Кокорин снова не забил за «Спартак». Почему?

Не спешите обвинять форварда красно-белых.

Знаете, кто из футболистов «Спартака» нанес больше всего ударов по воротам «Динамо»? Зобнин, вроде бы игравший опорника. У него — 6 ударов и спасительный гол. Кроме того, били Понсе (2), Айртон (1), Крал (1) и Мозес (1).

Вы спросите: а где же Кокорин? Ведь именно ему прочили роль основного бомбардира красно-белых. Тем более что за половину сезона в «Сочи» он забил семь голов. В «Спартаке» — пока один: с пенальти в ворота «Химок».

С «Динамо» Кокорин сыграл 75 минут, но вновь без результативных действий. Почему?

Позиция — «десятка»

Посмотрите на этот скрин.

Кадр из матча 15-го тура РПЛ «Спартак» — «Динамо» (1:1).

Без мяча «Спартак» располагался по схеме 5-2-3. Кокорин — не форвард, а «десятка», игравшая под Понсе и Ларссоном.

Кажется, Доменико Тедеско сознательно пробует разных игроков в этом амплуа. Тил уехал в Германию, у Бакаева спад, Зобнин полезнее ниже, а Ларссон — выше.

Типичные действия Кокорина в первом тайме: принять мяч спиной к воротам соперника, отдать пас, а затем быстро рвануть в штрафную.

Кроме того, Александр часто смещался на правый фланг.

Тепловая карта Александра Кокорина в матче 15-го тура РПЛ «Спартак» — «Динамо» (1:1). Фото whoscored.com

Логично, учитывая, что красно-белые активно перегружали эту зону. К высоко поднимавшемуся Мозесу добавлялись и Ларссон, и Зобнин, и Крал. Именно с правого фланга Кокорин отдал свою единственную передачу под удар — на Понсе (25-я минута встречи). Добавьте к этому ноль попыток дриблинга. Так себе креатив, не правда ли?

Впрочем, позиция «десятки» в нынешнем «Спартаке» — дело неблагодарное. Посмотрите на статистику Бакаева, заменившего Кокорина: 15 минут — восемь касаний мяча.

Одно дело, когда красно-белые играли на переходах владения, как в прошлом сезоне. Тогда у «Спартака» появлялось пространство, на котором скорость и разрезающие передачи самое то. Теперь же команда Тедеско чаще атакует позиционно: либо перегружает правый фланг, либо полагается на индивидуальные действия Айртона слева. Может, «десятка» и не нужна?

Что еще?

Очень показательный момент случился на 43-й минуте. Мозес справа отдал передачу в штрафную, а Кокорин, находившийся в ее центре, не подстроился под мяч.

У Александра ноль ударов за матч. Вряд ли это связано с функциями «десятки». Тем более что партнеры по команде часто били издали.

Карта ударов «Спартака» в матче 15-го тура РПЛ против «Динамо» (1:1). Фото whoscored.com

Кажется, Кокорин просто потерял уверенность в своих бомбардирских способностях. А жаль. Ведь выбор позиции, удар и реализация всегда были его сильными качествами.

В матче с «Динамо» Александр сосредоточился на подыгрыше. Он сделал 37 касаний мяча, у Ларссона — 35, у Понсе — 36.

При этом 32 из 37 действий Кокорина — это пасы. Для сравнения у Ларссона — 24, у Понсе — 25.

Объем нормальный — 2 выигранных верховых единоборства, 1 перехват, 1 вынос и всего лишь одна потеря мяча.

Вот только своим ли делом занимается Кокорин? В «Спартаке» и так есть созидатели: как минимум это Айртон и Мозес.

Оценки давать рано

Конечно, легче всего обвинить самого Кокорина. Сказать, что он — лентяй, прожигатель таланта, да и вообще его трансфер провальный.

Пока так говорить рано. Во-первых, для него ищут оптимальную позицию. Возможно, ему придется вернуться в нападение из-за травмы Соболева. Во-вторых, Александр явно не в форме из-за своих собственных недавних повреждений.

Подождем.

В материале использована статистика whoscored.com