Николич переигрывает Тедеско, Смолов и Гильерме рвутся на Евро. Кто раскусит этот «Локо»?!

Обозреватель «СЭ» — о дерби «Локомотив» — «Спартак» (2:0).

Четыре дня назад «Локомотив» обыграл в гостях «Сочи» в сложнейшем четвертьфинале Кубка России, и после матча я пытался взять у железнодорожников интервью. Но откуда-то с больших верхов РЖД поступило распоряжение: до «Спартака» — ни слова.

Такое значение придавалось этому матчу с другой командой-героиней этой весны. Не столь совершенной по результатам, но, пожалуй, более яркой по игре. Я перебрасывался с людьми фразами неформально — и буквально в каждом слове чувствовал, как они, еще вроде бы не отошедшие до конца от кубкового матча, внутренне уже горят «Спартаком».

Федор Смолов после двух великолепных голов на Кубок решил и исход дерби со «Спартаком» своими 1+1. Игрок, пропустивший четыре месяца из-за травмы, накопил сил и тащит «Локо» в Европу, а себя — на Евро-2021. Ему не надо звонить Черчесову и Ромащенко, просить о шансе — он молча выгрызает его своей игрой. Как Артем Дзюба перед ЧМ-2018.

И речь не только о голах, хотя каждый из мячей, которые он забил после травмы, хоть в учебники по ударам по воротам вноси. Но мало кто заметил, например, что после выноса головой Пабло именно Смолов на своей половине поля оказался первым на мяче. Снаряд отскочил к Крыховяку, а далее они с Камано и Жемалетдиновым расчертили трехходовку через все поле, завершившуюся красной карточкой Айртону и штрафным, реализованным тем же Смоловым.

Понятно, что Федор на поле Черкизова был не один, и вообще «Локо» атакует и вообще играет не только и не столько за счет чьих-то индивидуальных действий. Перестройка всей командной игры на сборах достойна глубокого анализа, который в той же сборной, знаю, проводят. Хотя не надо забывать и о том, что в прошлом мае Николич принял не абы кого, а вторую на тот момент команду страны. Сейчас же она — все еще третья.

Тем не менее красно-зеленые весной очень четко знают, чего хотят, и солисту Смолову в этом дерби здорово подыгрывали абсолютно все.

Дмитрий Баринов вырезал ему шикарную диагональ перед первым голом. Дмитрий Живоглядов забежал за Баринова, оттянув на себя внимание Айртона, что дало Дмитрию время для подготовки этой диагонали.

Франсуа Камано, собственно, замкнул прострел Смолова, хотя его задача была проще всего. Но не забудем, что он и разогнал в центре поля эту атаку, а потом рванул в штрафную, чтобы ее завершить.

Рифат Жемалетдинов заработал красную для Айртона и штрафной, с которого Смолов сделал 2:0. Максим Мухин, хоть весь матч и ходил на грани карточек, сделал огромное количество отборов, все время каким-то образом оказываясь на пути мяча, словно унюхивая его, как маленький злой бульдожек.

Маринато Гильерме стоял на голове, тащил от Промеса, Мозеса, дважды Ларссона и всех-всех-всех, а не дрогнуть при таком давлении красно-белых было непросто. К нему даже Доменико Тедеско после матча подошел пожать в восхищении руку. И как минимум на рассмотрение своей кандидатуры перед майским сбором национальной команды Маринато этим матчем, да и вообще всей этой весной наверняка наиграл.

Как обычно, здорово выглядела пара центральных защитников Ведран Чорлука — Пабло, а с верха, выигранного бразильцем из «Бордо», началась вторая голевая атака «Локо». Точнее, атака, после которой было удаление и штрафной имени Смолова.

Новичок Сильянов в целом выдержал очень суровый экзамен, хотя по неназначенному пенальти на Промесе (как и после руки) остается немало вопросов к Кириллу Левникову. Безусловно, нужно в этих эпизодах разбираться детальнее и на холодную голову, но первое впечатление — в целом ряде ситуаций 50 на 50 судейская бригада принимала решения в пользу «Локо». Назначь арбитр хотя бы один из трех пенальти — дальше сценарий мог оказаться иным.

Тем не менее судейство не было главным фактором результата. И вообще, восьмая после зимнего перерыва победа «Локомотива» в восьми матчах с общим счетом 19-2 говорит сама за себя. Однако и «Спартак» был неплох, превзойдя соперника вдвое и по ударам всего, и по ударам в створ.

Но это был не его день.

Это был не день Александра Максименко, который кое-что, конечно, отбил, но неудачно выстроил стенку при штрафном от Смолова. И, кстати, почему он, в отличие от Гильерме в аналогичных ситуациях, не положил за стенкой «лежачего полицейского»? Когда его еще класть, если не при ударе с такого расстояния? Неважно, что пробил Федор в угол вратаря. «Лежачий полицейский» лишил бы форварда целого ряда опций.

Это был не день Лукаса Айртона, в первые 15 минут самого активного игрока матча, но затем антигероя концовки первого тайма. Зачем было толкать Жемалетдинова и получать заведомую красную карточку, тем более что она не уберегла «Спартак» от второго гола?

Это был не день Александра Соболева, к которому Николич очень хорошо подготовил Пабло и Чорлуку, и те не дали ему за первый тайм многого, что дают другие, а в перерыве из-за удаления Айртона пожертвовать решено было именно им.

Это был не день Джордана Ларссона, долгое время совсем незаметного, а затем павшего жертвой монструозного Гильерме. Это был не день Квинси Промеса, который был активнее, но не эффективнее шведа.

Ну, и так далее. Может, сработай блицкриг «Спартака» в первую четверть часа, и футбол оказался бы совсем другим, — но фантастика, как известно, на втором этаже. На старте красно-белые не забили, а потом сыграл план Николича.

Когда я читал высказывания, что якобы «Спартак» возил соперника всю игру, а забивал «Локомотив», то понимал — у людей, которые это пишут, эмоции явно берут верх над здравым смыслом. Например, вся вторая половина первого тайма, начиная с гола Камано, шла абсолютно под диктовку красно-зеленых. Им для этого не нужно было владеть мячом; им вообще не особо нужно владеть мячом. Но далеко не всегда контроль мяча означает контроль игры, и в данном случае это учтивое «только после вас!» сработало безукоризненно.

Как же интересно, сколько времени продлится этот сербский кураж «Локо»? И кто раскусит эту команду? Даже очень яркому «Спартаку» образца этой весны она оказалась не по зубам. Почему-то есть ощущение, что осечка последует на ком-то совсем неожиданном и внешне невзрачном.