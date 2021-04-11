Президент «Сочи» Борис Ротенберг — о матче с «Зенитом» (1:2) и Кокорине.

— Наши ребята — молодцы, создавали моменты, могли выиграть, — считает Ротенберг. — Я поблагодарил футболистов после матча. Они бились даже с таким маститым соперником. Находились с зенитовцами на одном уровне! Это очень приятно.

— Чего тогда не хватило для победы или ничьей?

— Наверное, везения, игра-то нам давалась. Много шансов, чтобы забить, создали. Но... Мы свои не реализовали, а «Зенит» — использовал. Так что не повезло. Были отрезки, когда «Сочи» пытался прессинговать. Но гости все равно смотрелись цельно, контролировали ситуацию. В общем, нам просто не хватило реализации. Проигрыш есть проигрыш.

— Может быть, не хватало прежнего Кокорина?

— Ну... Он же сейчас в «Фиорентине». Думаю, ему там поинтереснее. А так, конечно, команда была бы рада видеть Кокорина, но Александр сделал свой выбор. Это, как говорится, его личное дело.

— В Италии форвард все время лечится...

— Ну а в «Сочи», согласитесь, с ним такого не происходило. А в других клубах — травмируется. О чем это говорит?

— О чем?

— О том, что у нас хороший медицинский штаб.

— Перед встречей ходили разговоры, что «Сочи» уступит «Зениту», так как является его фарм-клубом.

— Да нет же! Это бред чистой воды. Даже несерьезно обсуждать. Спорт есть спорт. Если в футболе будут такие вещи происходить, зачем им заниматься, как формировать сборную?

— Но теперь эти домыслы только усилятся.

— Послушайте, игра все показала. Пусть говорят что хотят. «Сочи» бился! Говорят, что кур доят...

— Почему после второго гола сине-бело-голубых «Сочи» перестал атаковать?

— Не знаю. Может быть, стоило раньше замены произвести — «Зенит» выглядел свежее. Мы же только недавно провели матч на Кубок. Конечно, ребята подустали. И тем не менее бились до последней минуты!

— «Зенит» станет чемпионом?

— Посмотрим. Все от него самого зависит. Да, я сам из Санкт-Петербурга, но пока еще ничего не решено. Матч с нами показал, что зенитовцы не готовы на 200 процентов. Им надо добавлять, думать. У них ведь такая скамейка... Не знаю. Это уже работа главного тренера. Не мне ему советовать.

— Какое место «Сочи» удовлетворит вас по итогам сезона? Думаете о Лиге Европы?

— Не люблю заранее загадывать. Это спорт. Нужно выходить и выкладываться в каждом матче как в финале. А потом уже посчитаем очки и увидим, где находимся. Если ребята станут играть с таким же настроем, как против «Зенита», то победы придут.

«Сочи» — «Зенит»: все голы матча