Как Семак оставил от «Спартака» руйины, сработав по лекалам «Лестера»

Обозреватель «СЭ» — о том, как и почему «Зенит» нанес «Спартаку» рекордное поражение в его истории.

«Руй-тайм» оказался однократным

Ночь и следующий день чудовищного позора для всех людей, любящих «Спартак», и торжества для поклонников «Зенита» минули. Температура крови, как любил выражаться великий актер и болельщик красно-белых Олег Табаков, упала. Стихи, подобные сочиненным коллегой Табакова по профессии Дмитрием Назаровым об Александре Максименко, написаны.

Дальше время уже не для эмоций, а для попыток разобраться, как эти 7:1 в принципе могли случиться. Ведь днями ранее обе команды проигрывали в еврокубках соперникам из топ-чемпионатов с разницей в один мяч, причем «Спартак» при этом забил трижды, а «Зенит» — ни разу. И в чемпионате страны питерцы перед тем дважды подряд проиграли, тогда как красно-белых должен был вдохновить отыгрыш с 0:2 у «Динамо» на последних минутах, после которого «Ферги-тайм» уже поторопились переименовать в «Руй-тайм».

А он, этот «Руй-тайм», и вдохновил — на первый тайм с «Лестером». Глядя на те 44 минуты, глазам же своим поверить было невозможно. Но сразу после второго гола сошёл пыл, под воздействием успешной игры возникла эйфория, ослабла бдительность — и тут-то вскрылись все объективные игровые проблемы, которых и в том же матче с «Динамо» хватало. Да и никуда они вообще не уходили, даже в Неаполе, где все обстоятельства невероятным образом сложились в спартаковскую пользу.

Когда я написал, что матч «Спартака» с «Лестером» был намного более зрелищным, но встреча «Зенита» с «Ювентусом» — неизмеримо более классной, да еще и Сергея Семака за цельный футбол в этой Лиге чемпионов похвалил, — в ответ получил целый ряд гневных комментариев, в том числе от некоторых уважаемых мною людей. Как, мол, можно было не назвать трусливую игру «Зенита» с итальянцами — трусливой?! В чем принципиальная разница между этим питерским клубом и прошлогодним?

Нет, безусловно, «Шериф» тоже может выиграть у «Реала» на «Сантьяго Бернабеу» (что и ЦСКА не так давно, надо заметить, делал). Но как по мне, совершенно очевидно, что «Зенит» в этих 0:1 от «Челси» и «Ювентуса» — это совсем не та команда, что дважды уступала с общим счетом 1:5 в прошлом году «Брюгге» и вообще набирала очко в шести матчах, будучи «посеянной» из первой корзины, — что нельзя не заклеймить как позор.

Этот «Зенит» — намного более разноплановый и цельный, и 4:0 у «Мальме» — одно, но далеко не единственное основание для такого вывода. Прошлой осенью сине-бело-голубые еще могли играть с небольшими вариациями только в один футбол, который крутился вокруг Артема Дзюбы. Сейчас — абсолютно по-разному, и никогда не предскажешь, как именно. Поэтому я и ошибся, предположив, что «Зенит» включит старую добрую пластику, сыграв с двумя нападающими, Дзюбой и Азмуном, добавив к ним Ерохина и начав грузить верхом в штрафную красно-белых из-за отсутствия там Жиго.

Семак поступил с точностью до наоборот.

Безумству храбрых не поем мы песню

Главным выгодоприобретателем второго тайма матча «Спартак» — «Лестер» — помимо, само собой, Патсона Даки и его команды — стал именно он, Сергей Семак. Главное, на мой взгляд, действующее лицо воскресного разгрома на «Газпром-Арене». Не Азмун с Клаудинью и Мостовым, а именно Семак. Тренер правильно расставил акценты в вопросе, как именно можно сокрушить этот «Спартак», нажал на нужные болевые точки.

И дело не в том, как пишут многие, что «Зенит» на каждой позиции сильнее «Спартака». Что тогда можно сказать об игроках «Сочи» и тем более «Арсенала»? Тем не менее обыграли же они тот же «Зенит» в предыдущих турах. Да и важных потерь у хозяев хватало — взять и Кузяева, и Малкома, и выбывшего в самом начале игры Дугласа Сантоса, вообще суперключевого игрока этой команды. Или вы хотите сказать, что те же Мостовой, Круговой, Чистяков — мастера такого экстра-класса, что Промес, Ларссон, Мозес против них бессильны? Смешно же, право слово.

Просто «Зенит» играл против «Спартака» правильно — как и надо играть против этого «Спартака». А красно-белые — как бог на душу положит.

На следующий день после матча красно-белых с «Лестером» я разговаривал по телефону с одним из главных тренеров РПЛ, и он заметил: будь на месте Витории российский специалист, его бы после такого второго тайма, одинаковых голов англичан, отсутствия какого-либо матч-менеджмента просто съели бы с потрохами. А Руя не то что не трогают — хвалят за первый тайм, а всё, что было во втором, валят на несчастного Рассказова. Которому не объяснили, как играть, и не заменили, когда он «поплыл», и не изменили схему, когда «Лестер» начал ее взрывать.

После «Зенита» я со своим собеседником вынужден согласиться.

В воскресенье вечером после многомесячной не то что поддержки, но понимания ситуации Руя Витории я призвал к его отставке не только и не столько из-за факта этих 1:7 — хотя и из-за него тоже. Но куда хуже для меня было то, что португальский тренер вообще не извлек из матча с «Лестером» никаких уроков. И Семак размазал соперника ровно на том же, что и во втором тайме Брендан Роджерс. Как, ну как можно было после покера Даки, сделанного одним и тем же способом, наступить на те же грабли?! В каком мире живет Руй?!

Дикие зазоры между линиями, полнейшее отсутствие компактности. Провалы опорной зоны. Рассказов. Максименко. Все это было во втором тайме с «Лестером» и привело к стремительному превращению 2:0 в 2:4. У Витории было несколько дней, чтобы указать на все это, и, если игроки ничего не понимают, взять на тренировках их за руки и водить туда, где они должны находиться.

А еще — сделать нужные изменения в тактике и в составе. Высоченная линия обороны, разрывы между линиями — это же против «Зенита» настоящее безумие. Идти своим путем всегда и везде — безумству храбрых, конечно, поем мы песню, но слово «безумству» здесь явно важнее, чем «храбрых».

Как будет проходить матч, было примерно ясно еще по трем эпизодам до первого гола «Зенита». Да намекал на это уже его состав — без Дзюбы и Ерохина, зато с Мостовым и Азмуном на острие.

Скорость, скорость, скорость. Врывания в пустые зоны, которые беспечно оставляет «Спартак». Азмун играет Даку. Клаудинью — Тилеманса. И так далее.

1-я минута. Джикия со своей половины поля засылает мяч вперед. Соболев на чужой половине выигрывает верх у Дугласа Сантоса, но скидывает мяч Венделу. Тот прокидывает его в касание Клаудинью, и в этот момент за их спинами, в захлебнувшейся атаке, остаются сразу четыре спартаковца — три форварда плюс Литвинов. Еще двое, Мозес и Зобнин, — почти на одной линии. Бразилец моментально закидывает мяч на Азмуна. Иранец бежит к штрафной, но там — потеря. Тем не менее уже понятно: «Зенит» намерен играть быстро.

6-я минута. «Зенит» спокойно контролирует мяч в центре поля, Чистяков отдает направо Ракицкому, того никто не накрывает (ну, Ларссон это отдаленно изображает) — хотя есть хоть один человек в российском футболе, который не знает, как Ярослав вырезает с левой? В момент, когда мяч у Ракицкого, нажимаю на «стоп» — и вижу дикий разрыв между передней тройкой «Спартака» и опорниками, да и ненамного меньший — между опорной зоной и защитниками. Ни о какой компактности нет и речи, хотя о чем, казалось бы, нужно было в первую очередь говорить после «Лестера»? А ведь, повторяю, идет только шестая минута, то есть установка Витории должна быть у игроков еще в головах.

Ракицкий без помех вырезает длинную передачу на ход Азмуну, тот убегает с левого угла один на один с Максименко, но бьет мимо. Не становится сигналом бедствия и это.

9-я минута. Клаудинью катит в край Мостовому. Опять огромное пустое пространство в центре поля. Мостовой с Венделом бегут к штрафной «Спартака» слева, соперников там — ни одного. Вендел уже из штрафной переводит мяч на дальний угол вратарской, откуда из-за спины зазевавшегося Айртона выбегает Клаудинью. Катит под удар Азмуну — но его блокирует Кофрие. Мяч отскакивает обратно к Клаудинью, и удар бразильца с линии ворот головой выбивает Джикия. В этот момент счет точно должен был стать 1:0. Но гостям повезло.

Зенитовцам давали делать все, что они хотели.

Везение «Спартака» при таком разгильдяйстве долго продолжаться не могло. На 20-й минуте счет был открыт.

Ракицкого в этот вечер Семак сделал штатным исполнителем угловых — и это была одна из составляющих разгрома. Он поднял две руки, что, как теперь ясно, означало розыгрыш. Разбежавшись, катнул мяч назад Клаудинью. Вендел отскочил назад под пас, получил его, преследуемый Мозесом, развернулся, вернул Ракицкому.

О котором все спартаковцы начисто забыли.

Вернее, где-то неподалеку был Ларссон, но он смотрел футбол, никак в нем не участвуя. Ракицкий имел возможность выкурить кубинскую сигару, долго примеривался, никто на него не бежал. Идеальная подача на линию вратарской, там Азмун высоко выпрыгивает, продавливает Айртона и бьет головой. 1:0.

Восемь минут спустя случился второй гол. В той атаке «Зенита» мне бросилось в глаза, что шесть игроков «Спартака» располагались в линию, а перед ними — почти никого. Мяч логично отскочил именно туда, где не было спартаковских опорников, к Мостовому. Тот откатил его Круговому, Даниил — налево Клаудинью. Бразилец был с мячом у левой боковой линии штрафной, его вроде бы контролировал Мозес. Вроде бы.

Потому что когда Клаудинью начал сокращать угол обстрела и замахнулся, нигериец за этим с интересом наблюдал — но не более. Клаудинью закрутил мяч в дальнюю «девятку». Мозес помешать не успел. Максименко прыгнул — но не дотянулся. 2:0.

Сколько можно ставить Максименко?

Это была еще и ошибка вратаря. Не катастрофическая, но серьезная. На тренировках перед матчами сборной со Словакией и Словенией тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов указал Матвею Сафонову, что при такого рода крученых ударах голкиперу лучше располагаться чуть ближе к воротам — дальний угол тем самым можно в большей степени обезопасить, а в ближний из такой позиции не пробьешь. Подозреваю, что поводом для разговора отчасти был гол датчанина Дамсгора на Евро-2020.

Сафонов услышал — и после игры сказал Кафанову, что в важнейшем эпизоде матча со словаками вспомнил то наставление. Максименко тоже был в сборной в сентябре и, не сомневаюсь, слышал от Кафанова то же самое. Но уроков не извлек. Продолжил играть так, как привык. Не думая, а действуя только за счет физических данных. На тренировках это, естественно, было видно. Поэтому, а также, естественно, из-за его игры в сборной Максименко больше нет. И едва ли в ближайшее время будет.

Четвертый мяч на исходе тайма будет уж совсем его. Да, Мостовой идеально откроется под заброс Барриоса (офсайда там не было — вингер «Зенита» находился на одной линии с Джикией) и от центра поля помчится один на один с вратарем. Но Андрей слишком далеко пробросил мяч, и Джикия его нагнал. Вот только Максименко зачем-то оказался в полупозиции. Рвани он как следует, когда мяч отскочил от Мостового слишком далеко, — может, и успел бы. Но и рывок был вяловатый, и не добежал голкипер куда следует. В итоге Мостовой пробросил мяч в сторону от Джикии — и, если бы Максименко находился в воротах, ни о каком голе не было и речи. Но одним движением зенитовец его начисто отыграл.

Два мяча из четырех в первом тайме — в той или иной степени вратарские. Максименко в этом сезоне совершает такое количество ошибок, что в какой-то момент должен был хотя бы на один матч присесть на лавочку. Просто чтобы задуматься. Когда ты все время играешь, когда ты незаменим, невзирая ни на какие ошибки, — ты поневоле будешь думать, что все идет правильно.

Сафонов вот в августе на матч в «Краснодаре» присел (насколько слышал, не без рекомендации Кафанова) — и встряхнулся. Понял: что-то с ним не так. Надо работать. И стал это делать так, что в его вызове на октябрьские матчи сомнений уже не было, а там он еще и место основного голкипера выгрыз. А Максименко как был вальяжен, так и остался. И никакие ошибки на него не воздействовали. Кончилось всё «Зенитом».

В этом матче поставить в основу Александра Селихова было нельзя — он заболел. Но почему нельзя было сделать это раньше? Неужели разница в уровне между Максименко и Селиховым такова, что первый может ошибаться вечно?

Максименко давали столько шансов, сколько не дают в клубах высокого уровня почти никому. Он надежд не оправдал — и 1:7 должны поставить в этом вопросе точку. Можно с какой угодно яростью выбивать мяч из ворот после седьмого гола — сути дела это не меняет. И я подпишусь под каждым словом упомянутого мною выше актера и болельщика «Спартака» Дмитрия Назарова, горько написавшего после игры в Питере:

В ворота хорошо бы встать голкиперу

По правилам, такое позволительно.

А не парнишке во вратарском свитере

С повадками внимательного зрителя.

При этом не скажу, что Станислав Крицюк — сильное звено «Зенита». Довольно бодро начав, экс-краснодарец и экс-португалец стал немалой частью мини-кризиса питерцев в последние недели. Просто «Спартак» не создал для него больших проблем — кроме хорошего гола Промеса после диагонали «шведой» Айртона и сброса Соболева и вспомнить больше нечего.

С единоличным рекордом Дзюбе придется подождать

Я перепрыгнул к четвертому голу «Зенита» и единственному — «Спартака» через третий зенитовский мяч. Опять угловой — только теперь не разыгранный, а поданный. Снова навес Ракицкого, снова удар головой Азмуна, разбегавшегося с 11-метровой отметки под присмотром Зобнина. Хотя нет — не присмотром, а сопровождением. Роман иранцу так и не помешал. Не добежал, не допрыгнул. 3:0.

Мне вот интересно — когда и с «Динамо», и с «Лестером» было до рези в глазах очевидно, что пары Зобнин — Литвинов в центре мало и по количеству, и по качеству; если от них там мокрого места не оставляли, на что рассчитывал Витория, выставляя не то чтобы даже эту пару (там сейчас после продажи Крала и травмы Умярова выбрать особо больше некого, разве что Хендрикса), но ту же схему 3-4-3?

Она ведь означает, что в центре поля у команды два человека. И это, мягко говоря, не Нголо Канте. Зобнин — тень себя прежнего, Литвинов еще три месяца назад с трудом мог мечтать о месте в стартовом составе. «Лестер» разорвал во многом именно опорную зону красно-белых, не способную вгрызаться соперникам в горло, оставляющую недопустимо много свободного пространства. И что, по-вашему, Семак — слепец, чтобы этого не увидеть?

Он опять же сработал четко по лестерским лекалам.

Скорости «Зениту», кстати, прибавил и Круговой, который обратил на себя внимание еще яростным выходом на замену на последних минутах игры с «Ювентусом». Помните штрафной, заработанный им в самой концовке, когда Аллегри даже ушел в раздевалку, не глядя на то, как пробьет Дуглас Сантос? Он не забил, но молодой россиянин обратил на себя внимание. А выйдя посреди первого тайма на замену вместо травмированного бразильца, снова не упустил свой шанс.

С прохода Кругового началась атака спустя минуту после гола Промеса, которая завершилась выстрелом Караваева в перекладину. И стало ясно, что тот мяч голландца для «Спартака» — не более чем разовый всплеск. А еще через минуту «Зенит» забил пятый. Когда Клаудинью перевел мяч шикарной диагональю на ход Караваеву, четыре спартаковских защитника бежали лицом к своим воротам. Правый латераль покатил на дальнюю, а там мы наконец вспомнили о существовании Рассказова. Мостовой замкнул прострел из-за опоздания к мячу «героя» матча с «Лестером». 5:1.

Понятно, что Рассказов, к его счастью, — далеко не на первых ролях в матче с «Зенитом», но у меня в голове не укладывается, как Витория после его перформанса с «Лестером» мог поставить его в Питере. Из чувства протеста, что все на него так набросились?

Ну это же детский сад какой-то. Игра Рассказова — это полное непонимание, как должен действовать центральный защитник. И не дать в подобной ситуации шанса Кутепову — это и морально убить последнего, и не объяснить первому, что такая игра с «Лестером» — за гранью добра и зла.

Зато Мостовой у «Зенита» своим шансом, не таким уж частым, воспользовался сполна. И теперь ясно, почему питерцы — и Семак, уверен, в первую очередь — отказались продавать его в «Локомотив», когда сделка была уже почти на мази. В ротации у серьезной команды должны быть люди, которые в нужные моменты выходят вот так.

Это был матч для скоростных игроков «Зенита». Поэтому — Мостовой, а не, допустим, Ерохин. Поэтому — Азмун, а не Дзюба. Аплодисменты Семаку, что не пошел по пути наименьшего сопротивления и не сыграл так, как это работало в три предыдущих года. Стиль начал диверсифицироваться где-то с середины прошлого сезона. И сейчас Дзюба периодически забивает, но уже не является столпом команды, не определяет ее манеру.

Чтобы не вызывать его негатива, да и дать шанс забить рекордный мяч (который на поверку только сравняет Артема с достижением Олега Веретенникова), Семак выпустил Дзюбу, и тот с пенальти сделал то, что хотел. И до сих пор доказывает, что его мяч — рекордный, хотя при всех повторах гола за «Томь» в ворота «Локомотива» очевидно: это автогол Янбаева. И официальные протоколы РПЛ придерживаются этой же точки зрения.

До игры много говорилось (в том числе и мною) на тему назначения на игру арбитра Сергея Иванова. Понятно, что при таком течении матча ростовский рефери не мог сыграть в ней никакой существенной роли, но минимальную лепту он внес. Повтор крупным планом показал, что никакого фола Кофрие на Азмуне не совершал — что не оправдывает до нелепого медленную игру бельгийца, когда мяч был у него на ноге, и он начал его подрабатывать. Иранец, как показалось, просто споткнулся, а Иванов посчитал это фолом. Издали с ним можно было согласиться, вблизи нарушение показалось крайне сомнительным. Однако и ВАР выступил за судью. А Дзюба, отобравший мяч у Сутормина, не стал делать паузу, к которой все давно готовы. Отбей Максименко этот удар, он — с учетом имени бьющего — обеспечил бы себе в глазах болельщиков «Спартака» хоть какую-то индульгенцию. Но в этот день такого произойти не могло.

И этим тоже все не ограничилось. Красно-белые никогда даже в советской истории не получали в свои ворота семь мячей. Но и до такого кошмара дело дошло. Причем степень унижения была уж совсем запредельной — Ерохин закатил мяч с линии ворот. Круговой (опять Круговой) навесил на Дзюбу, тот из-под Рассказова пробил головой в упор. Максименко отбил перед собой, Чистяков покатил вдоль пустых ворот, Ерохин внес в пустые. Занавес.

Минуты спустя Семак поддержит Руя Виторию — жест благородный. Впрочем, несложно быть благородным, только что оставив от соперника руйины.

В нынешнем мае «Зенит» точно так же разнес в клочья «Локомотив», который, в отличие от нынешнего «Спартака», всю весну прошел здорово, — 6:1. Теперь — 7:1. Два таких результата в ключевых матчах менее чем за полгода — это уже едва ли случайность, тем более что между ними и 4:0 с «Мальме» уместились. С теми, кто равен или чуть слабее, Семак научился играть с позиции силы. Причем точно нащупывая слабые звенья и играя совершенно по-разному — что уже говорит о созревании тренера.

Осталось научиться добиваться результата с теми, кто сильнее. С «Челси» и «Ювентусами».