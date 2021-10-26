Максименко пропустил 13 мячей за неделю. Пора дать шанс Селихову?

Разбираемся, готов ли запасной голкипер к возвращению в основу «Спартака».

Александр Максименко — худший вратарь РПЛ. Еще пару месяцев назад было тяжело представить нечто подобное. Но реальность такова, что голкипер «Спартака» сейчас выглядит просто ужасно. За неделю он пропустил 13 мячей: два от «Динамо», четыре от «Лестера» и семь от «Зенита». Конечно, Максименко виноват не во всех голах. Однако он перестал делать то, что от него справедливо ждут, — выручать, тащить сложные мячи. На 13 пропущенных голов пришлось лишь 19 ударов в створ ворот «Спартака»!

На фоне неудачной игры Максименко вновь заговорили о том, что пора бы дать шанс Александру Селихову. Экс-кандидат в сборную России пропал из вида: долго лечился от травм, играл за «Спартак-2» и провел лишь один матч в РПЛ за последние три года. Разбираемся, готов ли Селихов к возвращению в основу красно-белых.

Скандальный переход в «Спартак». Селихова купили без ведома Карреры

Перед тем как начать разговор о Селихове, вернемся в 2016 год. Тогда Александру было 22 года, он считался одним из лучших молодых вратарей РПЛ. За полтора сезона в «Амкаре» набрал 17 «сухих» матчей и заслужил право попробовать свои силы в более статусном клубе.

Осенью 2016-го появились слухи о том, что Селихов может покинуть пермский клуб. Сразу несколько источников сообщили об интересе к Александру со стороны «Зенита» и «Спартака». Борьбу за Селихова в итоге выиграли красно-белые, а петербуржцы переключились на голкипера «Уфы» Андрея Лунева.

Несмотря на то что Селихов был на хорошем счету, его трансфер в «Спартак» наделал много шума. Александра, как оказалось, взяли без ведома Массимо Карреры. Итальянский специалист был доволен игрой Артема Реброва и ждал усиления на другие позиции.

Карьера в «Спартаке»: удачные и провальные матчи, травмы, долгое восстановление

Селихов пришел в «Спартак» зимой, когда команда на всех парах неслась к чемпионству. Каррера решил, что не стоит менять вратаря посреди сезона. И оказался прав: Ребров действовал надежно, закончив чемпионат с 14 сухими матчами, а красно-белые взяли золото. Александр вышел на поле лишь раз — в выездной встрече против своей бывшей команды — «Амкара» (1:0).

Основным вратарем Селихов стал по ходу сезона-2017/18. Ребров тогда начал сдавать, и Каррера дал шанс Александру. Поначалу он оправдывал ожидания, но случались и провальные матчи. Так, например, в дерби против «Локомотива» Селихов пропустил четыре мяча, из которых как минимум два были на его совести.

Сравнительная статистика Александра Максименко и Александра Селихова (в среднем за матч).

Тот сезон оказался первым и единственным для Селихова в основе красно-белых. Незадолго до конца чемпионата Александр получил серьезную травму — полный разрыв ахиллова сухожилия. Причем случилось это не во время игры, а на тренировке.

Александр пропустил большую часть сезона-2018/19. Лишь весной 2019-го, спустя десять месяцев после травмы, Селихов вернулся в основу «Спартака». К тому времени место в воротах красно-белых успел занять Александр Максименко. Селихов провел несколько матчей, но получил очередную травму — в дерби против ЦСКА он сломал палец руки и выбыл на месяц.

Осенью 2019 года Александр снова травмировал ахилл. С тех пор он провел лишь один матч в РПЛ. Летом Селихов неплохо смотрелся на предсезонных сборах, но и там умудрился получить травму. Снова пострадал палец руки, а повреждение оказалось настолько серьезным, что на восстановление ушло три месяца.

В каком состоянии сейчас Селихов

Селихов только недавно вернулся в общую группу, и оценить его текущую форму очень сложно. В прошлом сезоне Александр выступал за «Спартак-2», но даже там не всегда смотрелся уверенно — InStat насчитал у него шесть «привозов». Если Александр так ошибался на уровне ФНЛ, то чего можно ожидать от него в матчах РПЛ?

«Спартак-2» пропускает от «Текстильщика» после грубой ошибки Селихова.

Вряд ли Селихов сейчас гораздо сильнее Максименко. Да и матч с «Зенитом» он пропускал из-за болезни. Но с учетом неудачной серии (от питерцев «Спартак» пропустил семь голов при семи ударах в створ ворот) представляется логичным дать резервному голкиперу хотя бы шанс. Хуже быть не должно.

Если до зимы на последнем рубеже ситуация не улучшится, то клуб наверняка будет искать нового вратаря.