Зарема Салихова и Юсуф Алекперов вошли в совет директоров «Спартака». Красно-белые официально стали семейным клубом

Что значат последние назначения в СД.

В понедельник официальный сайт «Спартака» объявил, что в совете директоров произошли изменения. В руководстве клуба теперь не будет Сергея Михайлова, который входил в совет директоров, как кажется, всегда. А если точнее — с 2004 года. Ровно два года назад Михайлов стал заместителем председателя совета директоров, правда, уже в августе прошлого года покинул этот пост. «Ну, о бывших коллегах либо хорошо, либо никак. Мой ответ — никак», — так в интервью Metaratings в сентябре прошлого года отозвалась о нем Зарема Салихова, супруга Леонида Федуна.

Теперь Салихова не просто супруга, она официально вошла в совет директоров и стала главным аудитором клуба. По факту «Спартак» просто официально утвердил ту структуру управления клуба, которая существует уже почти год: Салихова проводила аудит еще при Томасе Цорне, который покинул клуб еще прошлым летом. Кроме того, Салихова еще в начале сезона начала появляться в медиа и олицетворять власть в «Спартаке». Все к этому давно привыкли. Получив должность, Зарема станет еще больше контролировать всю финансово-расходную часть.

Наряду с Салиховой в совет директоров вошел Юсуф Алекперов, сын главы ПАО «Лукойл», одного из главных акционеров клуба Вагита Алекперова. Юсуф Вагитович, которому в июне исполнится 31 год, относительно давно вошел в главный орган управления, «СЭ» писал об этом еще 2 января этого года. Вагит Алекперов стал проявлять все больше внимания к футбольному клубу, видя в нем не просто спортивный проект, но и интересный актив с качественной инфраструктурой. Теперь очевидно, что глава «Лукойла» намерен получать всю информацию из клуба напрямую, поставив в совет директоров своего человека. Что, в свою очередь, может повлечь за собой увеличение финансирования «Спартака».

«Спартак» после всех изменений превратился в своеобразный семейный бизнес, но контролируют клуб не одна семья, а две. Никакой революции не произошло, красно-белые просто объявили о кадровых решениях, которые были приняты уже давно. «Спартак» официально представил структуру управления, с которой клуб войдет в сезон своего столетия и будет решать задачу завоевания титула к юбилею.