Суперкамбэк «Спартака»: в стиле сэра Алекса, в честь Никиты Павловича

Обозреватель «СЭ» рецензирует московское дерби.

Теперь Тюкавин знает, что такое цена момента

Главный эпизод дерби, который в тот момент никто так не рассматривал, произошел на 83-й минуте. Константин Тюкавин, вроде бы герой, вышедший в перерыве на замену вместо безумного Клинтона Нжи и забивший второй мяч, получил чистый выход один на один. Клади себе спокойно, делай 3:0 — и все кончено.

Но молодой форвард промахнулся, а на 87-й и 91-й два центральных защитника «Спартака» вдруг превратили матч в честь 95-летия Никиты Павловича Симоняна из абсолютно проигранного в ничейный.

Спасительный гол Жиго. Зачем вообще нужны нападающие ? pic.twitter.com/22Fwcu8uD7 — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 16, 2021

Такова в футболе цена одного момента. В Неаполе очень близок, чтобы в том же убедиться, был при 3:1 Александр Соболев. Но красно-белые выстояли с «Наполи». Бело-голубым — не удалось.

Два одинаковых и крутых сюжета вчера были в РПЛ, в Казани и Тушине: одни ведут 2:0, другие сравнивают в компенсированное время. Но если «Локомотив» в первом матче Маркуса Гисдоля интересно играл весь матч и, на мой взгляд, не заслуживал поражения, то у «Спартака» и при 0:2 еще долго ничто не говорило за то, что он отыграется.

Но у Руя Витории сыграли замены — и вдохновленный голом в Неаполе Михаил Игнатов, и Александр Ломовицкий (второй — самое большое удивление) вышли замечательно. С ними сразу же лучше стало получаться у Руслана Литвинова. И впереди, наконец, заискрило.

У «Спартака», как и у сборной, забивали центральные защитники

Джикия отличился в Мариборе, а теперь забил и «Динамо». Пусть и не через себя.

Георгий, правда, при втором голе «Динамо» запустил себе за спину Тюкавина, так что безупречной для него эту игру не назовешь. Но там и пас Фомина был идеальный. Даниил опять провел очень сильный матч.

Матч, в котором нерв явно превалировал над содержанием. Почти все, что надо знать о его первом тайме, — это семь желтых карточек и потасовка стенка на стенку. На две команды за первые 45 минут пришелся лишь один удар в створ. Он же — гол.

Соболев с Фоминым свои шансы упустили, хотя и были близки. А потом «привез» Александр Максименко, непонятно куда вылетевший при угловом и к Ивану Ордецу не успевший (хотя и с Соболева, вроде бы уполномоченному играть по Ордецу, ответственности снимать нельзя). Больше до перерыва забивать было некому и негде — разве что Самюэль Жиго тоже при угловом перед перерывом. Но время француза придет тайм спустя.

Гол Жиго в добавленное время — это и спасение «Спартака» одним из главных (а может, и главным) сейчас спартаковских гладиаторов, и вымещение досады; какая-то внутренняя компенсация за то, что из-за перебора карточек он не сможет сыграть с «Зенитом». С учетом травм Квинси Промеса, Эсекиэля Понсе и Наиля Умярова, ужасной формы Джордана Ларссона, не набравшего еще кондиций Романа Зобнина, потерь для топ-матча на чужом поле у команды Витории слишком много.

К Максименко — всё больше вопросов

Обязательной для положительного результата в Питере будет классная игра Максименко. Но когда он совершает серьезные, оборачивающихся голами, ошибки через матч, сильно сомневаешься — а готов ли он психологически к топ-играм? И случайно ли тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов, вызвав его на первый сбор, ни разу не включил в заявку на матчи, а в октябре и вовсе не вызвал? Слышал, что неслучайно. Говорят, не показал он себя на тренировках сборной совсем.

И статистика, согласно которой Максименко на сегодня — предпоследний вратарь РПЛ по проценту отраженных ударов, тоже кое о чем, наверное, говорит. Ко всему прочему, в матче с «Динамо» он катастрофически играл ногами

У ни разу не вызванного Кафановым в сборную Шунина, которого, вопреки большинству прогнозов, Шварц предпочел Лещуку, работы было немного. «Спартак» весь матч лупил издали (до такой степени, что это даже казалось частью установки, хотя скорее шло от непонимания, как вскрывать динамовскую оборону), но либо промахивался, либо динамовцы удары блокировали. Кстати, стоит отметить Романа Евгеньева, которого в этом сезоне вытеснил из стартового состава парагваец Бальбуэна, но шансом, который ему предоставил календарь отборочных матчей ЧМ-2022 в Южной Америке, российский защитник с истекающим следующим летом контрактом в целом воспользовался.

До Шунина же мячи долго либо не долетали вообще, либо, как выражаются футболисты, долетали сдутыми. Но когда потребовалось выручать, капитан «Динамо» этого не сделал. Он так не ошибался, как Максименко, но и не спасал. Не удивлюсь, если в следующем матче снова выйдет Лещук.

«Спартак» не провел качественный матч. В чем «Динамо» точно его превосходило большую часть встречи — так это в том, что здорово накрывало в момент потери мяча и не давало начинать атаки. Тот самый гегенпрессинг, автор которого сейчас работает в России. Жаль, что не тренирует, а проводит свои идеи через других.

В СССР было поверье: в команде на фарт должен быть рыжий. Кофрие это подтвердил

Но вернемся в Тушино. В перерыве казалось: главное, на что может рассчитывать «Спартак», — что одна из пяти желтых карточек «Динамо» превратится в красную. Особенно это виделось реальным для Нжи. Но Сандро Шварц, не будь дурак, его в перерыве заменил, а остальные не дали повода. Да и сам Сергей Карасев после перерыва был более миролюбив, чем до.

Первые полчаса второго тайма, даже больше, только развивали тенденции первого. Аргументов за «Спартак» не просматривалось — тем более при минимуме кадровых вариантов для усиления игры. Думалось о том, как же невовремя для «Спартака» и вовремя для «Динамо» случился перерыв на сборные. И о том, что все это применительно к красно-белым — разговоры в пользу бедных. Да, травмы, да, найденный до паузы в РПЛ и утерянный после ритм. Но соперник-то находился в том же положении. И тоже нес потери в составе.

Но эмоции, кураж, которые принесла «Спартаку» такая концовка в стиле Алекса Фергюсона, могут помочь ему и с «Лестером». Правда, если атака красно-белых будет играть так скудно и примитивно, как в первые 70 минут, ловить там нечего. Но кто мог подумать, что с «Наполи» можно что-то выудить, после «Легии» — то и ЦСКА?

Для молодого «Динамо» произошел очередной жестокий урок. Оно почувствовало себя выигравшим до того, как имело право это сделать, — то есть до финального свистка. Вжалось в свою штрафную, чего не происходило в первые три четверти матча. И получило.

А глядя на Кофрие, сделавшего голевую скидку Джикии, я вдруг вспомнил старое поверье советских футболистов и хоккеистов — как времен юбиляра Симоняна, и куда более поздних, — что в команде на фарт должен быть хотя бы один рыжий. Сработало! И самоотверженность, с которой играет этот бельгиец, с каждым матчем заставляет уважать его все больше.

Вот так «Спартак» вытаскивал матч. Джикия дождался мяча на дальней ?? pic.twitter.com/z6MGcQ9HKO — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 16, 2021

«Зенит» тем временем проигрывает второй матч подряд — но конкуренты словно сговорились к нему не приближаться. Кроме «Сочи», в чьих чемпионских способностях и амбициях, как бы здорово ни работал Владимир Федотов, я все-таки сильно сомневаюсь. Рад был бы ошибиться.

P. S. Вы видели, как перед началом дерби Симонян, нанося первый удар по мячу, отдал пас Джикии, а потом обнял его. Так вот, после матча, как я узнал, Никита Павлович позвонил Джикии в раздевалку. Поздравил его с таким волевым отыгрышем (слово «камбэк» Никите Павловичу в 95 лет вряд ли известно), сказал, что он и Жиго сыграли как настоящие форварды. А капитан «Спартака» в ответ посвятил свой гол ему.