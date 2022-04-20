«Отстранение наших клубов — не трагедия, неприятен сам факт решения УЕФА». Мнение Романцева
— С приближением развязки сезона обостряется вопрос участия в еврокубках. Согласны, что бан российских клубов — трагедия для нашего футбола?
— Увы, но это уже свершившийся факт. Значит, теперь надо думать, как жить дальше. Я бы не относил случившееся к разряду трагедий. Прежде всего, плохо то, что борьба клубов за право участия в еврокубках придавала нашему чемпионату особую остроту и привлекательность. А это отличный стимул для роста и футболистов, и тренеров. Плюс необходимый опыт, который позволял определять правильность выбранного курса в работе.
Например, «Краснодар», получив еврокубковый опыт, вырос и окреп. Да и «Спартак» 90-х мужал на глазах. Сколько наших ребят после этого уехало в зарубежные клубы! Так что здесь наш футбол пока несет потери. Вот почему руководству РФС нужно подумать, чем восполнить этот, надеюсь, временный пробел. Возможно, это удастся сделать, организовав какие-то турниры с привлечением команд из стран, с которыми мы продолжаем дружить и сотрудничать. При этом обязательно помня о проведении таких же турниров и для молодого футбольного поколения.
— РФС нужно до конца бороться за право вернуться в еврокубки?
— Прежде всего, неприятен сам факт такого решения УЕФА, поскольку никаких оснований для этого ни в одном официальном документе нет. Странно, что главный футбольный орган Европы, всегда подчеркивавший свою независимость от любых политических ситуаций, вдруг резко изменил своим принципам. И сейчас особенно важно не опускать руки. Я не юрист и не функционер, но наверняка есть люди, которые знают, какие можно использовать рычаги для восстановления справедливости. Главное — не опускать руки! Сумели же мы выстоять и доказать свою правоту, когда нас обвиняли во всех смертных грехах в истории с допингом. Точно так же уверенно и настойчиво надо вести борьбу за свои права и в этой ситуации. И главное — верить, что она не напрасна!
— Помните свой первый еврокубковый матч?
— Такое не забывается! В 80-м играли в Люксембурге в Кубке европейских чемпионов с «Женессом». Выиграли 5:0! Два мяча забил Гаврилов, по одному — Хидиятуллин и Родионов с Ярцевым. Играли легко, весело. Даже Бесков остался доволен. А уж как тренер я первый матч провел в Кубке УЕФА с «Аталантой» в Бергамо. За них тогда Каниджа из сборной Аргентины выступал. Тяжелая была встреча, вязкая, практически без моментов. Но дома Черенков с Родионовым итальянцам забили — на том и разошлись.
— В то время ощущалась разница между играми в еврокубках и матчами чемпионата страны?
— Я бы не сказал, что по накалу встречи в европейских турнирах были намного выше. Иной раз дома было тяжелее. Проблемы возникали лишь в тех случаях, когда встречались со звездными командами. Как, например, в «Марселе», где выступала половина сборной мира — Абеди Пеле, Папен, Тигана. Вот мы в полуфинале Кубка европейских чемпионов в 91-м и уступили. Хотя до этого выбили из турнира крепкую «Спарту», «Наполи» с самим Марадоной, а в Мадриде победили «Реал». Но ни в одной, даже проигранной, встрече «Спартак» не проявлял слабости, бился до конца и играл только на победу.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|25
|16
|7
|2
|58-24
|55
|
2
|Динамо
|25
|16
|4
|5
|45-24
|52
|
3
|ЦСКА
|25
|13
|5
|7
|37-25
|44
|
4
|Сочи
|25
|13
|4
|8
|39-27
|43
|
5
|Краснодар
|24
|11
|6
|7
|35-24
|39
|
6
|Локомотив
|24
|10
|8
|6
|35-31
|38
|
7
|Кр. Советов
|25
|11
|5
|9
|32-26
|38
|
8
|Ахмат
|25
|10
|2
|13
|29-34
|32
|
9
|Ростов
|25
|8
|7
|10
|41-42
|31
|
10
|Спартак
|25
|8
|7
|10
|28-33
|31
|
11
|Н. Новгород
|25
|7
|7
|11
|22-34
|28
|
12
|Рубин
|25
|7
|5
|13
|32-44
|26
|
13
|Химки
|25
|5
|10
|10
|26-41
|25
|
14
|Уфа
|25
|4
|10
|11
|23-35
|22
|
15
|Урал
|25
|4
|9
|12
|16-28
|21
|
16
|Арсенал
|25
|5
|6
|14
|25-51
|21
|23.04
|14:00
|
Урал – Уфа
|- : -
|23.04
|16:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|23.04
|19:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|24.04
|14:00
|
Рубин – Арсенал
|- : -
|24.04
|14:00
|
Химки – Кр. Советов
|- : -
|24.04
|16:30
|
Ростов – Спартак
|- : -
|24.04
|19:30
|
ЦСКА – Динамо
|- : -
|25.04
|19:00
|
Краснодар – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|16
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|12
|
|
Федор Смолов
Динамо
|11
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0