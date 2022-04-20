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«Отстранение наших клубов — не трагедия, неприятен сам факт решения УЕФА». Мнение Романцева

Олег Романцев не считает трагедией отстранение российских клубов от еврокубков
Александр Львов
Обозреватель
Читать «СЭ» в
Матч «Спартака» и «Наполи».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Легендарный тренер — об исторической значимости еврокубков.

— С приближением развязки сезона обостряется вопрос участия в еврокубках. Согласны, что бан российских клубов — трагедия для нашего футбола?

— Увы, но это уже свершившийся факт. Значит, теперь надо думать, как жить дальше. Я бы не относил случившееся к разряду трагедий. Прежде всего, плохо то, что борьба клубов за право участия в еврокубках придавала нашему чемпионату особую остроту и привлекательность. А это отличный стимул для роста и футболистов, и тренеров. Плюс необходимый опыт, который позволял определять правильность выбранного курса в работе.

Например, «Краснодар», получив еврокубковый опыт, вырос и окреп. Да и «Спартак» 90-х мужал на глазах. Сколько наших ребят после этого уехало в зарубежные клубы! Так что здесь наш футбол пока несет потери. Вот почему руководству РФС нужно подумать, чем восполнить этот, надеюсь, временный пробел. Возможно, это удастся сделать, организовав какие-то турниры с привлечением команд из стран, с которыми мы продолжаем дружить и сотрудничать. При этом обязательно помня о проведении таких же турниров и для молодого футбольного поколения.

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— РФС нужно до конца бороться за право вернуться в еврокубки?

— Прежде всего, неприятен сам факт такого решения УЕФА, поскольку никаких оснований для этого ни в одном официальном документе нет. Странно, что главный футбольный орган Европы, всегда подчеркивавший свою независимость от любых политических ситуаций, вдруг резко изменил своим принципам. И сейчас особенно важно не опускать руки. Я не юрист и не функционер, но наверняка есть люди, которые знают, какие можно использовать рычаги для восстановления справедливости. Главное — не опускать руки! Сумели же мы выстоять и доказать свою правоту, когда нас обвиняли во всех смертных грехах в истории с допингом. Точно так же уверенно и настойчиво надо вести борьбу за свои права и в этой ситуации. И главное — верить, что она не напрасна!

— Помните свой первый еврокубковый матч?

— Такое не забывается! В 80-м играли в Люксембурге в Кубке европейских чемпионов с «Женессом». Выиграли 5:0! Два мяча забил Гаврилов, по одному — Хидиятуллин и Родионов с Ярцевым. Играли легко, весело. Даже Бесков остался доволен. А уж как тренер я первый матч провел в Кубке УЕФА с «Аталантой» в Бергамо. За них тогда Каниджа из сборной Аргентины выступал. Тяжелая была встреча, вязкая, практически без моментов. Но дома Черенков с Родионовым итальянцам забили — на том и разошлись.

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— В то время ощущалась разница между играми в еврокубках и матчами чемпионата страны?

— Я бы не сказал, что по накалу встречи в европейских турнирах были намного выше. Иной раз дома было тяжелее. Проблемы возникали лишь в тех случаях, когда встречались со звездными командами. Как, например, в «Марселе», где выступала половина сборной мира — Абеди Пеле, Папен, Тигана. Вот мы в полуфинале Кубка европейских чемпионов в 91-м и уступили. Хотя до этого выбили из турнира крепкую «Спарту», «Наполи» с самим Марадоной, а в Мадриде победили «Реал». Но ни в одной, даже проигранной, встрече «Спартак» не проявлял слабости, бился до конца и играл только на победу.

Олег Романцев
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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 Зенит 25 16 7 2 58-24 55
2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
4
 Сочи 25 13 4 8 39-27 43
5
 Краснодар 24 11 6 7 35-24 39
6
 Локомотив 24 10 8 6 35-31 38
7
 Кр. Советов 25 11 5 9 32-26 38
8
 Ахмат 25 10 2 13 29-34 32
9
 Ростов 25 8 7 10 41-42 31
10
 Спартак 25 8 7 10 28-33 31
11
 Н. Новгород 25 7 7 11 22-34 28
12
 Рубин 25 7 5 13 32-44 26
13
 Химки 25 5 10 10 26-41 25
14
 Уфа 25 4 10 11 23-35 22
15
 Урал 25 4 9 12 16-28 21
16
 Арсенал 25 5 6 14 25-51 21
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23.04 14:00
Урал – Уфа
 - : -
23.04 16:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
23.04 19:00
Сочи – Ахмат
 - : -
24.04 14:00
Рубин – Арсенал
 - : -
24.04 14:00
Химки – Кр. Советов
 - : -
24.04 16:30
Ростов – Спартак
 - : -
24.04 19:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.04 19:00
Краснодар – Зенит
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