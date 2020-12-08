Газизов покинул «Спартак». Федун вновь меняет вектор управления клубом

Обозреватель «СЭ» — о ситуации в красно-белом клубе

Финальная встреча владельца «Спартака» Леонида Федуна с гендиректором Шамилем Газизовым состоялась во вторник. Итогом стало решение об освобождении 52-летнего менеджера от своих обязанностей.

Газизов продержался на посту полгода, но, кажется, так и не успел понять, что вообще вокруг него происходит и чего именно от него хотят. Вклад Шамиля в спортивную составляющую и последние успехи команды минимален. Функционер из Уфы так и не смог предложить акционерам внятной стратегии развития «Спартака». Пребывание Газизова в клубе запомнится многочисленными интервью и афоризмами в них. Летящая в сторону «Зенита» перчатка и закрытая непонятно от кого кормушка стали главными красно-белыми мемами прошедших лета и осени.

Все разговоры о том, что подобные структурные метаморфозы могут повлиять непосредственно на команду и на тренера, в данном случае не имеют смысла. Отношения Доменико Тедеско с гендиректором были далеки от идеальных, а игрокам на такие вещи, давайте говорить откровенно, наплевать. Еще шесть месяцев назад от лица клуба с ними разговаривал предшественник Газизова — Томас Цорн.

Сейчас у Федуна официально появились новые фавориты, а «Спартак» вступил в очередную, но по-прежнему семейную, эру своего существования. Вертикаль теперь такова: Федун (владелец) — Зарема Салихова (супруга владельца) —Дмитрий Попов (спортивный директор) — Антон Фетисов (директор департамента по связям с общественностью) — генеральный директор, еще не ясно, кто вдолгую, а пока и.о. Евгений Мележиков.

Гадать о перспективах новой модели не имеет никакого смысла. Если структура продержится хотя бы два-три года, это станет неожиданностью, согласны? Одно чемпионство за всю эпоху Федуна в «Спартаке» — это очень мало. Так что в ближайшее время нужны титулы. Очень нужны.

Мне почему-то кажется, что, если в год своего столетия «Спартак» не станет чемпионом, это может реально подтолкнуть владельца к поискам возможных покупателей для своего футбольного актива.

Юбилей у красно-белых 18 апреля 2022 года...

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