Газизов не учел разницы между «Спартаком» и «Уфой». Гендир-тяжеловес больше не нужен

Обозреватель «СЭ» — о скорых переменах в красно-белом клубе .

Заложник карт-бланша

Со «Спартаком» никогда не скучно. Казалось, что Томасу Цорну отмерили совсем короткий срок на посту гендиректора. И уж тертый в российских реалиях калач Шамиль Газизов точно задержится гораздо дольше.

Поначалу доверие к экс-руководителю «Уфы» казалось максимальным. Отсюда и пятилетний контракт, и разговоры о неустойке в миллионы евро, и его ссылка на слова Леонида Федуна: «Я не дам тебя в обиду и всегда буду за твоей спиной».

Эту цитату Газизов привел совсем недавно, когда тучи над ним уже сгустились. Напоминание владельцу об обещании выглядело попыткой ухватиться за соломинку. Хотя с перспективами гендиректора в «Спартаке» прояснилось в тот момент, когда совет директоров решил расстаться с главным селекционером Нариманом Акавовым. Стало очевидно, что трансферы Газизову больше не доверят (ими теперь поручено заниматься Дмитрию Попову), а в футбольном клубе руководитель, не определяющий селекционную политику, — это, грубо говоря, завхоз. Отвечает за матч-дэй, работу коммерческого отдела, юристов, финансистов, кадровиков и т. д. Чтобы крыша на базе не текла, вовремя закупили бинты, мази и тейпы... Для многих — работа мечты. Но для Газизова — понижение на пару ступеней. Логично, что он повоевал немного, а после назначения спортивным директором Попова все для себя решил.

Почему же матерый руководитель, столь ярко стартовавший с брошенной «Зениту» перчатки и имевший на входе огромный кредит доверия, так быстро «сгорел»? Как сказал мне один человек, близкий к происходящим в «Спартаке» процессам: «Он немного перепутал наш клуб с «Уфой». Там был царь и бог, но здесь-то все иначе».

Отчасти Газизов стал как раз заложником полученного карт-бланша. Шамиль сам признавался, что гендиректор должен быть самостоятельной фигурой, принимать значимые решения без звонков наверх. Что ж, ему отдали на откуп селекцию. Очевидно, что Кокорин и Урунов — креатуры Газизова. Которые в первом круге РПЛ пользы практически не принесли. И при этом сомневаюсь, что взяты на те позиции, которые обозначал главный тренер.

Тедеско прорвало

Доменико Тедеско не скрывал в публичных рассуждениях, что ему нужен правый латераль, поскольку Роман Зобнин не чувствует себя комфортно на фланге, и договоренность с ним была следующей: отыграй там, пока не возьмем новичка. Тренеру же активно навязывалось приобретение опорного полузащитника — половина трансферных слухов касалась этой позиции. Где Тедеско видел Зобнина, Крала и прогрессирующего Умярова в качестве альтернативы.

Взаимоотношения гендиректора и главного тренера, судя по всему, стали решающим фактором в скорой развязке по Газизову. Когда новый руководитель только пришел летом в клуб, тут же от осведомленных людей пошли разговоры, что дни немецкого специалиста в «Спартаке» сочтены. Доменико не мог об этом не слышать, не догадываться, откуда дует ветер. И хотя в публичной плоскости Газизов всегда выражал полную поддержку немцу, за кулисами, говорят, все происходило совершенно не так радужно. Об этом сейчас много пишут различные Telegram-каналы, информацию подтверждают и мои источники. Разногласия по поводу селекции — лишь вершина айсберга. И чем дальше, тем недопонимание становилось острее.

Что внутри «Спартака» не все ладно, можно было догадаться, когда Тедеско прорвало на одной из пресс-конференций: «Я читал, что якобы хочу вернуться в бундеслигу. Но скажу вам: если бы хотел, то уже три раза мог это сделать. У меня было предложение через две недели после ухода из «Шальке». Было предложение перед приездом в Москву. Третья возможность была этим летом. Слухи о бундеслиге несостоятельны, это нонсенс.

Не понимаю, откуда это берется. Прошел даже слух, что это идет изнутри клуба. Как бы то ни было, команда с этими сложностями достойно справляется. Мы продолжаем гонку".

Если уж дипломатичный и аккуратный в высказываниях немец говорит про негативную информацию изнутри клуба, то его надо сильно допечь. И со всем этим точно требовалось разбираться.

Новая конструкция

С одной стороны, тренер, который не получил летом практически никакого усиления состава, но вывел команду на первое место. К Тедеско всегда очень уважительно относился Федун. Доменико не замечен в связях с агентами, его тепло приняли трибуны, у него отличный контакт с футболистами и персоналом. Никаких скандалов и проблем — только созидание.

С другой стороны, гендиректор, который никак не может записать себе в актив трансферный период. Его новички не помогали команде выходить на первую строчку, а на проблемную позицию футболист подписан ближе к середине чемпионата. По имеющейся информации, после вмешательства сверху. Да и то пока Мозес к атакам подключается хорошо, а вот в обороне порой проваливается.

Селекция не впечатлила, да еще и с тренером трения начались. Минусы очевидны, а вот серьезных плюсов от работы Газизова с ходу и не назовешь.

Наладил организационную часть? Говорят, что и здесь не все гладко. Маленький пример: по данным «СЭ», руководители недовольны, что клуб до сих пор не определился с местом и датами сборов. Комментарий директора по связям с общественностью Антона Фетисова весьма красноречив: «Действительно, в данный момент сложилась такая ситуация, что клуб пока не знает, где и в какие сроки будут проводиться тренировочные сборы. Работа в этом направлении идет, место сборов будет определено в ближайшее время».

В общем, расставание с Газизовым выглядит логичным. Как и информация о том, что должность займет нынешний коммерческий директор Александр Атаманенко. С учетом того, что селекцией займется спортивный директор Дмитрий Попов, а ключевые решения принимают Федун и Зарема Салихова, роль которой все существеннее, тяжеловес на позиции гендиректора вообще становится лишним. Для него не остается функционала. А с офисом и коммерцией как раз Атаманенко (или фигура такого плана) отлично справится.

Что касается селекции, то Попов, в отличие от Газизова, руководителям красно-белых отлично понятен. Он привозил Алекса и Веллитона, Эменике и Фернанду, отработал в не самом стабильном клубе десять долгих лет. «Спартак» с «Уфой» точно не перепутает. Да и с Тедеско, насколько знаю, уже пообщался довольно конструктивно.

Вполне возможно, что новая руководящая конструкция будет гораздо более устойчивой, чем предыдущая, у которой оказалось слишком много противоречий.