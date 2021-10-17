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«Спартак» спасся с «Динамо». Но Витория безнадежен — его уберут зимой

Дмитрий Егоров
Дмитрий Егоров
Колумнист
Сегодня, 00:00
16 октября. Москва. «Спартак» — «Динамо» — 2:2. Руй Витория (справа). Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
16 октября. Москва. «Спартак» — «Динамо» — 2:2. Руй Витория (справа). Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:
Дмитрий Егоров — о последствиях огненного дерби.
Спартак — Динамо
16&nbsp;октября. Москва. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Динамо&raquo;&nbsp;&mdash; 2:2. 87-я минута. Спартаковец Георгий Джикия отыгрывает один мяч. Тюкавин дал — Тюкавин взял. «Динамо» в огненном дерби упустило победу в добавленное время

В последние три минуты матча «Спартак» наваливается на «Динамо», забивает два мяча, сравнивает счет и продлевает беспроигрышную серию до четырех матчей. Наверняка многих это воодушевляет — только зря, Виторию-то все равно уволят.

Рассказываю: когда, как и почему это будет.

Начну со счастливого спасения в игре с «Динамо» и приведу пример. Один мой хороший знакомый как-то раз решил пересечь Атлантику на весельной лодке вместе с товарищем. Они долго готовились, прорабатывали варианты неудачи, вооружились спутниковой системой спасения и надувным плотом. Так что когда волна накрыла и перевернула судно в открытом море, все шло по плану: английские спасатели получили сигнал, отыскали ближайший лайнер, передали координаты и через несколько часов мой товарищ уже перебирался с плота на борт корабля.

Выживание «Спартака» с «Динамо» было другим. Когда в течение 87 минут вы не создаете опасных моментов. Когда вы близки к третьему пропущенному, но затем центральный защитник Кофрие вдруг отдает голевую на центрального защитника Джикию, а левый защитник Ломовицкий делает навес на еще одного центрального защитника Жиго — это не план по спасению, а скорее тот случай, когда волна чудом прибивает вас к заплутавшей яхте.

16&nbsp;октября. Москва. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Динамо&raquo;&nbsp;&mdash; 2:2. 90+1-я минута. Спартаковцы празднуют второй гол. «Спартак» вытянул мертвый матч с «Динамо». Ничья — это здорово, но по игре все очень плохо

Да, Витории опять повезло, как и в случае с удалением Марио Руя в Неаполе. Да, иногда в его пользу сказывается грандиозное превосходство в уровне исполнителей, как с «Уфой» или «Ахматом». Но «Спартак» и его тренер все равно выглядят безнадежно.

Безнадежно, потому что чуть не утонули в штиль при легчайшем календаре, а впереди у команды месячный шторм: два матча с «Лестером», один — с «Наполи», а также с «Зенитом» без Жиго; с «Локомотивом» и давно не ватным «Краснодаром».

Безнадежно, потому что Рую дали вроде и дорогие детали, но не в той комплектации, которой он хотел. Вот и приходится латать все на ходу — например, использовать схему с пятью защитниками, по которой он и не собирался играть.

Безнадежно, потому что пригласивший Руя Дмитрий Попов уже уволен, а нынешние наниматели переходят к новой стратегии и на сигнал SOS от тренера просто не обратят внимания.

Витория обречен и будет барахтаться сам: без навигации, радаров, лайнеров, плота и даже без товарищей. Радует лишь то, что это футбол — и в декабре Руй счастливо доплывет до Португалии с рюкзаком денег.

Но зимой в «Спартаке» Витории уже не будет.

16&nbsp;октября. Москва. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Динамо&raquo;&nbsp;&mdash; 2:2. Георгий Джикия празднует гол.

Агрегатор прогнозов

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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П1

27%

1.90

X2

20%

1.96

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17%

1.67
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Динамо 2
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1.57

ИТМ1 (1.5)

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