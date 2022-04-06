Зарема Салихова: «Наш футбол не достиг самого дна, все еще впереди»

Зарема Салихова считает, что российский футбол еще не достиг самого дна

Супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова в разговоре с корреспондентом «СЭ» заявила о том, что российский футбол еще не достиг дна. Таким образом она отреагировала на дискуссию с арбитром Михаилом Вилковым.

«Своими высказываниями он отвечает на популярный вопрос: «Почему наш футбол находится на таком дне?» А я уверена в том, что мы еще самого дна не достигли, все впереди», — сказала Зарема Салихова «СЭ».

Ранее Вилков заявил, что «Спартак» и «Рубин» сталкиваются из-за судейских ошибок, поскольку Салихова и Леонид Слуцкий критикуют судей, за что получают ответ от кармы. Супруга Федуна в ответ спросила о том, какой существует тариф у его коллег на снятие порчи и очистку кармы. На что судья ответил: «Ни слова о судействе в сезоне-2022/23. Искренне желаю народной команде не вылететь в ФНЛ». Жена Леонида Федуна назвала данные слова недопустимыми.

«Спартак» занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ с 27 очками.