Дмитрий Егоров — о последствиях огненного дерби.

В последние три минуты матча «Спартак» наваливается на «Динамо», забивает два мяча, сравнивает счет и продлевает беспроигрышную серию до четырех матчей. Наверняка многих это воодушевляет — только зря, Виторию-то все равно уволят.

Рассказываю: когда, как и почему это будет.

Начну со счастливого спасения в игре с «Динамо» и приведу пример. Один мой хороший знакомый как-то раз решил пересечь Атлантику на весельной лодке вместе с товарищем. Они долго готовились, прорабатывали варианты неудачи, вооружились спутниковой системой спасения и надувным плотом. Так что когда волна накрыла и перевернула судно в открытом море, все шло по плану: английские спасатели получили сигнал, отыскали ближайший лайнер, передали координаты и через несколько часов мой товарищ уже перебирался с плота на борт корабля.

Выживание «Спартака» с «Динамо» было другим. Когда в течение 87 минут вы не создаете опасных моментов. Когда вы близки к третьему пропущенному, но затем центральный защитник Кофрие вдруг отдает голевую на центрального защитника Джикию, а левый защитник Ломовицкий делает навес на еще одного центрального защитника Жиго — это не план по спасению, а скорее тот случай, когда волна чудом прибивает вас к заплутавшей яхте.

Да, Витории опять повезло, как и в случае с удалением Марио Руя в Неаполе. Да, иногда в его пользу сказывается грандиозное превосходство в уровне исполнителей, как с «Уфой» или «Ахматом». Но «Спартак» и его тренер все равно выглядят безнадежно.

Безнадежно, потому что чуть не утонули в штиль при легчайшем календаре, а впереди у команды месячный шторм: два матча с «Лестером», один — с «Наполи», а также с «Зенитом» без Жиго; с «Локомотивом» и давно не ватным «Краснодаром».

Безнадежно, потому что Рую дали вроде и дорогие детали, но не в той комплектации, которой он хотел. Вот и приходится латать все на ходу — например, использовать схему с пятью защитниками, по которой он и не собирался играть.

Безнадежно, потому что пригласивший Руя Дмитрий Попов уже уволен, а нынешние наниматели переходят к новой стратегии и на сигнал SOS от тренера просто не обратят внимания.

Витория обречен и будет барахтаться сам: без навигации, радаров, лайнеров, плота и даже без товарищей. Радует лишь то, что это футбол — и в декабре Руй счастливо доплывет до Португалии с рюкзаком денег.

Но зимой в «Спартаке» Витории уже не будет.