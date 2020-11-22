Несколько наблюдений обозревателя «СЭ» по итогам субботней ничьей на стадионе «Открытие Арена» (1:1).

Зобнин

Роман Зобнин и без того был одним из лучших на поле. Один раз его мощный удар Антон Шунин перевел в штангу, а перехват «Спартаком» инициативы после перерыва объяснялся во многом тем, что вице-капитан команды воцарился в центре поля. Но его подбор, слалом с обыгрышем трех динамовцев и гол, исполненный без чьей-либо посторонней помощи, абсолютно в одиночку, просто восхитительны.

Кто-то другой после такого прохода и удара, отбитого вратарем, драматически схватился бы за голову, остановился — но не трудяга Роман. Доработал эпизод до конца, добил мяч в сетку ударом под перекладину. Вспомнив, наверное, как его проклинали болельщики «Динамо» после перехода в «Спартак», как материли и чуть ли не лезли драться, когда он пришел на спартаковско-динамовское дерби на костылях. Столько ярости было в его рывке, столько ликования, когда забил!

У него, центрального полузащитника, по итогам этого матча больше всех ударов — пять. И наверняка сил для такого спурта на исходе встречи у него не хватило бы, если бы Зобнин играл за сборную с Сербией. Но тот недоброй памяти матч Рома пропустил из-за дисквалификации, чуть отдохнул, накопил сил — и по полной вложился в особо принципиальное для него дерби с «Динамо». Так «Спартаку» в какой-то мере и помогло стечение тех самых обстоятельств, связанных со сборными, на которые Доменико Тедеско жаловался на послематчевой пресс-конференции.

Тюкавин

Бело-голубым должно быть обидно, поскольку в целом по игре они были, мне кажется, чуть сильнее. У «Спартака» случились яркие отрезки в самом конце первого и первой трети второго таймов, вообще же «Динамо» смотрелось более цельно. И, что интересно, вышедший на замену 18-летний Константин Тюкавин выглядел намного интереснее Николая Комличенко. Несколько раз юный игрок сделал отборы и перехваты на чужой половине поля и в середине, и с одного из них началась голевая атака гостей.

Давно заметил, что иностранные тренеры порой делают неожиданную ставку на молодых, а порой и совсем юных россиян. Так, в 2003 году Невио Скала поставил в основу «Спартака» 18-летнего Александра Самедова, а в 2004 году недолго проработавший в ЦСКА Артур Жорже — новичка из тамбовского «Спартака» Юрия Жиркова. Уже тогда Валентиновича — о чем, впрочем, кроме его родителей и сотрудников отдела кадров ЦСКА, никто не знал. Возможно, это единственная заслуга Жорже в ЦСКА — но она была! Безусловно, потом вернулся отлично работавший с молодежью Валерий Газзаев, который оценил и развил уже игравшего парня. Но в стартовом составе будущий автор золотого гола Кубка УЕФА-2005 появился именно при португальце. И вот мы видим, что Сандро Шварц из матча в матч выпускает Тюкавина, а Доменико Тедеско — Павла Маслова, давно ставшего основным защитником и вытеснившего из состава четвертьфиналиста ЧМ-2018 Илью Кутепова.

Кокорин

Вновь плох (хотя на этот раз и не сказать, что безнадежен) оказался Александр Кокорин. Динамовцы могли и забить, когда Фомин перед штрафной «Спартака» выскочил из-за спины Александра, украл мяч и создал момент. А сколько раз он губил перспективные пасы, которые ему отдавали Джордан Ларссон и Виктор Мозес? Досадно стало в один из моментов, когда былой Кокорин наверняка убежал бы от соперников к воротам Шунина, а нынешний смог лишь удержать мяч у себя, не обострив ситуацию. Возникла мысль: не теряет ли Александр скорость по естественным, возрастным причинам?

После матча с «Уралом» я писал, что у «Спартака» есть три топ-форварда для уровня РПЛ (Ларссон, Понсе и Соболев) и ни одной «десятки», если исходить из игры Зелимхана Бакаева в нынешнем сезоне. Дерби на «Открытии» подтвердило вторую часть этого тезиса: ни Кокорин, ни вышедший вместо него Бакаев снова не показали того футбола, которого от них ждут.

В общем-то все, что получалось у «Спартака», шло от: а) взаимодействия Мозеса (позже явно уставшего, хотя и не замененного) и Ларссона; б) дальних ударов, в) активности Зобнина. У «Динамо» же угроза исходила с самых разных сторон, а забил вообще Скопинцев — неожиданно самый настырный в атаке игрок второго тайма, которого Даниил Лесовой и до того дважды выводил на удар с отличных позиций. Причем левый защитник бело-голубых в голевой ситуации оказался в центральной зоне, откуда и нанес дальний удар, поставивший Александра Максименко в тупик.

Фомин

«Спартак» должен быть доволен этой добытой на самом финише ничьей, позволившей ему сохранить статус-кво с соперником в таблице. Тедеско со Шварцем уходили с поля обнявшись, и смотреть на это было приятно. Спартаковский немец, признанный одним из десяти самых перспективных тренеров Европы в возрасте до 45 лет, оказался чуть менее убедителен своего соотечественника. Не удостоенный изданием AS такой чести Шварц же продолжает увеличивать к себе интерес тем футболом, который показывает его «Динамо».

Одной из главнейших перемен, которая произошла у бело-голубых при Шварце по сравнению с Кириллом Новиковым, стал не всеми замеченный переход Даниила Фомина с позиции одного из двух «шестых номеров», то есть опорников, на место одной из двух «восьмерок» — в этом матче рядом с Николой Моро. Немец развернул треугольник центральных полузащитников углом к своим воротам, и там играет либо Шарль Каборе, либо — как в этом дерби — Роман Нойштедтер. Фомин же ближе к чужим воротам гораздо опаснее (у него и колотушка-то очень приличная), и в прессинге эффективнее. Как обычно в последнее время, здорово сыграл Даниил Лесовой — правда, впервые при Шварце не забил.

Мозес и схема

Еще этот матч заставил задуматься вот о чем. В очередной раз гляжу на яркость Мозеса в атаке и его не самые надежные действия в обороне — как его крутил Лесовой! — и размышляю о том, что плюсы нигерийца можно усилить, а минусы — минимизировать переходом на схему с четырьмя защитниками. Предположим, 4-4-2 с двумя центральными, располагающимися параллельно друг другу. Это, между прочим, снимет еще и проблему «десятки», потому что при такой модели ее просто нет.

Тем более что у «Спартака» есть такая пара центральных защитников, как Жиго — Джикия, а Маслова можно переместить направо, где он часто играл на молодежном уровне. Мозес при этом станет правым полузащитником. Не просматривается, правда, ярко выраженного левого, но тут можно применить комбинированный вариант: весь фланг будет закрывать Айртон, а страховать его при подключениях — дополнительный центральный хавбек.

Не говорю, что такая модель должна стать единственной. Но мне кажется, что подобная опция, наигранная зимой, могла бы многое улучшить в футболе «Спартака» — еще и потому, что из-за лишнего защитника ему нередко физически не хватает людей в атаке. Коллеги, внимательно наблюдающие за немецким футболом, мне на это говорят, что Тедеско всегда использовал расстановку с тремя центральными и делают из этого вывод, что он никогда не перейдет на двух. Все-таки не думаю, что это так. Потому что немецкие тренеры получают очень гибкое тактическое образование, и голая схема для них не самоцель.

Вряд ли до зимних сборов Доменико будет ставить подобные эксперименты, если он не делал их с момента прихода в «Спартак». Но раньше ведь и Мозеса не было. В начале следующего года — посмотрим. Красно-белым нужно стать тактически разнообразнее и непредсказуемее для соперников, чтобы всерьез претендовать на чемпионство.

На сегодня же «Спартак» и «Динамо» — две равные команды, а скамейка, как мы увидели, у бело-голубых даже получше. И они выдали хороший, тактически насыщенный матч, за которым лично мне скучновато было наблюдать лишь в промежутке примерно между 30-й и 40-й минутами.