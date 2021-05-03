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Зарема Салихова и Юсуф Алекперов вошли в совет директоров «Спартака». Красно-белые официально стали семейным клубом

Отдел футбола «СЭ»
Отдел футбола «СЭ»
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Сегодня, 14:45
Леонид Федун и Зарема Салихова. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Леонид Федун и Зарема Салихова. Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Зарема Салихова и&nbsp;Марина Грановская.В «Спартаке» — новая власть! Жена владельца клуба Леонида Федуна впервые выступила публично

В понедельник официальный сайт «Спартака» объявил, что в совете директоров произошли изменения. В руководстве клуба теперь не будет Сергея Михайлова, который входил в совет директоров, как кажется, всегда. А если точнее — с 2004 года. Ровно два года назад Михайлов стал заместителем председателя совета директоров, правда, уже в августе прошлого года покинул этот пост. «Ну, о бывших коллегах либо хорошо, либо никак. Мой ответ — никак», — так в интервью Metaratings в сентябре прошлого года отозвалась о нем Зарема Салихова, супруга Леонида Федуна.

Теперь Салихова не просто супруга, она официально вошла в совет директоров и стала главным аудитором клуба. По факту «Спартак» просто официально утвердил ту структуру управления клуба, которая существует уже почти год: Салихова проводила аудит еще при Томасе Цорне, который покинул клуб еще прошлым летом. Кроме того, Салихова еще в начале сезона начала появляться в медиа и олицетворять власть в «Спартаке». Все к этому давно привыкли. Получив должность, Зарема станет еще больше контролировать всю финансово-расходную часть.

Зарема Салихова и&nbsp;Леонид Федун.«Зарема может стать для «Спартака» своей Грановской». Интервью тайного советника Федуна

Наряду с Салиховой в совет директоров вошел Юсуф Алекперов, сын главы ПАО «Лукойл», одного из главных акционеров клуба Вагита Алекперова. Юсуф Вагитович, которому в июне исполнится 31 год, относительно давно вошел в главный орган управления, «СЭ» писал об этом еще 2 января этого года. Вагит Алекперов стал проявлять все больше внимания к футбольному клубу, видя в нем не просто спортивный проект, но и интересный актив с качественной инфраструктурой. Теперь очевидно, что глава «Лукойла» намерен получать всю информацию из клуба напрямую, поставив в совет директоров своего человека. Что, в свою очередь, может повлечь за собой увеличение финансирования «Спартака».

«Спартак» после всех изменений превратился в своеобразный семейный бизнес, но контролируют клуб не одна семья, а две. Никакой революции не произошло, красно-белые просто объявили о кадровых решениях, которые были приняты уже давно. «Спартак» официально представил структуру управления, с которой клуб войдет в сезон своего столетия и будет решать задачу завоевания титула к юбилею.

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