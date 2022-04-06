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Зарема Салихова: «Наш футбол не достиг самого дна, все еще впереди»

Зарема Салихова считает, что российский футбол еще не достиг самого дна
Антон Иванов
Читать «СЭ» в
Зарема Салихова.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова в разговоре с корреспондентом «СЭ» заявила о том, что российский футбол еще не достиг дна. Таким образом она отреагировала на дискуссию с арбитром Михаилом Вилковым.

«Своими высказываниями он отвечает на популярный вопрос: «Почему наш футбол находится на таком дне?» А я уверена в том, что мы еще самого дна не достигли, все впереди», — сказала Зарема Салихова «СЭ».

Ранее Вилков заявил, что «Спартак» и «Рубин» сталкиваются из-за судейских ошибок, поскольку Салихова и Леонид Слуцкий критикуют судей, за что получают ответ от кармы. Супруга Федуна в ответ спросила о том, какой существует тариф у его коллег на снятие порчи и очистку кармы. На что судья ответил: «Ни слова о судействе в сезоне-2022/23. Искренне желаю народной команде не вылететь в ФНЛ». Жена Леонида Федуна назвала данные слова недопустимыми.

«Спартак» занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ с 27 очками.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Зарема Салихова
Леонид Федун
Михаил Вилков
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Зарема: «Вилков говорит прямо: будете критиковать — судейство будет еще хуже»
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 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
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 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
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 Краснодар 22 10 6 6 34-22 36
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 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
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 Кр. Советов 22 9 5 8 29-25 32
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 Н. Новгород 23 7 6 10 22-33 27
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 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
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 Ростов 22 5 7 10 34-40 22
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