Почему «Сочи» вообще не атаковал ворота «Зенита» при счете 1:2?

Обозреватель «СЭ» — о матче «Сочи» — «Зенит» (1:2) и разговорах вокруг него.

«Всем хочется жареного»

«Понятно, что всем хочется жареного, но не хотел бы делать акцент на «Зените» или ком-то другом. До него у нас были «Локомотив», «Рубин», «Тамбов» — и все они имеют для нас одинаковое значение. Если будем делить матчи на важные и нет, то отношение ребят к части игр станет не таким, как надо». Эти слова за несколько дней до матча «Сочи» — «Зенит» произнес в нашем разговоре главный тренер сочинцев Владимир Федотов — специалист и человек, к которому я отношусь и буду относиться с большим уважением.

Но прикидываться слепоглухонемым и делать вид, что мне ничего не известно о разговорах, которые упорно ходят вокруг взаимоотношений «Зенита» и «Сочи», тоже права не имею. Собственно, состав сочинцев к подобным домыслам подталкивает сам по себе. До переезда на юг России команда называлась «Динамо» и располагалась в Санкт-Петербурге, ее владелец Борис Ротенберг и генеральный директор Дмитрий Рубашко — петербуржцы. В стартовом составе на воскресный матч было два ныне принадлежащих «Зениту» и арендованных в «Сочи» футболиста — Маммана и Прохин; еще четверо бывших футболистов клуба с берегов Невы — Нобоа, Цаллагов, Юсупов и Антон Заболотный, наконец, воспитанник питерского футбола Николай Заболотный. То есть 7 из 11 — за исключением Миладиновича, Терехова, Заики и Бурмистрова!

И это еще ночью перед игрой поднялась температура у основного центрального защитника Мевли, а в игре предыдущего тура с «Рубином» сломался его коллега по амплуа Новосельцев — еще два экс-зенитовца. Да и история с отправкой туда после бана на выступление за «Зенит» Александра Кокорина еще достаточно свежа у всех в памяти. Символичным был момент до начала матча, когда перед торжественной минутой, посвященной Дню космонавтики, улучили минуту для дружеских объятий Нобоа и Маммана, с одной стороны, и Барриос с Малкомом, с другой.

В таких обстоятельствах подозрения со стороны поклонников других клубов неизбежны, особенно когда коллектив, который они именуют фарм-клубом, не может отобрать у «первой команды» ни одного очка. Если, правда, не считать кубкового матча 2017 года, когда «Зениту» противостояло еще питерское «Динамо», в самом начале матча был удален защитник сине-бело-голубых... Миха Мевля, и в большинстве команда ФНЛ под руководством Александра Точилина обыграла суперфаворита с сиятельным тренером Роберто Манчини — 3:2.

А удалил тогда будущего сочинца Мевлю... молодой арбитр Павел Кукуян из Сочи. Как мы видим, это никак не навредило карьере одного из самых прогрессирующих арбитров страны, который теперь безупречно работает на таких матчах топовой категории сложности, как «Спартак» — «Зенит». И один этот факт уже должен заставить задуматься о том, насколько преувеличена тема влияния пресловутой «руки «Газпрома» на все процессы и судьбы всех людей российского футбола. То, что в определенной степени оно, это влияние, присутствует — спорить глупо, иначе 14 из последних 16 лет РФС не руководили бы экс-президенты «Зенита» — Виталий Мутко (дважды), Сергей Фурсенко и Александр Дюков. Но доводить эту тему до полного абсурда тоже не стоит.

И почему нельзя предположить, что «Зенит» реально, безо всяких подковерных игр, может выиграть у «Сочи» четыре матча из четырех? Это же не 20 из 20, в конце концов, а южане еще в прошлом сезоне были новичками РПЛ и боролись за выживание. И, в конечном счете, почти на каждой позиции игрок «Зенита» сильнее сочинского визави, мотивация у игроков из Петербурга четче и мощнее, более того, болельщиков даже в гостевых матчах значительно больше, чем хозяйских.

На трибунах были почти одни зенитовцы

А 11 апреля было именно так. Несколько тысяч поклонников «Зенита», рванувших на юг, наверняка были разочарованы дождливой и довольно холодной для этих мест — плюс десять — погодой в Имеретинской долине. Но над болельщиками «Сочи» они имели огромный количественный перевес, конкурировать там было не с кем. Обычно за правыми от ложи прессы воротами располагается пусть небольшой, но активный сектор болельщиков Black Sea Squad, вывешивающий хотя бы какие-то баннеры. На этом матче от него остался только барабанщик, судя по доносившимся оттуда звукам. Людей видно почти не было, баннеры тоже отсутствовали. Циничные питерские коллеги сделали вывод, что фанаты «Сочи» на время этого матча переместились к своим настоящим землякам в их сектора...

Я, конечно, к ним присоединяться не буду, но выражу удивление, почему на таком статусном матче, как против «Зенита», фан-сектор «Сочи» был почти пуст. Обычно на игры против больших клубов людей в регионах приходит намного больше, чем на встречи с условными «Уфой» или «Уралом». Здесь — все наоборот. Как это прикажете понимать?

Тем более что день — выходной, матч — дневной. Логистика здесь действительно ставит немало помех тому, чтобы болельщики «Сочи» из самого Сочи спокойно добирались до расположенного в Имеретинке «Фишта» — но в воскресенье-то днем все было более чем удобно. Или придирчивым по части погоды южанам дождь помешал? Так ведь стадион церемоний открытия и закрытия Зимней Олимпиады-2014 — под козырьком...

Рассказали мне знающие люди еще такой факт: если обычно игрокам и персоналу «Сочи» выделяют какое-то количество бесплатных билетов, то в данном случае — не давали. Возможно, потому что в клубе не хотели, чтобы болельщиков «Зенита» на трибунах стало еще больше.

Все ли люди, неравнодушные к российскому футболу, считают, что «Сочи» — фарм-клуб «Зенита», который находится у последнего, грубо говоря, в подчинении? Если почитать Telegram-каналы, то получится, что так. Но вот в прошлом году довелось мне беседовать для программы «На троих с Рабинером» с яростным болельщиком «Спартака», певцом и музыкантом Александром Градским, которого уж точно никто не обвинит в том, что он «продался «Газпрому». Говорили мы после нашумевшего домашнего поражения «Зенита» от «Брюгге», и одной из тем был режим наибольшего благоприятствования во внутренних соревнованиях, расслабивший сине-бело-голубых. Но на тему «Сочи», игравшего против зенитовцев прямо перед «Брюгге», Градский сказал:

«Сочи» играл серьезно. Команда не сдалась заранее, не подняла лапки. И не взяли деньгами, это было видно. Потом, там же есть игроки и из других команд. Во главе «Сочи» просто оказался человек, который захотел заплатить деньги и создать второй клуб с хозяином, после Галицкого.

Сочи и Краснодар рядом, там море, что же там не жить, не тренироваться?! Гораздо лучше, чем, к примеру, в Красноярске. Теплее! Считаю, если владелец не прикроет проект в Сочи — а в России так часто бывает, примером может служить «Анжи», — то клуб будет конкурентноспособен. Пока у него есть средства, он будет их инвестировать".

«Если навесили такое клише — на него можно отвечать только результатами»

В прошлом декабре мы разговаривали на базе «Сочи» с Федотовым, и я поинтересовался, злит ли его обывательская точка зрения, что «Сочи» — фарм-клуб «Зенита» и сдает ему матчи.

— Коронный вопрос! — усмехнулся главный тренер сочинцев. — Это говорили в Оренбурге, продолжается в Сочи. Уже не злит и даже не нервирует, потому что набило оскомину. Если навесили такое клише — на него можно отвечать только результатами. Пусть мне только объяснят одну вещь, а то сам не пойму. Как тренер должен доносить до футболистов, что игру надо сдать? Какой авторитет будет иметь специалист в их глазах после всех этих дел? Это несусветная глупость. Мы не раз и по счету, и по игре были близки, чтобы отобрать очки у «Зенита».

Будут близки и сейчас.

Что меня не настроило на оптимистический лад в нашем разговоре с Федотовым уже на днях — это ответ на вопрос, есть ли у него особая спортивная злость перед матчем с «Зенитом» с учетом того, что об этом говорят:

«Злость никогда не идет на пользу. Она мешает правильному восприятию. «Зенит» отдыхал, у него не было кубкового матча. У команды из Санкт-Петербурга есть серьезная обойма футболистов, а у нас, к сожалению, недокомплект, обойма коротенькая. Выпавшие футболисты — такие, как Жоаузинью — ох как пришлись бы ко двору».

Федотов все сказал абсолютно объективно, так и есть. Но боевитости в его словах хотелось бы побольше. Хотя, с другой стороны, перед декабрьским матчем «Зенита» со «Спартаком» все представители красно-белых на словах обещали войну. А на деле получилась игра в одну калитку. Так что словам верить можно далеко не всегда. Может, и Федотов хитрил, желая не подстелить соломку, а напротив, усыпить бдительность соперника.

Хотя кадровая ситуация у «Сочи» действительно печальная. У команды и так была очень узкая скамейка, а против Питера не могли сыграть первый вратарь Джанаев и даже планировавшийся его сменщиком Адамов (накануне матча он отравился), два из трех основных центральных защитника Мевля и Новосельцев, главный созидатель Жоаузинью. Уверен, Федотов после провального кубкового матча с «Локомотивом» отправил бы в глубокий резерв Мамману, которого когда-то «Зенит» купил за 16 миллионов (!) евро у «Лиона», а он при обоих голах Смолова недорабатывал и просто смотрел футбол. Но на кого? Да, на еще одного арендованного игрока из Питера, молодого Данилу Прохина. Однако накануне вечером заболел Мевля, и Федотову (самому больному ангиной и не присутствовавшему на стадионе) пришлось выпускать и Мамману, и Прохина.

Последнее оказалось только к лучшему. 19-летний центральный защитник сыграл нетипично для многих молодых футболистов, старающихся спрятаться за спины опытным партнерам и делать только самые простые вещи. Прохин был и агрессивен (не боялся жестко идти встык даже с Дзюбой), и умен на перехватах, и толков в начале атаки. Однажды он даже совершил успешный проход в чужую штрафную. Допускаю, что страстно хотел напомнить о себе основному работодателю, но тут важна не мотивация, а то, как парень играл. Скажи ему кто-то, что он сдавал игру, — не сомневаюсь, получил бы от Прохина по физиономии. И мне бы это было понятно, а за игрой этого парня с характером теперь буду следить пристальнее.

Знаем мы, правда, миллион историй, когда опытные игроки между собой о чем-то договаривались, а молодых не оповещали. Но я пытался максимально зорко отслеживать нюансы игры, и в первом тайме ровно ничто не говорило о том, что она носит неспортивный характер. Да и вообще, было бы более чем цинично, если бы две команды выходили на игру под легендарную композицию Queen «We Will Rock You», зная о том, что это будет пародия на футбол.

«Бейся до конца!»

У «Зенита» до перерыва были более явные шансы, но удар Азмуна отбил ногой Н. Заболотный, Малком после кикса Заики пробил в сетку сбоку, Дзюба забил, но из небольшого офсайда. Ни один из них к успеху не привел, а сопротивление тогда выглядело ожесточенным. Да, любой зенитовец мог обыграть любого сочинца, и это соответствовало правде жизни, — но другие страховали почти безупречно, бросались под мяч, да и по ногам, когда не было другого выхода, могли приложиться.

Все это выглядело как вполне мужская игра, и в перерыве я подошел обменяться впечатлениями к комментатору матча Константину Геничу — у него ощущения были ровно те же. Но он добавил, что «Зенит» просто дожмет «Сочи» по игре.

Все, однако, оказалось сложнее. Первыми забили сочинцы, и гол был трудовой — удар Юсупова, сэйв Лунева, добивание «с мясом» Бурмистрова. Перед тем Юсупов с Нобоа выгрызали мяч в углу поля у Барриоса, и смотрелось все это весьма зло и спортивно. И на кураже сочинцы тут же едва не забили второй.

Вот только этим все у них и закончилось. Азмуну, чтобы сравнять счет и использовать свой, наверное, пятый в этом матче голевой момент, после мяча Бурмистрова потребовалось всего четыре минуты. После этого игра стала какой-то очень плавной. «Зенит» не обострял темп, играя вразвалочку, в том же темпе, что и в недоброй памяти последней Лиге чемпионов. Однако если тогда это обернулось для команды Сергея Семака одним очком в шести матчах, то теперь вполне хватало ему для полного контроля мяча. А контригры у «Сочи» уже не было.

И второй тренер «Сочи» Олег Фоменко на пресс-конференции, и владелец клуба Борис Ротенберг в интервью моему коллеге по «СЭ» Виталию Айрапетову после игры объяснят это усталостью, что полностью соответствует и сказанному мне до матча Федотовым. Они с Фоменко до 89-й минуты сделали одну-единственную замену — Бурмистрова на Руденко! И это при том, что у «Сочи» в середине недели был кубковый матч, да еще и с «Локомотивом», тогда как «Зенит» отдыхал.

Безусловно, выход любого нового футболиста с той куцей скамейки, которая была у сочинцев в этот день, ударил бы по качеству. Но что делать, если основа во главе с Нобоа, который отнюдь не валяет дурака, но выглядит не лучшим образом и с «Локо», и с «Зенитом», уже явно едет «на ободах»? Удивительная ситуация, когда, что бы ты ни сделал, — в плюсе не будешь.

К тому времени, как штаб «Сочи» созрел для тройной замены, счет был уже 1:2. Оказывается, не только русские, но и иранцы долго запрягают, но быстро едут. Азмун порол и порол моменты, но в итоге забил два. Что выглядело вполне логично.

Вот только мне совсем не понравилось то, что происходило на поле в последние десять основных минут после этого гола, а также в добавленное время. «Сочи» не сподобился не то что на навал, но и на какие бы то ни было атаки. Ни в первоначальном, ни в обновленном варианте.

Со стадиона ощущение игры острее, чем по телевизору. В первые полтора тайма в игре был самый настоящий нерв. Его невозможно ни с чем спутать. Но после 80-й минуты, когда Азмун забил второй мяч, он пропал. В кубковом четвертьфинале с «Локомотивом», играя в меньшинстве с 50-й минуты, «Сочи» штурмовал ворота соперника до последней секунды. В матче чемпионата с «Зенитом», выступая в полном составе, хозяева «Фишта» этого не делали.

И даже несколько десятков фанатов «Сочи» на последних секундах начали скандировать: «Бейся до конца!»

Но те, к кому они обращались, почему-то сдались, и на поле после второго гола «Зенита» можно было даже не смотреть — вообще ничего интересного там не происходило. На последние десять минут плюс компенсированные футболистов «Сочи» не хватило.

А почему — из-за короткой скамейки, утомления, более низкого класса или иных причин — пусть каждый читатель решает для себя сам.