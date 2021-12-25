Воспитанники «Спартака» часто теряются после трансферов на выход. Выстрелит ли Ломовицкий?

«СЭ» вспоминает примеры, которые лучше не повторять.

«Спартак» прямо сейчас — самый активный российский клуб на трансферном рынке. Красно-белые уже подписали трех новичков: Илью Свинова, Даниила Хлусевича и Шамара Николсона. А в ближайшее время официально объявят о переходе в «Рубин» Александра Ломовицкого.

Красно-белые в очередной раз теряют воспитанника. Но вряд ли это станет большой проблемой для клуба: в последнее время практика показывает, что молодые игроки, прошедшие через академию или «Спартак-2», не могут проявить себя даже в менее статусных клубах.

«СЭ» вспоминает самые яркие примеры.

Вячеслав Кротов

Кротов ярко дебютировал в «Спартаке» при Мурате Якине. Под его руководством Вячеслав забил три мяча в десяти матчах РПЛ. Но с увольнением швейцарца прогресс Кротова остановился — возглавивший красно-белых Дмитрий Аленичев не давал молодому форварду шансов. Немного поиграв за «Спартак-2», летом 2015-го Кротов перебрался в «Уфу». Там Вячеслав не добился мощного прогресса и до сих пор не смог преодолеть планку в три забитых мяча за сезон. В этом году на счету Кротова две результативных передачи в 17 матчах премьер-лиги. В феврале игроку исполнится 29.

Владимир Обухов

Обухов отлично проявлял себя в молодежке красно-белых и зажигал в «Спартаке-2». Но в первой команде провел всего пять матчей. В 2013 году Владимир выступал на правах аренды за «Торпедо», а в 2016-м решил сменить обстановку и перешел в «Кубань». Дальше были «Мордовия», «Тамбов» и «Ростов».

В сезоне-2019/20 Владимир показал свой максимум в РПЛ, забив семь мячей в 17 матчах за «Тамбов». А полгода назад был дисквалифицирован за допинг, но уже отбыл наказание и готов вернуться в большой футбол. По последним данным, он продолжит карьеру в «Оренбурге».

Александр Зуев

Зуев появлялся в составе при Якине, Аленичеве и Каррере, но так и не закрепился в основе. Дважды уходил в аренду, а летом 2018-го окончательно покинул клуб. И даже успел сменить амплуа: теперь он играет крайнего защитника, а не вингера, как это было раньше. С 2020 года Зуев выступает за «Рубин», но в этом сезоне на его счету всего 7 матчей.

Владислав Пантелеев

Пантелеев подавал большие надежды. Он был хорош в матчах за «Спартак-2», а его главной фишкой считалось исполнение стандартов. В первой команде красно-белых талант Пантелеева не разглядели — всего один матч в РПЛ и 25 минут, проведенных на поле. Владислав пробовал свои силы в «Рубине», но и там не прижился. С 2019 года Пантелеев выступает за тульский «Арсенал». В текущем сезоне на его счету один ассист и четыре появления на поле.

Данила Прошляков

Уже в 17 лет Данилой интересовались в Европе — писали про варианты с «Лионом» и дортмундской «Боруссией». Но трансфера так и не случилось, а игрок не закрепился даже в «Спартаке». Летом 2019-го Прошляков перебрался в «Ростов», и на тот момент его уход воспринимался как огромная потеря клуба.

Но в «Ростове» Данила отыграл лишь семь матчей, дважды уходил в аренду (в «Торпедо» и «Велес») — и даже там не показал своих лучших качеств. В текущем сезоне Прошляков вообще не появлялся на поле, хотя и числится в составе дончан.

Солтмурад Бакаев

В сезоне-2019/20 одним из лидеров «Спартака» считался Зелимхан Бакаев. Фанаты красно-белых ожидали, что Солтмурад повторит его путь, но младший из братьев решил не скитаться по арендам и перешел в «Рубин». Пока Солтмурад играет в Казани с переменным успехом. В текущем сезоне на его счету 17 матчей в РПЛ, 2 забитых мяча и 2 результативные передачи.

Денис Давыдов

Ярчайший выпускник академии «Спартака» за последние годы был реально хорош на юношеском и молодежном уровнях, но не адаптировался к взрослому футболу и потерялся. За первую команду красно-белых он появлялся в 37 матчах, забил один мяч и шесть раз ассистировал партнерам.

С 2016 по 2018 год «спартаковский Месси» ездил по арендам: сначала в чешскую «Младу Болеслав», затем в «Спартак» из Юрмалы. В 2019-м Давыдов покинул родной клуб и перешел в «Нижний Новгород», откуда неожиданно сорвался в Европу, но меньше чем через год покинул софийский ЦСКА. Прошлый сезон провел в «Томи». А сейчас выступает за «Знамя Труда»... из ФНЛ-2.

Артем Тимофеев

Нельзя сказать, что Тимофееву вообще не дали шанса в «Спартаке». Все-таки он отыграл 32 встречи за первую команду — из тех, кто представлен в нашем списке, больше только у Давыдова. Но глобально на Артема почему-то не рассчитывали.

В прошлом сезоне Тимофеев выступал за «Ахмат» на правах аренды, а летом грозненцы выкупили его из «Спартака». В команде Талалаева Артем — игрок основы: в 16 из 17 матчей РПЛ он выходил на поле с первых минут. Кроме того, в этом сезоне Тимофеев забил два мяча (оба с пенальти).

Александр Руденко

Руденко считался одним из самых перспективных выпускников академии «Спартака». Однако его карьера развивается совсем не так, как все ожидали. За основу красно-белых Александр еще не играл, аренды в «Торпедо» и «Сочи» не дали мощного толчка в развитии. Пока Руденко в «Спартаке», а точнее — в «Спартаке-2». На его счету всего три матча в этом сезоне, с июля он восстанавливается после травмы. По последней информации, в клубе на Руденко не рассчитывают.

Антон Митрюшкин

Восемь лет назад считался талантливейшим вратарем своего поколения: в 14 Антон переехал из Ростова в академию «Спартака», в 17 стал привлекаться к тренировкам основы и сыграл в премьер-лиге, став самым молодым кипером-дебютантом красно-белых в истории. Митрюшкин прогрессировал не только в клубе, но и за юношеские сборные: за два года выиграл золото и серебро чемпионата Европы. Когда практики в клубе стало меньше, Антон принял предложение швейцарского «Сьона». Но европейская карьера развивалась совсем не так, как планировал вундеркинд: помешала травма колена, выбившая игрока на 1,5 года, а также пандемия — из-за финансовых проблем клуб разрывал контракт с большинством футболистов основы. Митрюшкин остался в Европе: сначала подписал контракт с «Фортуной», а затем с «Динамо» (Дрезден), за которое до сих пор не провел ни одного матча...

Александр Ломовицкий уже уходил в аренды в «Арсенал» и «Химки», а теперь полноценно переезжает в Казань. Случится ли скачок карьеры при Слуцком, который умеет раскрывать молодых игроков?