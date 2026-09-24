Газзаев вспомнил, как оштрафовал Вагнера на 60 тысяч долларов

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» вспомнил, как однажды сослал нападающего Вагнера Лав в дубль.

-Вагнер ненавидел, когда его меняли?

— Расскажу один случай. Матч с «Динамо». В первом тайме мы проигрывали, и я рано снял с игры Вагнера. Он был очень зол, даже, наверное, взбешен, показал какие-то жесты тренерской скамейке. А в раздевалке заявил мне: «Больше я в вашей команде не играю!»

— Ваши действия?

— Надо было поставить на место. Каким бы талантливым игроком он ни был, но дисциплина превыше всего. Оштрафовал Вагнера на 60 тысяч долларов, отправил в дубль, чтобы одумался.

— Подействовало?

— В следующем туре — в дерби со «Спартаком» он оформил хет-трик! Выходит, воспитательная работа была проведена не зря (улыбается). Но в целом, у нас были хорошие отношения. Вагнер — очень приятный человек. Никакого негатива в коллективе от него никогда не исходило. А в футбольном плане, уверен, он помог раскрыться тому же Алану Дзагоеву.

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