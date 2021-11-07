«Спартак»: чем хуже, тем лучше. Ничья в меньшинстве и с тенью Ваноли за спиной Витории

Красно-белые отыгрались в Тушине после удаления Литвинова в первом тайме. Ничья с «Локомотивом» — 1:1.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига. 14-й тур

«Спартак» (Москва) — «Локомотив» (Москва) — 1:1 (0:1)

Голы: Керк, 23 (0:1). Умяров, 64 (1:1).

«Спартак» (Москва): Селихов, Джикия, Жиго, Литвинов, Айртон (Ломовицкий, 80), Кофрие (Ларссон, 79), Мозес, Зобнин, Игнатов (Умяров, 46), Промес (Бакаев, 86), Соболев.

«Локомотив» (Москва): Гильерме, Живоглядов (Сильянов, 75), Едвай, Ненахов, Баринов, Жемалетдинов, Куликов (Рыбчинский, 86), Марадишвили (Мурило, 63), Смолов (Лисакович, 74), Камано, Керк.

Предупреждения: Литвинов, 11. Марадишвили, 26. Куликов, 29. Бакаев, 36. Керк, 45+1. Соболев, 47. Живоглядов, 55. Баринов, 78. Едвай, 90.

Удаления: Литвинов, 35. Едвай, 95+5.

Судьи: Сиденков (Санкт-Петербург). Болотенков, Мурашов (оба — Москва).

ВАР: Матюнин. Кобзев (оба — Москва).

7 ноября. Москва. Стадион «Открытие Банк Арена».

Матч, который интриговал по максимуму и не поддавался никаким прогнозам.

«Спартак» может провалиться 1:7 в Питере, а потом предстать слаженным коллективом, работающим в унисон. К этой нестабильности мы уже, впрочем, начали привыкать. А дополнительный штришок перед дерби с «Локо» — нависшая над Виторией тень потенциального сменщика из Италии, Паоло Ваноли. Неудивительно, что воскресную игру на «Открытие Банк Арене» называли судьбоносной для главного тренера красно-белых. Спастись ему может помочь только затяжная победная серия. Тогда рука у Леонида Федуна не поднимется расстаться с Руем. А когда ты идешь на девятой строчке — тут уж не обессудь.

Но разве у «Локо» намного спокойнее? Новые руководители все поставили на карту с надписью «Рангник». Тот набирал состав, потратив 30 миллионов евро, пригласил тренера из Германии, которого общественность встретила прохладно. Надо доказывать, что немецкий путь ведет в светлое будущее, а не в тупик. Матч со «Спартаком» после веселухи в Турции в Лиге Европы подходил для этого идеально.

Гисдоль, правда, вынужден обходиться без целого ряда футболистов. Последние потери — Пабло, Тикнизян, Анджорин плюс дисквалификации Рыбуса и Бека Бека. Так что Баринов вновь цементировал центр обороны, а номинальный правый защитнику Ненахов вышел против «Спартака» слева.

У Витории ключевых потерь меньше, зато последняя подстерегла прямо на разминке — травмировался Жиго. Время Рассказова? Нет, раны от домашней неудачи против «Лестера» и гостевой против «Зенита» у португальца еще не затянулись, он выбрал вариант, о котором много говорила общественность, — с Кутеповым. Забегая вперед заметим, что участник ЧМ-2018 выглядел отменно.

По первым минутам казалось, что «Спартак» собрался с «Локомотивом» зарубиться в открытом бою, но стартовой прыти хватило минут на десять. Дальше у красно-белых совершенно разладилась игра в пас, они не могли зацепиться за мяч, сев в оборону.

Не сказать, что давление «Локомотива» стало таким уж мощным, но оно было и в итоге привело к проникающей передаче Камано на Керка за спину Джикии. Легконогий Айртон не успел за голландцем, тот открыл счет своим забитым голам в РПЛ — 0:1.

А вскоре Литвинов заработал вторую желтую карточку. Как и первую — на чужой половине поля. На 11-й минуте прихватил Марадишвили руками сзади, а на 36-й въехал в него же в подкате. Два дурацких нарушения, после которых проблем у Витории прибавилось — его команда осталась в столь важной встрече в меньшинстве.

Но последнее, на что должен сетовать португалец, — это судейство. В равных составах-то у «Спартака» футбола не было вообще. Сплошное мучение.

Не сказать, что «Локомотив» до перерыва выглядел великолепно, но в действиях железнодорожников хотя бы была жизнь. Они могли отдать больше трех точных передач, брали верх в большинстве единоборств и наиграли на гол.

«Локомотив», Гисдоль и Рангник давали понять, что они в борьбе если не за чемпионство, то уж за серебро точно. А с учетом провала «Зенита» в Екатеринбурге — чем черт не шутит?

На второй тайм оставался только один вопрос: а что там с самолюбием у спартаковцев? Что с характером?

Есть! Нашелся. Вышел Умяров, потихоньку красно-белые начали подбираться к штрафной гостей. Поначалу робко (в меньшинстве все-таки), а потом все смелее и смелее. Не зря Гильерме орал на защитников буквально за минуту до пропущенного гола — голкипер почувствовал перемену в настроении своих партнеров. Слишком легко все давалось до этого.

Не разбудил Гильерме. Умяров, ставший символом преображения «Спартака» после перерыва, точно пробил из-за штрафной после углового — 1:1.

А дальше показалось, что Витория сошел с ума. В меньшинстве на 80-й минуте заменил сразу двух защитников — Кофрие и Айртона — на Ларссона и Ломовицкого. Логичное объяснение только одно — из-за повреждений.

«Спартак» имел моменты, но не дожал. С турнирной точки зрения ничья не улучшила, а даже ухудшила положение команды, которой с помощью ничьих никак не приблизиться к лидирующей группе. Но моральный победитель дерби — конечно, красно-белые. Которые проявили характер и сумели спасти безнадежный матч.

А вот «Локомотив» после отличного первого тайма полностью провалил вторую половину, отдав победу своими руками.