Рубились Тедеско и Шварц. А победил Гончаренко

«Спартак» и «Динамо» сделали боевую ничью в 15-м туре РПЛ

Матч «Спартак» — «Динамо» всегда интригует — даже без дополнительных раздражителей. Но тут и их набралось предостаточно. А ничья в Грозном за 40 минут до начала дерби добавила еще один: красно-белые в случае победы вновь догоняли «Зенит».

При поражении же — пропускали вперед своих бело-голубых оппонентов. Сандро Шварц имел реальный шанс обойти в таблице соотечественника Доменико Тедеско, отодвинув того на четвертую строчку.

Маловато моментов в первом тайме? Но разве это было уныло? Ничуть. Команды думали о том, как забить, а не как не пропустить, поэтому игра смотрелась. Хорошие скорости, драйв, эмоции. Динамовцы до перерыва были заметно острее. После двух ударов Фомина и пары — Нжи пришлось и Максименко потрудиться, и болельщикам понервничать.

Шунину довелось спасать только в самой концовке тайма. Зато какой это был момент! Голкипер после мощного удара бывшего одноклубника Зобнина перевел мяч в штангу. И можно было только лишний раз вздохнуть: как же не хватало первого номера сборной в ноябрьских матчах... «Динамо» в долгу не осталось: за оставшиеся пару минут Моро успел ухнуть в перекладину.

Игра вообще шла словно на качелях: десять минут бело-голубые душат оппонента прессингом, не позволяют выйти со своей половины — потом примерно такой же отрезок выдают спартаковцы.

Но если красно-белые планировали догонять «Зенит», то во второй половине обязаны были добавлять. Похоже, Тедеско в раздевалке донес эту мысль до футболистов, и хозяева мощно пошли вперед. Уже пришел черед волноваться динамовским болельщикам, а Шунину — вступать в игру, по-настоящему выручая после выхода Зобнина один на один.

Шварцу требовалось чем-то отвечать соотечественнику, и он решил еще сильнее омолодить свой и без того довольно юный состав. Вместо Нжи и Комличенко вышли Грулев из молодежной сборной России и 18-летний Тюкавин из юношеской.

Помогло! Именно Тюкавин ловко вышел из непростой ситуации у своей штрафной и начал атаку, которую результативным ударом завершил Скопинцев — 0:1.

Несправедливым этот гол назвать язык не повернется. «Спартак» действовал мощнее во втором тайме? Без сомнений. Но по числу голевых моментов «Динамо» не уступало. Достаточно вспомнить два удара Скопинцева из пределов штрафной, когда выручал Максименко.

И все же четвертую победу подряд бело-голубые одержать не сумели. Самый яркий игрок этого матча Зобнин все же добился своего, едва ли не в одиночку соорудив гол. Сам продрался на ударную позицию, сам пробил, сам добил — 1:1. На «Динамо» у Романа особый настрой, а дисквалификация в сборной помогла ему хоть немного перезарядить батарейки перед дерби.

В Германии у Тедеско и Шварца был счет 3:1 в очном противостоянии. Теперь тренеры впервые разошлись миром в ярком московском дерби.

А самым довольным можно считать ЦСКА, три ближайших преследователя которого в субботу потеряли очки. Завтра команда Виктора Гончаренко встречается с «Сочи» дома и может прилично укрепить свое лидерство в чемпионате.