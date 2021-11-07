Футбол
Тинькофф РПЛ
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
Статьи   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Моральная виктория Витории. Руй доказывает, что может справиться со «Спартаком»

Вячеслав Короткин
Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора
7 ноября, 23:25
7 ноября. Москва. «Спартак» — «Локомотив» — 1:1. Руй Витория. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
7 ноября. Москва. «Спартак» — «Локомотив» — 1:1. Руй Витория. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:
Португальский тренер способен давать результат даже в самых тяжелых условиях.
Спартак — Локомотив
7&nbsp;ноября. Москва. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Локомотив&raquo;&nbsp;&mdash; 1:1. Спартаковец Руслан Литвинов (слева) против железнодорожника Константина Марадишвили. «Спартак»: чем хуже, тем лучше. Ничья в меньшинстве и с тенью Ваноли за спиной Витории

До перерыва одна команда («Локомотив») возила другую («Спартак») так, что казалось — это встреча клубов если не с разных планет, то из разных лиг. Железнодорожники делали все быстрее, четче, можно сказать — футбольнее. Результатом стала классно расчерченная в два штриха результативная комбинация красно-зеленых — пас Камано, отрезавший всю оборону, и завершение Керка в касание.

Это произошло более чем за 10 минут до справедливого удаления Литвинова, а после него казалось, что хозяева «Открытие Банк Арены» обречены. Настолько уверенно смотрелся «Локо», настолько все валилось из рук и ног у «Спартака».

Но после перерыва на поле из раздевалки вылетели не футболисты в красных футболках — раненые звери, мужики, те самые гладиаторы. В меньшинстве спартаковцы вжали оппонента в его штрафную, превращая почти каждую атаку в потенциально голевую, не щадя ни себя, ни соперника в подкатах, не пуская его на свою половину.

Логичным итогом этого вихря стал красивейший выстрел Умярова метров с 23 — это первый мяч Наиля в 69 матчах в основе. Однако и после него красно-белые не остановились — рвались вперед с каким-то остервенением и даже безумством, учитывая численное преимущество «Локомотива». Явно показывая всем: «Мы хотим победить!»

Шансы были — чего стоит только удар Соболева головой в руки Гильерме с нескольких метров после отличной подачи Айртона. А замены Витории? В 99 случаях из 100 тренер команды, отыгравшейся в меньшинстве, в концовке укреплял бы оборону. Но Руй оказался тем самым одним. За десять минут до финального свистка вместо защитников Кофрие и Айртона вышли атакующие футболисты — Ларссон и Ломовицкий. Португалец понимал, что на кураже есть шанс дожать качающийся словно после нокдауна «Локо», и делал все для этого. На этот раз не срослось — незадолго до конца дерби железнодорожники даже сумели провести пару опасных выпадов. Но сам факт говорит о многом.

Паоло Ваноли. Выиграл Кубок УЕФА в Москве, помогал Конте, тренировал будущих чемпионов Европы. Что нужно знать о потенциальном тренере «Спартака»

Как встречи с «Лестером» и «Локомотивом» свидетельствуют о том, что команда тактически управляема, что Витория ищет — и иногда нащупывает — правильные ходы. Работать под таким давлением, когда у тебя за спиной уже маячит тень сменщика, итальянца Паоло Ваноли, врагу не пожелаешь. Но Руй держит удар, а у «Спартака» пока фрагментарно, не всегда и не четко, но проскальзывает игра, которая радует и штаб, и трибуны, и наверняка руководство.

Понятно, что любое терпение имеет предел, что девятое место в таблице не улыбается никому. Но, в конце концов, цитата про чемпионство в год столетия клуба «кровь из носу» принадлежит не Витории, а гендиректору «Спартака» Евгению Мележикову. Не покидает ощущение, что еще немного, еще чуть-чуть — и красно-белых прорвет.

Так стоит менять Руя? Или все-таки поддержать его не только в медийном пространстве, что делается регулярно, но и на всех остальных направлениях?

Своего последнего слова Витория в Москве, убежден, еще не сказал. Ему нужно еще немного времени.

В&nbsp;центральном матче 14-го тура РПЛ &laquo;Спартак&raquo; и &laquo;Локомотив&raquo; сыграли вничью&nbsp;&mdash; 1:1.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Вячеслав Короткин все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Трусова не поедет на «Гран-при Японии». Это олимпийская катастрофа?
Авраам Руссо прокомментировал задержание Исмаилова
8
9
Материалы сюжета: «Спартак»: Руй Витория — будет ли уволен, кто заменит тренера, кандидаты, результаты матчей в сезоне 2021/22
Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 14-й тур: расписание и результаты матчей, «Спартак» — «Локомотив», «Сочи» — ЦСКА, «Динамо» — «Краснодар» и другие игры, новости и обзоры