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Газизов — о словах Федуна: «Если люди отказываются от того, что они пишут, по-другому уже действовать нельзя»

Шамиль Газизов ответил владельцу «Спартака» Леониду Федуну
16:56
Леонид Федун и Шамиль Газизов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Леонид Федун и Шамиль Газизов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов ответил владельцу красно-белых Леониду Федуну.

Ранее Федун прокомментировал слова Газизова о том, что ему предлагали акции «Спартака» при найме в клуб.

«Наконец-то Леонид Арнольдович Федун ответил мне после моего увольнения. Плохо, что сделал это через СМИ. «Спартак» может действовать хоть как, мне скрывать нечего. 10 процентов акций — пожелание? Это все рассмотрит суд. Если люди отказываются от того, что они пишут, увольняют, строят договорные отношения, по-другому уже действовать нельзя», — сказал Газизов «СЭ».

Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.

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Владимир Пушкарев все материалы автора

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