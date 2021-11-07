Моральная виктория Витории. Руй доказывает, что может справиться со «Спартаком»

Португальский тренер способен давать результат даже в самых тяжелых условиях.

До перерыва одна команда («Локомотив») возила другую («Спартак») так, что казалось — это встреча клубов если не с разных планет, то из разных лиг. Железнодорожники делали все быстрее, четче, можно сказать — футбольнее. Результатом стала классно расчерченная в два штриха результативная комбинация красно-зеленых — пас Камано, отрезавший всю оборону, и завершение Керка в касание.

Это произошло более чем за 10 минут до справедливого удаления Литвинова, а после него казалось, что хозяева «Открытие Банк Арены» обречены. Настолько уверенно смотрелся «Локо», настолько все валилось из рук и ног у «Спартака».

Но после перерыва на поле из раздевалки вылетели не футболисты в красных футболках — раненые звери, мужики, те самые гладиаторы. В меньшинстве спартаковцы вжали оппонента в его штрафную, превращая почти каждую атаку в потенциально голевую, не щадя ни себя, ни соперника в подкатах, не пуская его на свою половину.

Логичным итогом этого вихря стал красивейший выстрел Умярова метров с 23 — это первый мяч Наиля в 69 матчах в основе. Однако и после него красно-белые не остановились — рвались вперед с каким-то остервенением и даже безумством, учитывая численное преимущество «Локомотива». Явно показывая всем: «Мы хотим победить!»

Шансы были — чего стоит только удар Соболева головой в руки Гильерме с нескольких метров после отличной подачи Айртона. А замены Витории? В 99 случаях из 100 тренер команды, отыгравшейся в меньшинстве, в концовке укреплял бы оборону. Но Руй оказался тем самым одним. За десять минут до финального свистка вместо защитников Кофрие и Айртона вышли атакующие футболисты — Ларссон и Ломовицкий. Португалец понимал, что на кураже есть шанс дожать качающийся словно после нокдауна «Локо», и делал все для этого. На этот раз не срослось — незадолго до конца дерби железнодорожники даже сумели провести пару опасных выпадов. Но сам факт говорит о многом.

Как встречи с «Лестером» и «Локомотивом» свидетельствуют о том, что команда тактически управляема, что Витория ищет — и иногда нащупывает — правильные ходы. Работать под таким давлением, когда у тебя за спиной уже маячит тень сменщика, итальянца Паоло Ваноли, врагу не пожелаешь. Но Руй держит удар, а у «Спартака» пока фрагментарно, не всегда и не четко, но проскальзывает игра, которая радует и штаб, и трибуны, и наверняка руководство.

Понятно, что любое терпение имеет предел, что девятое место в таблице не улыбается никому. Но, в конце концов, цитата про чемпионство в год столетия клуба «кровь из носу» принадлежит не Витории, а гендиректору «Спартака» Евгению Мележикову. Не покидает ощущение, что еще немного, еще чуть-чуть — и красно-белых прорвет.

Так стоит менять Руя? Или все-таки поддержать его не только в медийном пространстве, что делается регулярно, но и на всех остальных направлениях?

Своего последнего слова Витория в Москве, убежден, еще не сказал. Ему нужно еще немного времени.