Очередной герой новой рубрики «СЭ» — экс-судья ФИФА , бывший руководитель Коллегии футбольных арбитров.

1 — «Спартак» пострадал от судей в трех матчах подряд. Карма? Или случайность?

— Я не верю в такие совпадения. Три ошибки подряд — уже тенденция. Сначала пенальти, который в матче с «Краснодаром» проглядели и Кукуляк, и видеоарбитры, не исправившие очевидную ошибку главного (в той игре судья ошибочно назначил и 11-метровый удар в пользу «Спартака». — Прим. «СЭ»).

Потом Нижний Новгород, фол Гоцука, который открытой подошвой пошел на Айртона. Это агрессивное действие, грубое нарушение правил. Железобетонная красная карточка. Но Иванов даже желтую не показал (этому было официальное объяснение: в последний день февральского сбора с подачи Витора Мелу Перейры была достигнута договоренность не фиксировать фолы в таких моментах, арбитр об этом сказал Джикии в перерыве. — Прим. «СЭ»).

А в следующем туре — идентичный момент, стык Бека-Бека и Мартинса. Карасев ограничился предупреждением. Хотя должен был полузащитника «Локомотива» удалять. В обоих случаях арбитры лишили «Спартак» численного преимущества, а Бека-Бека еще и в голевой атаке поучаствовал.

Так почему разная трактовка одного и того же эпизода? Что тут присутствует — боязнь, незнание правил, личная неприязнь к «Спартаку»? Либо наоборот — симпатия к другой команде? ЭСК признала, что Иванов и Карасев ошиблись. Но для «Спартака» это слабое утешение — потерянные очки не вернешь.

Выходя на поле, судья всегда встает перед выбором: работать по совести? Или руководствоваться околофутбольными мотивами? Если ты в «игре» с каким-то клубом. Подобные эпизоды наводят на мысль, что оба арбитра в «игре».

Вообще, чем ближе конец чемпионата, тем больше судейских ошибок. Каждая команда решает свои задачи — и начинается «кухня». В российском футболе это уже традиция, которая складывается десятилетиями. Сломать ее не удается никому.

2 — Зарема Салихова считает, что судейская система в нашем футболе достигла дна. Согласны?

— Разумеется. Причем на дне она уже давно. В 1999-м я возглавил Коллегию футбольных арбитров. Продержался недолго, всего семь месяцев. Начал с того, что ввел компьютерные назначения судей на матчи. Чтобы была полная нейтральность. Кто первым возмутился? Сами арбитры! Накатали письмо на имя Колоскова, хотели меня отодвинуть.

А чуть раньше приехал ко мне Садырин. Он в первом дивизионе только-только принял «Рубин». Попросил: «Сережа, помоги! Поставили задачу — за сезон вывести команду наверх». Я удивился: «Как помочь-то?» Вот Садырин и раскрыл всю коррупционную схему, по которой много лет жил наш футбол.

Есть комиссия назначения, куда почти каждый клуб ежемесячно перечисляет три тысячи долларов. И дает списочек судей: кого — на домашние матчи, кого — на выездные. Да еще арбитр, возвращаясь с задания, руководству комиссии что-то накидывает.

Я надеялся, компьютерное ноу-хау сломает эту порочную систему. Но вскоре ко мне потянулись коллеги. Слезно просили назначить на матч в какие-то города. Говорили открытым текстом: «Надо долги собрать». Потом на стадионе подошел авторитетный человек. Сказал: «Сережа, да ничего у тебя не получится. Твои архаровцы выходят на поле с двумя «рюкзаками». Он должен одной команде, другая уже ему должна. Так и бродят годами по кругу».

Письмо Колоскову не помогло — я продолжил работу. Народ озадачился — как же снять Хусаинова, который не поддается давлению клубов? Тогда придумали скандал в Израиле. Все было сделано руками моих подчиненных. Меня убрали. Жизнь потекла своим чередом. И течет по сей день. Меняются руководители, а принципы, заложенные в далекие времена, сохраняются.

3 — Полагаете, и сегодня наши судьи выходят на поле с «рюкзаками»?

— Конечно! В этом смысле правила игры не изменились. Плюс другая проблема есть. В последние годы я сужу «восьмерки» — любительская лига, 8х8, очень популярный формат. Там много студентов, которые решили попробовать себя в судействе.

Как-то перед началом сезона разговорились с парнем. Слышу: «Поздравьте. Вчера сдал экзамены, получил первую категорию». Уточняю: «А сколько ты матчей на большом поле отработал?» — «Ни одного. Пока только «восьмерки». У меня глаза на лоб: «Да ты же судить не умеешь!» Тот обиженно: «Почему? Всё сдал на отлично, преподаватели хвалили...» — «Пойми, нужна практика! Без нее твои теоретические познания и «корочка» ничего не стоят. Суди что угодно, хоть первенство бани. Набей руку. Вот тогда будешь прибавлять».

Ну и самое печальное. В свое время я набрал необходимое количество баллов для получения всесоюзной категории. А ее не присуждают. Старшие товарищи говорят: «Сережа, надо ждать». Отвечаю: «Я жду...» — «Нет, ты не понял. Надо ж дать!»

Сегодня от своих руководителей те же слова слышат молодые арбитры. Даже в ЛФЛ! Что уж говорить о более высоком уровне. Прогнившая система отбора, где во главе принцип «свой-чужой», по-прежнему процветает. Знаю перспективных ребят, которые не захотели играть по этим правилам — и закончили карьеру. Их просто вынудили это сделать.

А в ФНЛ и РПЛ приходят арбитры, которым явно не хватает судейского образования. Не умеют разбираться в единоборствах. Отсюда куча ошибок. Но винить в первую очередь нужно тех, кто дал таким судьям дорогу. Эти люди руководствовались личными интересами, на развитие футбола им плевать.

4 — Судейский комитет на экстренном заседании отстранил до конца сезона Панина, Любимова и Сухого. Справедливо?

— Да. Возьмем того же Панина. Когда арбитр идет к телевизору и в элементарной ситуации все равно принимает неверное решение — как в матче ЦСКА — «Урал» — это говорит уже не о низкой квалификации. А о том, что человек знает правила, но преднамеренно их не соблюдает. С такими судьями нужно расставаться.

Многие не поняли, почему под раздачу попал Сухой. Да, он заметил, что фол на Смолове был до штрафной, а пенальти инициировал Любимов, который сидел у монитора. Но вообще за решения отвечает вся бригада. Сухой и в предыдущих матчах допускал серьезные ошибки, игра в Краснодаре стала последней каплей. Наказали по совокупности.

5 — ВАР в футболе — добро или зло?

— Отвечу так: жизнь показала, что ВАР — не решение проблемы. Во-первых, изменилась философия футбола. Бесконечные паузы, теряется динамика. Арбитры смотрят в монитор по пять минут. Во-вторых, ВАР расслабляет судей, снижает концентрацию. Они думают: «Да зачем куда-то бежать, сейчас на видео всё проверят, подскажут...»

За ВАР должен отвечать опытный специалист, который четко разбирается в трактовках эпизодов. Но где такого найти? У нас классических арбитров высокого уровня наперечет. Ребята чередуются, сегодня ты в поле, завтра — у монитора. Качеству работы это тоже не способствует. Многие «варовцы» просто неподготовленные.

Из футбольных новшеств самая полезная штука — «орлиный глаз» (речь о Goal Line Technology, GLT, технологии, которая помогает определять взятие ворот. — Прим. «СЭ»). Вот это действительно помощь! Ведь иногда ни ассистент, ни главный судья не в силах определить, пересек мяч линию ворот или нет.

6 — Надо ли проверять судей на детекторе лжи?

— В каких-то ситуациях это, наверное, оправданно. Хотя полиграф — не тот инструмент, который позволит влезть в сердце и душу человека. Если уж хотим в судействе что-то изменить, нужен глобальный подход.

Вспоминается эпизод, когда Смолов еще за «Краснодар» играл. Федю свалили в штрафной, порвали бутсу, но вместо пенальти арбитр Чистяков показал желтую за симуляцию. Карточка стала четвертой в сезоне, из-за этого форвард пропустил важнейший матч с ЦСКА.

Действия Чистякова я расценил как умышленную ошибку, о чем и сказал в интервью. Через несколько дней вызвали в РФС. Там в разговоре с сотрудником службы безопасности повторил свою мысль: нарушения близко не было, карточка — преднамеренная. Он спросил: «Ну и как с этим бороться?» — «Должна быть политическая воля. По-другому никак».

7 — Кто сегодня лучший арбитр России?

— Карасев. С отрывом! Да, случаются перепады, тоже может ошибаться, порой на решения влияют определенные обстоятельства — как с тем же Бека-Бека. Но судить Карасик умеет! Рад, что он представлял Россию на Евро-2020.

Честно, в какой-то момент возникли сомнения, что его позовут. Особенно, после того, как в Лиге чемпионов поехал судить «Манчестер Сити» — и не встал на колено, не поддержал акцию BLM. Кто-то осуждал нашего рефери, а я в очередной раз убедился — стрежень у Карасика есть.

И вот на контрасте другой кандидат на участие в Евро-2020 — Левников (на самом деле этот арбитр не входил в число кандидатов на судейство матчей чемпионата Европы. — Прим. «СЭ»). Через неделю приезжает в Англию работать на матче сборной и... Правильно, преклоняет колено. Всем видом показывает: «Ребята, я с вами! Ладно, дома косячу, судить толком не умею — но я же ваш! Встал на колени! Возьмите меня на Евро!»

Здесь надо отдать должное Розетти, который возглавляет судейский комитет УЕФА Отбросил конъюнктуру, выбрал объективно лучшего российского арбитра. И тот отработал здорово, не подвел.

Правда, успехи в Европе немножко расслабили Карасева. Это вышло боком в матче «Динамо» — «Спартак». Должен был сразу остановить игру после грязного подката Захаряна, показать ему желтую. А Карасик пропустил момент, убежал на другую половину — и вспыхнула заварушка. Но выводы сделал. Когда во втором круге снова эти команды судил, уже не терял концентрацию, с первых секунд пресекал грубую игру, раздавал карточки. Отработал на высочайшем уровне.

Арбитр Евгений Турбин. Александр Федоров, Фото «СЭ»

8 — Последний случай, когда вы смотрели на арбитра и понять не могли — как он оказался в РПЛ?

— Турбин. Скандальных матчей в его карьере хватало. Апофеозом стал чумовой 11-метровый, назначенный в Туле в ворота «Спартака». Ещенко ногой выбивал мяч, а Григалава, вынырнув из-за спины, почему-то решил сыграть головой. Ну и огреб бутсой по лицу.

Но это не пенальти! Ещенко правил не нарушал! Григалава сам виноват — играл опасно, пытался дотянуться до мяча, рискуя получить травму. Когда Турбин указал на «точку», я обалдел. Эта ошибка говорит о том, что арбитр не понимает сути игры. Случайный человек в судейском корпусе (решение Турбина назначить пенальти официально признано верным. — Прим. «СЭ»).

Мешков такой же. Постоянно совершает одни и те же ошибки. То ли правил не знает, то ли некому подсказать. Удивительно, что в программе «Таланты и наставники» Юрия Баскакова заменили именно Мешков с Турбиным. Чему они могут научить молодых арбитров? От осинки не родятся апельсинки.

9 — В советском футболе вопиющие судейские ошибки тоже случались?

— На мой взгляд, у нашего поколения арбитров было больше благородства, доброты. Другое восприятие человеческих отношений. Особого хулиганства или предательства футбола как игры через судейство не припомню. Хотя, конечно, попадались исключения.

Для начала история, которую мне рассказал Гена Логофет. Отправился он со «Спартаком» на выезд в Алма-Ату. «Кайрат» стоял на вылет, принес им денег: «Помогите». Но спартаковцы в такие игры не играли. А судил Карло Круашвили. И вот гости забивают. Голкипер вытаскивает мяч из ворот, с рук выносит в поле, среди защитников «Кайрата» мат-перемат. Мяч к центру поля летит, и тут Круашвили показывает: «Играйте!» Я не поверил: «Геша, такого не бывает...» — «Клянусь, не вру! Гол не засчитал!»

Второй эпизод. Домашний матч «Нефтчи». Хозяев откровенно убивают. Время спустя в Москве грабят квартиру арбитра того матча. Его сын был в армии. Звонок в дверь. «Кто?» — «Я из части, где ваш Вася служит. В отпуск приехал — а он просил вам кое-что передать». Открывает — там человек шесть. Подогнали «скорую» к подъезду, и вынесли все, что нажил непосильным трудом. Никого не поймали.

Позже я был в Баку, поинтересовался: «Вы?» — «Мы». Оказалось, судья взял деньги от двух команд. Но возвращать «Нефтчи» не стал. Вместо этого ответил — мол, сочтемся. За что и поплатился. Мне сказали: «Ну а как ты хотел? Не можешь — не бери. Взял — делай. Не сделал — верни. А разговоры: «Я вам еще пригожусь», никому не нужны».

10 — За какой командой в РПЛ вам сегодня особенно интересно наблюдать?

— Нравится, как играет «Динамо». «Зенитчики» тоже смотрятся ярко. Когда бразильцы во главе с Клаудиньо и Малкомом ловят кураж, их не остановить. Ну и отмечу «Краснодар», всегда нацеленный на атаку. Даже после отъезда легионеров своему стилю не изменяет. Если в России таких команд будет больше, тогда и посещаемость сразу возрастет.

11 — Лучший футбольный тренер России на данный момент?

— Сандро Шварц. С его приходом «Динамо» резко преобразилось. Это касается и командной игры, и индивидуальных качеств футболистов. Посмотрите, как раскрылись при нем Шиманьски, Фомин, Грулев, Захарян, Тюкавин...

Сандро Шварц и Валерий Карпин. Фото «СЭ»

Не забывайте, именно при Шварце дебютировали в основном составе Тюкавин и Захарян. Одному было 18 лет, другому вообще 17. Не каждый российский тренер рискнул бы бросить в бой таких молодых ребят. А немец в паспорт не заглядывает, отталкивается от уровня мастерства.

Он быстро наладил дисциплину, поработал над тактическими взаимодействиями, донес свои требования до игроков. Те поверили тренеру, прислушиваются к нему — и вот результат. Будет очень обидно, если из-за геополитической обстановки Шварцу в конце сезона придется покинуть Россию. От этого проиграет не только «Динамо», но и весь наш чемпионат.

12 — Когда вам последний раз было очень-очень страшно?

— Два года назад у меня внезапно обнаружили рак. На ранней стадии — но все равно стало колоссальным ударом. Причем ни на что не жаловался, ничего не болело. Просто уговорили сдать анализ крови на ПСА — и на тебе...

Накануне операции врач предупредил, что последствия могут быть разные. Я ответил: «Самое главное — жить! А будут доступны какие-то удовольствия или нет, уже не важно». Опухоль вырезали, я здоров, работаю, сужу ветеранские матчи. Единственный минус — больше не могу иметь детей. Но в 67 лет с этим, пожалуй, можно примириться.

13 — Самая интересная книжка, которая побывала в ваших руках за последнее время?

— «Воин света» Паоло Коэльо. Для меня вообще это настольная книга. Еще люблю перечитывать высказывания китайских мудрецов, римских императоров, стихи Омара Хайяма. Если на душе тяжело, раскрываю на любой страничке — сразу отпускает. Мысли великих тем хороши, что даже через тысячу лет не теряют актуальности.

14 — Жеглов был прав, когда подкинул кошелек Кирпичу?

— Да. Тот самый случай, когда цель оправдывает средства. Исключительно во имя справедливости. Мое отношение к поступку Жеглова с возрастом не меняется. Кирпич — вор! А значит, должен сидеть в тюрьме.

15 — Три «не люблю» на ваш выбор.

— Отвечу цитатой того же Жеглова. Помните, что Шарапову говорил? «Если есть на свете дьявол, то он дракон о трех головах. И головы эти — хитрость, жадность, предательство. Если одна прикусит человека, две другие доедят дотла». Кстати, в книжке Вайнеров вместо хитрости сказано — трусость. А я бы на зависть заменил. В остальном подписываюсь под каждым словом.