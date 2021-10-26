Максименко пропустил 13 мячей за неделю. Пора дать шанс Селихову?
Александр Максименко — худший вратарь РПЛ. Еще пару месяцев назад было тяжело представить нечто подобное. Но реальность такова, что голкипер «Спартака» сейчас выглядит просто ужасно. За неделю он пропустил 13 мячей: два от «Динамо», четыре от «Лестера» и семь от «Зенита». Конечно, Максименко виноват не во всех голах. Однако он перестал делать то, что от него справедливо ждут, — выручать, тащить сложные мячи. На 13 пропущенных голов пришлось лишь 19 ударов в створ ворот «Спартака»!
На фоне неудачной игры Максименко вновь заговорили о том, что пора бы дать шанс Александру Селихову. Экс-кандидат в сборную России пропал из вида: долго лечился от травм, играл за «Спартак-2» и провел лишь один матч в РПЛ за последние три года. Разбираемся, готов ли Селихов к возвращению в основу красно-белых.
Скандальный переход в «Спартак». Селихова купили без ведома Карреры
Перед тем как начать разговор о Селихове, вернемся в 2016 год. Тогда Александру было 22 года, он считался одним из лучших молодых вратарей РПЛ. За полтора сезона в «Амкаре» набрал 17 «сухих» матчей и заслужил право попробовать свои силы в более статусном клубе.
Осенью 2016-го появились слухи о том, что Селихов может покинуть пермский клуб. Сразу несколько источников сообщили об интересе к Александру со стороны «Зенита» и «Спартака». Борьбу за Селихова в итоге выиграли красно-белые, а петербуржцы переключились на голкипера «Уфы» Андрея Лунева.
Несмотря на то что Селихов был на хорошем счету, его трансфер в «Спартак» наделал много шума. Александра, как оказалось, взяли без ведома Массимо Карреры. Итальянский специалист был доволен игрой Артема Реброва и ждал усиления на другие позиции.
Карьера в «Спартаке»: удачные и провальные матчи, травмы, долгое восстановление
Селихов пришел в «Спартак» зимой, когда команда на всех парах неслась к чемпионству. Каррера решил, что не стоит менять вратаря посреди сезона. И оказался прав: Ребров действовал надежно, закончив чемпионат с 14 сухими матчами, а красно-белые взяли золото. Александр вышел на поле лишь раз — в выездной встрече против своей бывшей команды — «Амкара» (1:0).
Основным вратарем Селихов стал по ходу сезона-2017/18. Ребров тогда начал сдавать, и Каррера дал шанс Александру. Поначалу он оправдывал ожидания, но случались и провальные матчи. Так, например, в дерби против «Локомотива» Селихов пропустил четыре мяча, из которых как минимум два были на его совести.
Тот сезон оказался первым и единственным для Селихова в основе красно-белых. Незадолго до конца чемпионата Александр получил серьезную травму — полный разрыв ахиллова сухожилия. Причем случилось это не во время игры, а на тренировке.
Александр пропустил большую часть сезона-2018/19. Лишь весной 2019-го, спустя десять месяцев после травмы, Селихов вернулся в основу «Спартака». К тому времени место в воротах красно-белых успел занять Александр Максименко. Селихов провел несколько матчей, но получил очередную травму — в дерби против ЦСКА он сломал палец руки и выбыл на месяц.
Осенью 2019 года Александр снова травмировал ахилл. С тех пор он провел лишь один матч в РПЛ. Летом Селихов неплохо смотрелся на предсезонных сборах, но и там умудрился получить травму. Снова пострадал палец руки, а повреждение оказалось настолько серьезным, что на восстановление ушло три месяца.
В каком состоянии сейчас Селихов
Селихов только недавно вернулся в общую группу, и оценить его текущую форму очень сложно. В прошлом сезоне Александр выступал за «Спартак-2», но даже там не всегда смотрелся уверенно — InStat насчитал у него шесть «привозов». Если Александр так ошибался на уровне ФНЛ, то чего можно ожидать от него в матчах РПЛ?
Вряд ли Селихов сейчас гораздо сильнее Максименко. Да и матч с «Зенитом» он пропускал из-за болезни. Но с учетом неудачной серии (от питерцев «Спартак» пропустил семь голов при семи ударах в створ ворот) представляется логичным дать резервному голкиперу хотя бы шанс. Хуже быть не должно.
Если до зимы на последнем рубеже ситуация не улучшится, то клуб наверняка будет искать нового вратаря.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю