Бывший форвард «Зенита» и сборной России, болельщик «Спартака» Александр Панов — о ничьей в дерби с «Локомотивом» (1:1).

— Таким «Спартаком», который вы увидели во втором тайме, можно гордиться?

— Если бы красно-белые так весь матч отыграли... Но в целом, хорошее получилось дерби, динамичное. С сюжетом. Ничья — закономерный итог. Спартаковцы молодцы, проявили характер, смогли переломить ход встречи. Это порадовало.

— Что не понравилось?

— Не буду оригинальным, если скажу про проблемы в обороне. Так играть сзади... Очень много свободных зон. «Локо» этим хорошо воспользовался в первом тайме. Многовато красно-белые пропускают, у них нет возможности играть по счету. Очень часто приходится вытаскивать матчи, затрачивать много усилий. Сегодня получилось спасти матч, а вот в следующий раз — уже не факт.

— Но хозяева могут посетовать на травму Жиго непосредственно перед игрой.

— Конечно, это потеря. Но я бы не сказал, что Кутепов потерялся. Нормально вышел, в целом справлялся, выглядел неплохо. Даже несколько ударов заблокировал. Дело скорее в каких-то системных ошибках всей линии, да и в целом всей команды при игре в защите.

— Да и в атаке не все гладко.

— Согласен. Вот вышел Бакаев. Зачем он выполняет стандарты на последних минутах?! Ну не его это. Просто теряет мячи, не умеет подавать угловые. Тем более концовка встречи. Надо подать точно на голову, а он зачем-то навешивает на ближнюю штангу, где игрок «Локо» спокойно мяч выносит. Эти моменты надо тоже отрабатывать.

— Справедлива ли критика Промеса в последнее время? Он действительно не слишком много борется?

— Не видно, чтобы Квинси добавил «Спартаку» свою изюминку, пропала его нестандартность... Считаю, сегодня его даже поздно заменили. Не получается у него.

— Зато Соболев выиграл 10 единоборств.

— Лучше бы он два мяча забил. Так что тут тоже вопрос открытый. Габаритный форвард, естественно, должен бороться. Но какой от этой борьбы толк, если потом, вторым темпом, ничего не создается? Был у Александра хороший момент, но он его не реализовал.

— Когда удалили Литвинова, верили, что «Спартак» вытащит игру?

— Видите, в данном случае удаление раскрепостило, а не прибило «Спартак». Красно-белые обозлились, прижали соперника. Тут им надо отдать должное. А вот если бы команды остались в равных составах, еще не ясно, как бы все закончилось.

— Как вам судейство?

— Есть вопросы. Почему показали вторую желтую Литвинову, но простили Марадишвили? Арбитр, на мой взгляд, повел себя непоследовательно. И вообще я не считаю, что рефери должен был обязательно показать «горчичник» спартаковцу. Он же не срубил соперника. Шла борьба. Да, наш футболист не попал в мяч, но я не увидел жесткости, грубости, злого умысла. Просто не успел. Такой момент, знаете... На усмотрение судьи. 50 на 50. Вот фол Ракицкого в матче «Урал» — «Зенит» — это точно удаление. А про Литвинова я так однозначно сказать не могу. Так что не совсем ясна мне трактовка эпизода. А так, получается, арбитр создал «Локомотиву» преимущество в одного игрока. Слава богу, оно ни к чему не привело. С другой стороны, «Спартаку» прежде всего нужно думать о том, как улучшить качество своей игры.

— Руй Витория сегодня доказал, что ему еще нужно дать время? Или 9-е место в таблице наводит вас на другие мысли?

— Цельности в игре красно-белых, конечно, не хватает. Нет побед, нет уверенности, раскрепощенности, легкости. Чувствуется напряжение. Тренер тоже волнуется. Уволить его сейчас? И что дальше? Все строить заново? У того же Тедеско не сразу все получилось. Вы вспомните, как его сначала критиковали. Но ему доверяли — вот он и дал результат. Почему точно так же не поступить с Руем?

— Вам видна работа Витории?

— Да. Человек старается, но он... Футболисты почему-то сдали. Ларссон явно стал слабее, Промес — тень себя прежнего, Мозес играет периодически, Бакаев не тот. Айртон вроде много двигается, но какой у него КПД? Ни прострелов, ни подач... Я вам уже насчитал 5-6 футболистов, так? И что в такой ситуации может сделать тренер? Не нужно все валить на Виторию. На поле то выходят игроки. Именно они должны биться за свое имя, за фамилии на спине.

— Вы думаете, дело не в тренере, а в том, что игроки снизили к себе требования?

— Возможно. Вокруг «Спартака» всегда ходит много разговоров. У кого-то неопределенность с контрактом, кто-то подписал новое соглашение в начале сезона, кто-то в средине. И так далее. В руководстве клуба тоже нет полной определенности.

Все это сказывается и на работе Витории. В целом-то он тренер неплохой. Пока, конечно, не поразил нас результатами, но и не провалился. Португалец провел только 14 туров в незнакомой ему лиге. Ему надо еще дать время, чтобы он окончательно во всем разобрался. Все-таки были и удачные матчи. С «Лестером» выстояли, «Наполи» обыграли.