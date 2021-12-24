Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов ответил владельцу красно-белых Леониду Федуну.

Ранее Федун прокомментировал слова Газизова о том, что ему предлагали акции «Спартака» при найме в клуб.

«Наконец-то Леонид Арнольдович Федун ответил мне после моего увольнения. Плохо, что сделал это через СМИ. «Спартак» может действовать хоть как, мне скрывать нечего. 10 процентов акций — пожелание? Это все рассмотрит суд. Если люди отказываются от того, что они пишут, увольняют, строят договорные отношения, по-другому уже действовать нельзя», — сказал Газизов «СЭ».

Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.