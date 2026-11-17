«Сына не уважали. Так им и надо». Мама Роналду обрадовалась разгрому Португалии в матче с Данией

Обрушилась на руководство сборной и бывших партнеров форварда.

Мать Криштиану Роналду Долорес Авейру раскритиковала сборную Португалии после поражения от Дании (1:4) в Лиге наций. Эта игра стала для подопечных Жорже Жезуша первой без звездного форварда, объявившего об уходе из национальной команды. Женщина заявила, что ее сына не уважали, и призналась: даже обрадовалась неудаче соотечественников.

«Криштиану расстроился»

Долорес выступила на мероприятии лиссабонского «Спортинга», где в ее честь назвали центр дневного пребывания для пожилых людей при стадионе «Жозе Алваладе». В разговоре с журналистами речь зашла о поражении Португалии от Дании и недавнем завершении карьеры Криштиану в национальной команде. Мать футболиста не стала сдерживать эмоции.

«Криштиану расстроился, ему хотелось, чтобы все сложилось иначе. Его обманули, и я тоже расстроена. А теперь Португалия проиграла в Браге. Так им и надо — я даже была искренне рада этому результату. Его не уважали в команде, и это касается даже партнеров по сборной», — цитирует Авейру A Bola.

Кроме того, Долорес раскритиковала церемонию чествования Криштиану, которую Федерация футбола Португалии организовала перед домашним матчем с Данией.

«Настоящую дань уважения ему отдадут здесь, в родном «Спортинге», где его по-настоящему ценят», — подчеркнула Авейру.

Напомним, к игре с Данией в Лиге наций 14 ноября португальцы подготовили сразу несколько акций в честь Роналду. Сам Криштиану на матче не присутствовал, но игроки все равно вышли на поле в футболках с его фамилией и номером. На седьмой минуте болельщики устроили аплодисменты бывшему лидеру, а на табло появилась надпись «Спасибо, капитан».

Завершился вечер для хозяев поля совсем не празднично. Датчане сделали 4:0 к 75-й минуте, а Бернарду Силва отыграл один мяч лишь в компенсированное время. После четвертого гола гостей часть трибун начала скандировать имя Роналду, а некоторые зрители стали покидать стадион.

В социальных сетях болельщики также связали результат с отсутствием звездного капитана. Среди комментариев встречались фразы: «Не стоит недооценивать Криштиану» и «Нет Роналду — нет праздника».

Высказывания матери футболиста вызвали новые споры в Сети. Многие пользователи возмутились.

«Говорить, что радуешься разгрому команды своей страны, поскольку сын не играл, — удручающе», — написал один из болельщиков.

«Она может думать что угодно, но говорить такое публично... Мне неловко за нее», — отметил другой.

Впрочем, нашлись и те, кто поддержал Авейру: «Она мать! Мать всегда защищает своего ребенка! Тут и обсуждать нечего».

Жорже Жезуш. Фото Getty Images

«Мне нужно отвечать ей?»

Криштиану покинул национальную команду на фоне серьезного конфликта с главным тренером Жорже Жезушем.

Начался он еще в конце сентября, когда Португалия обыграла Норвегию (2:1) в Лиге наций. По словам 41-летнего нападающего, перед матчем Жезуш обещал выпустить его на 30 минут, однако в итоге оставил на скамейке запасных.

Позднее тренер дал понять, что не позволит игрокам влиять на свои решения, и 30 сентября Роналду покинул расположение национальной команды в Копенгагене.

Неделю спустя форвард опубликовал заявление, в котором извинился перед партнерами и болельщиками за свое поведение, одновременно обвинив Жорже в нарушении договоренностей. А 5 ноября объявил о завершении карьеры в сборной.

Журналисты уже попросили Жезуша прокомментировать слова Авейру. «Теперь мне нужно отвечать матери Криштиану? Она — женщина, которую я очень уважаю. Что Долорес может сказать? Мать есть мать, тут уж ничего не поделаешь, я понимаю ее мотив. Я просто должен уважать ее: мать всегда защищает своих детей. Она очень любящая мать, которая много страдала, чтобы вырастить своих детей», — приводит слова Жезуша A Bola.

За 23 года выступлений за национальную команду Роналду провел 234 матча и забил 146 голов. Оба показателя являются мировыми рекордами.