Пресс-конференция главных тренеров соперников по московскому дерби

«Спартак» в самом конце ушел от поражения в матче с «Динамо» (1:1), и серия красно-белых без побед достигла уже трех игр. Однако после матча Доменико Тедеско старался акцентировать внимание на позитивных моментах в игре своей команды.

— Первые 45 минут получились более-менее равными: и у нас были моменты, и у «Динамо», — начал Тедеско. — Тайм прошел относительно нейтрально. Мы старались избежать контратак соперника, потому что у него есть опасные быстрые игроки. Нам это удалось. Несколько выпадов динамовцы все же провели, но они стали следствием наших индивидуальных ошибок, иногда достаточно необоснованных. Нужно работать над тем, чтобы сокращать их количество.

Второй тайм получился лучше. У нас возникали моменты, и в таких встречах первый гол очень важен. И после такого большого количества шансов мы пропустили. Это досадно, никто не хочет подобного. Но нам удалось сравнять счет. Подводя итог, могу сказать: изначально мы заслуживали победу по игре, но исходя из того, как развивались события, можно говорить о том, что ничья — это тоже хороший результат.

— Не слишком ли торопились ваши футболисты при проведении контратак? Часто это приводило к потере мяча.

— Обе команды довольно много ошибались. «Динамо» старалось нас прессинговать, когда мы владели мячом. Поэтому сегодня Зобнин и Крал играли больше в центре. Это была задумка, чтобы заманить «восьмерок» «Динамо», в частности Моро. Да, у нас случались потери в центре поля, и они всегда очень опасны. Собственно, после одной такой «Динамо» забило. Мы хотели играть просто и безопасно. Тем не менее я согласен, что у нас случилось несколько необоснованных ошибок в середине.

— Как оцените Александра Кокорина?

— Кокорин сыграл хорошо. Мы этому рады, особенно с учетом того, что в ближайших матчах не будет Александра Соболева. Я пересмотрел статистику последних наших восьми встреч, и в пяти или шести матчах его не было. Да, Александр выходил, но полных матчей на его счету не было. И следующие четыре игры он пропустит. Это очень грустно. Не секрет, что прошлой зимой я очень хотел, чтобы Соболев стал нашим футболистом. Возвращаясь к Кокорину — сегодня мы видели его лучшие качества: прием мяча, техника, обыгрыш один в один. Все это заслуживает похвалы.

— Соболеву потребуется операция?

— Возможно. Посмотрим.

— Показалось, что сегодня не хватало плеймейкера. Есть ли необходимость в приобретении исполнителя на эту роль в зимнее трансферное окно?

— Сколько «десяток» у нас должно быть? Есть Бакаев, Кокорин, Урунов. Маркитесов может сыграть на этой позиции. Нужно всегда чувствовать баланс состава, а не покупать много людей на одну позицию. Иначе некоторые станут сидеть на скамейке и выражать свое недовольство.

— Во втором тайме «Спартак» стал гораздо лучше. Что вы поменяли в перерыве?

— Было несколько изменений. Я пересмотрю игру, но сейчас у меня есть ощущение, что в первом тайме у нас было достаточно много неплохих моментов. Возможно, не хватало последнего решения. Во втором тайме у нас было больше контроля игры. Прессинг «Динамо» в первом тайме оказался очень энергозатратным. Поэтому логично, что во втором тайме сил у «Динамо» станет меньше. У соперника действительно подсели батарейки.

— Зобнин и Крал сегодня много били издали. Почему они редко делают это в других матчах?

— Это их решение. Сегодня была установка, игровая схема. Мы хотели больше атаковать за спину. Но в финальной стадии футболисты сами принимают решения, нельзя их контролировать, как на игровой приставке. Если поставить их в определенные рамки, станет только хуже. Издалека били и мы, и соперник. Финальная стадия — это всегда свобода решений.

— Вас включили в число 10 самых перспективных молодых тренеров Европы. Как вы на это отреагировали?

— Мне говорили об этом. Но для меня это не имеет большого значения.

В конце пресс-конференции Тедеско спросили о том, как на игре сказался его 10-дневный отъезд во время паузы в чемпионате. Тренер ответил продолжительным и весьма эмоциональным монологом:

— Я должен объяснить следующее. Вы всегда смотрите на даты, но ничего за ними не видите. Посмотрите на сегодняшнюю игру и скажите, у кого было больше сил, кто показал больше интенсивности.

Нужно понимать, что предшествовало матчу. У Маслова возникали проблемы с мышцей. Он просил тренера молодежной сборной не ставить его. Но тот уговорил его сыграть. Сначала один матч, затем 70 минут во второй встрече. Не забывайте, что Георгий Джикия с проблемами с приводящей мышцей провел три встречи за сборную от свистка до свистка. А сегодня выглядел здорово.

Ларссон ездил в сборную Швеции, Крал выступал за Чехию. Все сборники разъехались. У нас осталось 10-12 человек, многие из них тренировались и играли со второй командой. Из оставшихся есть группа людей, которые провели практически все матчи: Понсе, Жиго, Айртон. Да и вообще, о каких 10 днях вы говорите? Максимум семь. Тем более все получили индивидуальные задания. В частности, Мозес делал беговую работу, и сегодня он провел все 90 минут. И это не считая тех, кто получил травмы. Эта пауза пошла нам на пользу.

Не смотрите на даты, это неправильно. Мы с апреля работаем без пауз, без летних сборов. Вы не представляете, каково это. Этот перерыв на шесть дней для пяти-шести игроков ни на что не повлияла. Вы видели сегодня нашу силу. На что повлияла эта пауза? У ребят сводило ноги? Мы мало бегали? Почему вы об этом спрашиваете? Это просто неуважение. Надо сначала думать, потом спрашивать.

21 ноября. Москва. «Спартак» — «Динамо» — 1:1. Сандро Шварц и Доменико Тедеско (спиной). Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

«Динамо» впервые не выиграло под руководством Сандро Шварца. Однако тренер в целом остался доволен командой, особенно количеством ударов по воротам соперника.

— Сегодня была очень интенсивная игра, — отметил Шварц на пресс-конференции. — У нас было много моментов в первом тайме. Я доволен тем, как команда выглядела при владении мячом. Первой половиной я абсолютно доволен. В концовке мы обменялись опасными моментами: «Спартак» попал в штангу, мы — в перекладину. Во втором тайме начали немного пассивно. Я не особенно доволен, как мы переходили из обороны в атаку. Считаю, мы забили заслуженный гол. Мы могли заработать три очка, но пропустили. Нанесли 19 ударов. Для встречи на выезде это достаточно хороший показатель.

— Почему у «Динамо» провело второй тайм хуже, чем первый?

— Во втором у нас вышли игроки, которые были травмированы. Наверное, дело в этом. Во втором тайме мы хорошо защищались. Думаю, все получили удовольствие от матча. Также отмечу тактическую подготовку обеих команд.

— Как оцените Гильермо Варелу?

— Варела очень хорошо работал на неделе, поэтому поставили его в стартовый состав. Он действовал хорошо. Каборе остался на скамейке запасных, потому что мы выпустили более свежих футболистов.