалось лучше следить за соперником»

— Игра была непростой по ряду причин, — сказал португалец. — Нам пришлось в начале игры поменять состав. Во-вторых, удаление. Приходилось много бегать. Во втором тайме игроки почувствовали себя лучше, забили гол. Второй тайм мне понравился больше первого.

— Как оцените эпизод с удалением Литвинова?

— Удаление показалось мне не самым справедливым. Но я принимаю это решение, однако отмечу не самую лучшую манеру судейства. Когда арбитр дает карточку нам, но не дает карточку игроку «Локомотива» — это несправедливо. Это внесло дисбаланс в игру. Так получилось, что в меньшинстве мы лучше следили за соперником и за зонами. У нас получилось забить гол.

—Что с Жиго и как оцените игру Кутепова?

— Травма Жиго не очень серьезная. Это последствия игры с «Лестером», где он ударился об штангу. Сегодня он почувствовал на разминке небольшую боль и сказал об этом мне. Кутепов попал в достаточно сложную ситуацию, но отлично себя показал.

— Насколько тяжело было подготовить команду после такого тяжелого матча в Лестере?

— Достаточно тяжело подготовиться к играм с такой интенсивностью. Разговоры об отставке? Я не привык доверять слухам. Жизнь тренеров похожа на выключатель — сегодня выключили, завтра включили.

— Почему приняли решение заменить Кофрие?

— У Кофрие была травма ноги. Во время матча Кофрие стал показывать, что ему не очень хорошо.

— У команды ни одной победы в последних шести матчах. Спокойно ли вам за свое место?

— У меня есть контракт. Я очень люблю клуб и верю в то, что я делаю. Завтра будет новый день. Нам нужно больше работать. Если в один день я окажусь вне клуба, то у меня будет много хороших историй, чтобы рассказать.